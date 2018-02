El Pirata, al frente de la nave

Juan Pedro Ramos ya es nuevo entrenador del Xerez CD. El técnico llegó ayer a un acuerdo con el Jerez Industrial, se desvinculó de la entidad blanquiazul y ayer por la tarde estaba previsto que dirigiera la primera sesión de entrenamientos en El Altillo School pero hubo cambio de planes y no acudió a conocer a los jugadores tras recibir instrucciones del club. Les conocerá hoy.

El Pirata llega acompañado por Julio Pineda y seguirá contando con la totalidad del cuerpo técnico que actualmente tiene el cuadro azulino, formado por Barragán, Eli y Raúl López. El contrato que le liga al entidad xerecista es hasta final de temporada y su renovación será automática en cuanto el equipo consiga la permanencia en Tercera.

Juan Pedro vuelve a su casa, ya que se formó en la cantera como jugador, militó en el primer equipo, fue capitán, superó los 200 partidos y, además, desempeñó las funciones de coordinador de las secciones inferiores del Xerez CD y las de director deportivo.

El técnico confiesa que "me faltaba sólo ser entrenador y ahora ya es posible. Me enfrento a un nuevo reto y es una responsabilidad grande. Cuando empezaron las conversaciones, no era demasiado optimista porque sabía que el Xerez CD no puede hacer grandes esfuerzos y el Jerez Industrial quería una compensación. Al final, me he llevado una alegría porque todo se ha resuelto y las dos partes han puesto bastante de su lado. El Xerez ha apostado fuerte por mí y eso es importante, lo valor mucho".

Los motivos que le han conducido a tener clara la oferta desde el principio son claros: "Deportivamente, el objetivo de la permanencia con la plantilla que hay se puede conseguir, hay para algo más, y supone dar un paso adelante en mi carrera. Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de aportar mi granito de arena a este proyecto. Los problemas institucionales siempre se maquillan un poco con lo deportivo, así que vamos a luchar para que la afición disfrute y podamos soñar con que el club algún día supere esta situación. Ahora mismo es complicada pero no creo que sea más que en mi etapa de director deportivo con Mendoza de entrenador".

Aterriza con Julio Pineda como segundo y seguirá contando con el cuerpo técnico que tenía Vargas. En ese sentido, matiza que "los cambios radicales no son buenos y sería injusto que no siguieran todos los técnicos porque les conozco y son válidos, todos tenemos que sumar, hay que respetar a todos los entrenadores. Vamos a incluir a Julio Pineda y a ver si a alguna persona más en función de las necesidades del equipo, yo en el Sanluqueño de División de Honor juvenil tenía a dos segundos entrenadores. Todas las ayudas son pocas para acertar, están haciendo un buen trabajo y tienen vinculaciones con el vestuario. Sería injusto que salieran con lo que están ayudando al equipo desde hace tanto tiempo".

Juan Pedro conoce los problemas con los campos para jugar y entrenar y se lo toma con calma. "Sé lo que pasa, sé dónde entro y tendré que sacar fuerzas y apoyarme en los míos para superar esta situación, debo estar tranquilo".

Por último, buscará que sus nuevos jugadores asimilen cuanto antes sus ideas. "Intentaré mantener la línea de trabajo que ya hay y mejorar todo lo que se pueda mejorar de forma consensuada con los jugadores y con los técnicos. A ello uniré mi forma de ver el fútbol e intentaré aumentar la ilusión, que puede estar algo mermada por todos los problemas acumulados. Quiero dar un aire fresco en todos los sentidos, la plantilla tiene potencial".