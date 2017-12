El Xerez CD, pendiente de Chapín para el derbi

El Xerez CD rompió en Lepe su racha de tres victorias seguidas y los azulinos no lo encajaron bien, ya que el revés se fraguó en errores puntuales en acciones a balón parado. De todos modos, ya han pasado página y están volcados en la preparación del derbi del próximo fin de semana frente al Cádiz B, líder de la categoría con 36 puntos y un rival al que ya derrotaron la pasada temporada en el Andrés Chacón de La Barca por 1-0 con un tanto de Pedro Carrión cuando también mandaba en la tabla.

El club ha remitido un nuevo escrito a la Delegación de Deportes para recordarle que no ha recibido respuesta a su petición de Chapín, previo pago de las tasas, para jugar allí el derbi frente a los amarillos. En el escrito, el Xerez CD aclara al Ayuntamiento que estaría dispuesto tanto a jugar el sábado por la tarde, a partir de las seis, como el domingo, en función del horario que el Xerez DFC fije para su cita ante el Montilla.

La plantilla, tras la derrota en Lepe y no jugar el domingo, no entrena hasta el lunes

El XCD espera que ya el césped se encuentre en condiciones de soportar dos partidos y que Deportes en esta oportunidad sí les conteste si pueden hacer uso de las instalaciones o no, ya que se trata de un derbi y necesitan tiempo para organizar el partido y el dispositivo de seguridad.

En el plano deportivo, la plantilla, aprovechando el parón de este fin de semana por la disputa de la Copa de las Regiones UEFA, tiene descanso hasta el lunes. Los técnicos pretenden que los jugadores con problemas físicos aprovechen estos días para recuperarse y volver en condiciones para el enfrentamiento ante los de Mere.

En Lepe no pudieron jugar por lesión Quirós, Alberto y Zamora y los tres podrían estar ya listos para ese encuentro ante los amarillos del próximo fin de semana.

Vargas explica sobre el descanso que le ha dado a la plantilla y el revés en Lepe que "llevamos mucha carga de trabajo, hay días de fiesta y los futbolistas necesitan desconectar porque no jugamos el domingo. En cuanto a la derrota, afrontábamos el partido con muchísima ilusión pero pronto todo se nos puso en contra. Nos marcaron muy pronto, nos tocó remar y conseguimos empatar pero casi terminado el primer tiempo, en una jugada de estrategia, nos volvieron a hacer daño y nos marchamos perdiendo a la caseta. Creo que ese gol condicionó muchísimo el partido, n os costó superar esa situación. En la segunda parte los dos equipos tuvimos oportunidades y la diferencia estuvo en que el San Roque aprovechó una de las que tuvo y nosotros ninguna de las que generamos".

Además, el preparador azulino lanzó un mensaje a navegantes. "Algunos de nuestros jugadores no tuvieron su día, no nos salieron las cosas, sólo algunas jugadas de calidad y también a ráfagas. El partido ya es historia, siempre no se puede ganar y lo único que nos queda es seguir trabajando para intentar sacar adelante el próximo partido. Ya no vale de nada quejarse ni buscar excusas. El San Roque es un buen equipo, hizo un buen trabajo y hay que felicitarle. Llegábamos aquí después de tres triunfos seguidos, por tres derrotas de ellos, se han sabido sobreponer y se han quedado con los tres puntos que había en juego".

A balón parado, el equipo estaba encajando pocos goles. En Lepe fue al revés: "Es cierto que hasta ahora no habíamos recibido goles a balón parado y el domingo fueron así. Hay que corregir los errores que tuvimos y seguiremos trabajando para mejorar".