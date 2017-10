El cambio de la ordenanza, ahora al pleno de noviembre

La modificación de la ordenanza de precios públicos por el uso de instalaciones tampoco está incluido en el orden del día del pleno municipal que se celebra esta misma mañana y sí intentan ahora incluirla en el de noviembre. De este modo, el Xerez CD sigue sin opciones de poder beneficiarse de ninguna de las medidas a las que pretendía aferrarse para poder utilizar los campos municipales para entrenar y jugar una vez cumplida la sanción impuesta por el Ayuntamiento por no hacer frente precisamente a las tasas por el uso de esos campos.

Laura Álvarez, delegada de Deportes, se ha mostrado clara en ese sentido: "No ha ido a pleno porque modificar unos precios no es competencia sólo de la Delegación de Deportes. Quiero recordar, porque los que estamos dentro de esta burbuja que es el Ayuntamiento lo tenemos muy asumido, a los que están fuera que el Ayuntamiento está intervenido y que eso quiere decir que todos los precios están condicionados a Madrid, allí dónde está Rajoy, él es el que decide y, además, hay que tener muy en cuenta que están vinculados a un plan de ajuste. Podemos cambiarlos siempre y cuando se compensen con otras cosas y mi opinión, como delegada de Deportes y como aficionada al deporte, es que esto nunca se tuvo que condicionar a este tipo de cosas".

Me mantengo al margen de la salida de Ricardo, le deseo lo mejor a esa entidad deportiva"

"Los precios públicos -continúa la delegada- no tendrían que estar dentro de ese plan de ajuste pero es una realidad, están ahí metidos y hay que compensarlos. Se sigue trabajando pero las cosas no son tan sencillas. Podemos tener voluntad política en Deportes pero aquí hay que hacer un encaje transversal porque hemos vinculado el deporte de la ciudad a un plan de ajuste. Falta un informe económico, ajuste de la normativa, trabajo de Deportes, visto bueno de la intervención y un pleno".

Igualmente, Álvarez advierte que "todo es complejo, pero nuestro objetivo es llegar al pleno de noviembre, especialmente para que esta modificación afecte a la resolución de la nueva convocatoria pero hay que dejar claro que esta modificación no afecta a la liquidación de las anteriores. Esto es como la declaración de Hacienda. Declaro por lo pasado, da igual que a futuro me haya comprado una casa o un coche. Si llega a noviembre, entra en diciembre, resolvemos convocatoria en diciembre y ahí entramos con las liquidaciones futuras. En estos momentos, nos encontramos con la convocatoria prorrogada. Pero como he comentado antes, las modificaciones son para todos porque el deporte base de la ciudad ha pasado de tener subvenciones y patrocinadores a tener que pagar por el uso y eso es un disparate".

La intención del XCD es la de utilizar Chapín previo pago. En estos momentos, la delegada apunta: "A nosotros no nos han informado de nada. Si vienen, se les asesorará como a todos después de la resiembra si es necesario. Estas son las ordenanzas y esta es la mejor forma de interpretarlas. No han venido a asesorarse pero si vienen es lo mismo, quince días antes o reservar para toda la temporada y así se evitan el problema de los plazos y luego pagas o no pagas pero haces uso. Esos son los consejos que damos en Deportes a todos".

Tampoco entró a analizar la marcha de Ricardo García. "La valoración que hacemos es que si hay deporte en Jerez es positivo para Jerez y que este Gobierno Municipal está al margen de todas las asociaciones y entidades deportivas, apoyando a todos por igual sin distinciones. El deporte de esta ciudad no debe estar politizado, aunque antes hubo gobiernos que lo hicieron y que utilizaron al deporte como bandera y lo estamos viendo con el deporte catalán. Me mantengo totalmente al margen, le deseo lo mejor a esta entidad deportiva, igual que a las demás, porque cuando hay deporte hablamos de una ciudad sana".

Por último, quiso volver dejar claro que "esta Delegación intenta ayudar a todo el deporte de la ciudad pero dentro de las normas legales que tenemos. Estamos trabajando de cara al futuro y para todos, no sólo para la sociedad anónima deportiva".