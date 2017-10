Más difícil todavía

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, ha visto esta semana cómo los problemas para entrenar se han agravado al no poder disponer ni un solo día del Andrés Chacón de La Barca, por lo que el Deportivo ha tenido que buscar campos alternativos.

Vargas explicaba que en La Barca "por lo visto hay problemas de entrenamiento, entre que allí hay dos clubes de fútbol y que hay otros equipos que han solicitado el mismo campo, de momento tenemos que esperar a que haya un acuerdo a ver si se puede entrenar allí o no. Pero por lo pronto hay más solicitudes para entrenar en La Barca y nos hemos quedado esta semana sin poder entrenar allí por este motivo".

Para cualquier entrenador, no poder entrenar ni un solo día en el campo donde se juega como local es un contratiempo y para Vargas también: "Otro problema unido a esto, allí en La Barca estábamos muy bien, nos sentíamos muy bien, nos tratan muy bien, estupendamente, pero en la actualidad el problema es que si es un campo que lo solicitan otras entidades, el Ayuntamiento de La Barca tiene sus equipos y lógicamente antes que nada están sus equipos. De momento, esta semana no hemos podido entrenar allí".

El técnico jerezano tiene claro en qué espera que mejore su equipo en el partido de mañana contra el Utrera aunque es complicado hacerlo con tantos problemas para entrenar: "Tenemos que seguir mejorando en la creación de juego, tenemos que seguir intentando que el equipo siga creciendo en este aspecto. Hemos conseguido mejorar un poquito el tema defensivo, que no estaba funcionando o teníamos mucha mala suerte, ahora llevamos los cuatro últimos partidos en los que hemos recibido dos goles, esto se ha mejorado y ahora hay que seguir mejorando en otros aspectos como pueden ser el juego ofensivo, el juego combinativo y en esto estamos, en el trabajo día a día. Pero vuelvo a decir, y no son excusas, que es muy difícil trabajar en la situación en la que estamos, vosotros me llamáis y muchas veces el día antes no sé dónde vamos a entrenar, y a veces incluso horas antes. Pero seguimos y gracias muchas veces a que nos abren las puertas de los campos pero tenemos que esperar a que terminen los equipos del pueblo para empezar, y estamos siempre condicionados a que nos dejen, a que nos dejen y que nos dejen".

Tampoco ha ayudado a la moral de los xerecistas que el Ayuntamiento no tratara en el pleno del pasado jueves la modificación de la ordenanza municipal para la convocatoria de uso de instalaciones, lo que lamentó Vargas: "Y después tenemos una muy mala noticia, que una cosa que se iba a tratar en septiembre, que lo mismo volvíamos a Jerez, ahora resulta que no solo no se trata en septiembre ni en octubre, y no sabemos si se va a tratar en noviembre o en diciembre. Por lo que me veo y por lo que parece ser, lo mismo este año no podemos estar aquí en Jerez, no tengo ni idea. Esto no es un tema mío pero sí es un tema mío que yo tengo que entrenar. Creía que iba para dos meses, creía que el 17 de septiembre iba a volver a Jerez y ya estamos llegando a noviembre. Esto así es muy difícil, con lo que podamos vamos a seguir trabajando pero hay cosas que uno no entiende muchas veces".