Aguilocho, optimista y confiado

El Xerez DFC ya está centrado en el decisivo partido que debe afrontar el domingo ante el Salerm Puente Genil. Para Juanlu Aguilocho, técnico azulino, el plano psicológico puede jugar un papel importante en esta cita y está preparando a fondo a sus futbolistas. Se muestra optimista, lamenta la lesión de Javi Tamayo y vería con muy buenos ojos poder firmar a un recambio para el ariete.

El preparador xerecista admite que "hay que ser optimistas siempre, vamos a afrontar el partido con garantías, hemos estudiado al adversario, he visto vídeos, el del Cádiz B y otro como local porque los equipos pueden diferir mucho en su propuesta de juego en casa y fuera. El grupo está bien y la gente está como debe de estar para afrontar un partido de este calibre".

Sobre la lesión de Tamayo, apunta: "Todo lo que sea perder un efectivo en la plantilla merma, todos son necesarios y Javi nos aporta bastante. Parece que tiene rotura parcial del ligamento cruzado, no es definitivo y Dios quiera que los resultados de las segundas pruebas sean más esperanzadoras".

El Salerm llega a la partido tras perder en Cádiz y no sabe qué rival se va a encontrar. "Aquí siempre cabe la posibilidad que nos sorprendan con un plan B porque yo también lo intento hacer. De todos modos, es un equipo que tiene las ideas muy claras, que sobre todo intenta hacerte daño con el juego directo, es poco combinativo, pero claro, su juego combinativo está preparado. Es la propuesta que espero entre comillas, aunque igual lo afronta con una variante que también tenemos contemplada, vamos a afrontar el choque con las máximas garantías".

Con la semana de descanso, ha tenido tiempo para inculcar algunos conceptos más a sus jugadores y ve al bloque "bien y, al margen de reforzar algunos conceptos, hemos hecho inciso en el aspecto del control emocional y en el tema psicológico, que en este tipo de partidos de alto nivel puede ser determinante. Hemos comentado a los jugadores que estén tranquilos, que estén motivados y que afronten el partido de la misma forma que hemos trabajado durante la semana".

Se apunta al 2 en la quiniela porque "vamos con esa idea pero no perder tampoco es un desastre, no estaría mal. Prima la victoria por la situación pero los partidos se dan como se dan, los adversarios juegan también. Hemos preparado el partido para ganar pero también hay que manejar otras opciones y lo mismo también hay que manejar no perder, eso habrá que verlo conforme transcurra el partido porque ya sabemos como es el fútbol, imprevisible".

Por último, ante la posibilidad de reforzar la delantera ante la lesión de Tamayo y la salida de Pedro Herrera en caso de seguir con opciones de ascenso, confiesa: "Primero espero ganar y luego, llegado el momento tendríamos que hablarlo con el club y sopesarlo. Como entrenador, si me traen a Cristiano Ronaldo, lo quiero. Si sale la posibilidad y hay algo disponible en el mercado, todo sería cuestión de intentarlo y de comentarlo con el director deportivo. De momento, trabajamos con lo que tenemos, contamos con gente suficiente y tiramos con lo que hay pero si el club me plantea esa posibilidad con algo que mejore lo que hay, no tengo dudas".