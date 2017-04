Puentenueva: "El XDFC tiene un gran equipo, ni me fío ni le descarto en la lucha por subir"

El Salerm Puente Genil-Xerez DFC es el partido más atractivo de la jornada 33ª. Los dos equipos se la juegan y ambos se lo toman como una final. Juanmi Puentenueva, técnico del cuadro cordobés, es un estudioso del fútbol, cuida hasta el más mínimo detalle y esta semana no esconde que le preocupa el rival y el no tener referencias de qué equipo se puede encontrar con el reciente cambio de entrenador en la escuadra azulina, aunque también admite que "tenemos que preocuparnos de nosotros mismos, sabemos que para ganar tendremos que ofrecer nuestra mejor versión porque tienen un equipo muy completo".

-¿De qué forma encara el Salerm el partido frente al XDFC?

-Estamos en el tramo decisivo de la temporada, nos quedan cuatro encuentros como local y dos fuera y tenemos que sacar los de casa adelante para subir, de ahí que hayamos hecho un llamamiento a la afición para que nos apoye. Esperamos un buen domingo de fútbol y que el Polinario, como cada jornada, se llene. Nuestra afición es señorial, siempre ha tratado a todos los equipos muy bien. De hecho, el Cádiz B nos ganó y terminó aplaudiéndole.

-¿Qué tal ha asimilado su equipo la derrota ante el Cádiz B?

-No estuvimos bien, vimos el vídeo el primer día que trabajamos de la semana y no nos adaptamos nada bien al viento, aunque eso no tiene que servir de excusa. Nos quedamos con lo que habíamos hecho en los ocho partidos anteriores, en los que logramos seis victorias y dos empates. Esperamos que eso sólo fuera un corte en el camino, espero que mi equipo muestre el nivel que nos ha llevado a los 61 puntos que tenemos, que es para estar contentos.

-¿Es complicado plantarle cara a un rival que llega en una situación casi límite y con cambio de entrenador?

-Más que preocuparnos por lo que pueda hacer el Xerez o por cómo pueda llegar al partido con el cambio de entrenador, tenemos que preocuparnos de nosotros mismos. Estamos entrenando para intentar hacer nosotros las cosas bien más que pensando en qué puede hacer el rival. Es un gran equipo, muy difícil, con mucho potencial, aunque no pueda contar con Tamayo. Ahí tienen a Guille, Cuenca, Caballero, Barba, Copero, Orihuela si entra o Goma, que a mí, particularmente, es un futbolista que me gusta mucho y hubiese aportado muchas cosas al equipo de no haberse lesionado. En el juego aéreo también son fuertes con Joaquín, Antonio o Adri. Tenemos que exigirnos mucho a nosotros mismos para poder ganar el partido. El equipo está trabajando muy bien y voy a tener un gran problema para confeccionar la lista del domingo. La clave de este Puente Genil es el vestuario que hay y espero estar acertado en la decisión final.

-¿Cómo espera al Xerez DFC?

-Me espero un buen Xerez después de la goleada al San Juan, en un partido con un inicio trepidante. Insisto, tienen un buen equipo. Ni me fío ni descarto al Xerez para subir, era el gran favorito para lograr el ascenso pero las circunstancias mandan. Si queremos hacerles daño, tenemos que ofrecer la mejor versión del Puente Genil. Si no estamos bien, nos pueden dar muchísimos problema, le tengo muchísimo respeto. ¿Qué Xerez vamos a ver? El que nosotros permitamos con nuestro juego, actitud e intensidad. Es así de simple, hay que estar a nuestro máximo nivel y aún así es posible que el Xerez sea capaz de hacer cosas. Para contrarrestarles, más que preocuparnos por si juega Guille, Orihuela, tal o cual, tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien nosotros. Somos conscientes de lo que nos jugamos, es un partido que se puede decantar por pequeños detalles y hay que cuidarlos todos".