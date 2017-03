Conejero "El XDFC es un transatlántico pero jugar en Chapín motiva"

El Estrella San Agustín es uno de los equipos revelación de la temporada en División de Honor. Hasta la pasada campaña filial del Alcalá, se ha ganado el respeto de los rivales, es tercer clasificado con 53 puntos y lucha por dar el salto a Tercera División para seguir soñando. José Carlos Conejero es el técnico artífice del milagro. El presupuesto de su club no alcanza los 50.000 euros, los jugadores no cobran y explica que "al principio de temporada nuestro objetivo no era el ascenso ni muchísimo menos, nos conformábamos con estar fuera de las seis plazas de descenso pero ahora que estamos ahí no vamos a renunciar a nada, aunque sabemos bien que luchamos contra grandes rivales. Estamos disfrutando como enanos. No nos esperábamos este rendimiento del grupo pero todos hemos ido creciendo con el paso de las jornadas y ahí estamos, estamos compitiendo bien y con los mejores".

Después de superar al Cádiz B, cree que se va a encontrar a un Xerez DFC "fuerte mentalmente" pero "tienen sus puntos débiles, como todos los equipos. El partido es complicado. Es como dice Sánchez Franzón, una de sus últimas oportunidades para colocarse a un paso del ascenso. Una derrota les dejaría a siete puntos de nosotros. El partido para ellos es superimportante pero para nosotros, también".

El preparador sevillano admite que "este encuentro lo vamos a plantear de una forma totalmente diferente al del Cádiz B. Allí, nos equivocamos totalmente, lo afrontamos con un nivel de autoexigencia muy alto y en la primera parte estuvimos mal. En la segunda, recuperamos nuestra filosofía de disfrutar, de jugar bien al fútbol y mejoramos pero ya era tarde. Esta semana no vamos a caer en el mismo error, vamos a ir tranquilos, vamos a ir sin tanta presión y sí dispuestos a disfrutar del partido y también del estadio. Disfrutar, disfrutar y disfrutar es lo que nos toca y, a partir de ahí, lo que Dios quiera. No obstante, está claro que iremos a competir y a intentar ponérselo complicado a todo un transatlántico".

Jugar en Chapín no cree que le pese a sus futbolistas: "Pienso que va a suponer para ellos una motivación extra, la plantilla está con unas ganas enormes de hacer un buen papel en ese estadio, que es el mejor de la categoría. El grupo se lo merece todo. Al principio, casi nadie nos conocía y durante la temporada he perdido a jugadores que se han ido a Tercera y eso es porque algo estaremos haciendo bien. El 70% de mi plantilla es de Alcalá y es bueno para que no se marchen a jugar fuera, es bueno que estén aquí".

Se espera un encuentro "con menos goles que en el de la primera vuelta pero más complicado todavía. Tenemos que tener paciencia, si los minutos van pasando y el resultado nos es favorable vamos a tener más opciones de ganar seguro".

Bajo su punto de vista, el XDFC "tiene un plantillón. En Chapín no he tenido la oportunidad de verles. El último partido que les vi fue en El Viso, en una tarde que llovió muchísimo, empataron y estuvieron bien, hubo mucha intensidad pero sufrieron con el campo tan pequeño. Chapín es muy grande y este encuentro no tendrá nada que ver con aquel".

Conejero respeta muchísimo al rival y lo que más le gusta del equipo azulino es "su parte de arriba, manejan muchísimos recursos. Tienen a Guille, Javi Tamayo, Caballero, Barba o Copero y son todos buenísimos. A nivel ofensivo son de los mejores de la categoría y es lo que temo, que tengan un buen día todos a la vezs porque eso es evidente que marca diferencias".

No tiene bajas para este encuentro y recupera al lateral izquierdo Sergio, "que viene de una pequeña rotura. Es probable que pueda ir convocado pero no creo que esté para ser titular y es un hombre muy importante para nosotros. Vamos a estar arropados por nuestra afición y espero que se vea un buen partido".