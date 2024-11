El 22,6% de los adultos se sienten solos en Andalucía y el 16% sufren soledad crónica

La Fundación ONCE y la Fundación AXA presentan el estudio 'Barómetro de la Soledad no Deseada en Andalucía 2024'.

El 22,6% de la población adulta que vive en Andalucía se siente sola, y el 16,3% sufre soledad crónica según evidencia un estudio de Fundación ONCE y Fundación AXA elaborado en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada (SoledadES). El Barómetro de la soledad no deseada en Andalucía 2024', reconoce que esos porcentajes son superiores a los de la media nacional. El informe ha apuntado que "existe una soledad crónica o de larga duración y que además, es más duradera" que en el resto de España; que "el aislamiento involuntario afecta más a mujeres que a hombres"; y que, como en el resto del país, "lo sufren más los jóvenes que los mayores". Además, en esta comunidad, el porcentaje de ciudadanos con discapacidad que se sienten solos supera en diez puntos al del resto del país.

Tal y como explicaron sus impulsores, el objetivo del trabajo es "identificar la prevalencia de la soledad no deseada en Andalucía, indagar en las posibles causas o correlaciones; y conocer la opinión de la población andaluza sobre el fenómeno del aislamiento involuntario", comparando en qué medida la prevalencia y la percepción de la soledad difieren. Para lograr este propósito, se han llevado a cabo un total de 2.900 entrevistas telefónicas a residentes en España mayores de 18 años, de las que 400 vivían en Andalucía, con preguntas sobre su perfil para comparar así los resultados de las personas que se sienten solas con las que no manifiestan este sentimiento y los resultados a nivel nacional.

Con todos los datos obtenidos han concluido que el aislamiento involuntario es en este momento "un problema persistente", ya que dos de cada tres personas (67,7%) que confiesan estar en esta situación llevan conviviendo con ella desde hace más de dos años y un 59% desde hace más de tres. Esto significa que en España la soledad crónica (personas que sufren soledad desde hace dos o más años) se sitúa en el 13,5% de la población. En el caso de Andalucía, el número de personas que afirman sufrir soledad no deseada es del 22,6%, 2,6 puntos superior a la media nacional, y la duración de este aislamiento es mayor que en el conjunto del país. Así, el 72,3% de los andaluces que sienten soledad sin quererlo llevan en esta situación desde hace más de dos años, cifra superior a la media nacional (67,7%) y el 67,1% desde hace más de tres, frente al 59% del conjunto de España.

Por otra parte, el estudio ha apuntado que "la diferencia en el sentimiento de soledad" entre mujeres y hombres es en este territorio de 10,2 puntos porcentuales, lo que supone que es más elevada que en el conjunto del país, donde el aislamiento involuntario de ellas es 3,8 puntos superior al de ellos. Concretamente, en Andalucía dicen sufrir soledad no deseada el 27,6% de las mujeres frente al 17,4% de los hombres, mientras que en el resto del Estado viven en esta situación el 21,8% de las ciudadanas y el 18% de los ciudadanos.

Respecto a la edad, el patrón de la soledad no deseada en Andalucía es muy similar al del resto de España, de forma que se caracteriza por afectar más a los jóvenes que a los mayores y por disminuir a medida que aumentan los años. De este modo, las personas de entre 18 y 34 años, con un 30,2% de afectados por aislamiento involuntario, constituyen el grupo etario que más soledad acusa en Andalucía, seguido por el de 35 a 54 años, con un 21%, y por el de 55 y más años, con un 19%.

Los datos indican, por ejemplo, que en Andalucía la desigualdad económica tiene un mayor efecto que en el conjunto del país. Así, en relación con la actividad, la diferencia de prevalencia de la soledad entre las personas ocupadas y no ocupadas es mayor en esta comunidad que en el conjunto de España (24,4 puntos porcentuales de diferencia, frente a 20,1, respectivamente). En la misma línea, la diferencia de prevalencia de la soledad entre las personas que llegan con facilidad a final de mes y las que lo hacen con dificultad es algo mayor en Andalucía que en el conjunto de España (18,9 puntos frente a 16,8). Así, la prevalencia de la soledad no deseada de los ciudadanos con dificultades para llegar a fin de mes es del 32,5% (30,1% a nivel nacional).

Con respecto al binomio soledad y discapacidad, el informe pone de manifiesto que en tierras andaluzas la prevalencia de aislamiento involuntario entre las personas con discapacidad supera en diez puntos a la media nacional (60,5% frente a 50,6%). Así, los andaluces tienen una percepción algo menos marcada que el conjunto de los españoles sobre los efectos de la mala salud en el aislamiento. Y si esta salud es mental, la cifra de ciudadanos afectados además por soledad es similar en esta región y en el resto del Estado.

La brecha de soledad entre quienes tienen y no tienen origen extranjero es menor en Andalucía (6,5 puntos porcentuales) que en todo el país (14,7 puntos). Otro aspecto que analiza el estudio es el de la soledad, el hábitat y el hogar. En este punto, concluye que en Andalucía el aislamiento involuntario es más elevado en las ciudades de menor tamaño (de entre 20.000 y 100.000 habitantes) y en los hogares unipersonales.

Finalmente, el informe se centra en el análisis de la percepción que tiene la sociedad sobre la soledad no deseada y sostiene que, en Andalucía, como en el resto del Estado, existe una percepción generalizada (95,9%) de que el aislamiento involuntario es un problema social cada vez más importante, visión similar a la media nacional (95,1%). A este respecto, el trabajo añade que dos de cada tres andaluces (67,7%) conocen a otras personas que pueden sentirse solas sin desearlo, resultado algo inferior a la media nacional (68,2%).

Pero, pese a todo esto, la gran mayoría de la sociedad andaluza (91,6%) considera que la soledad es un problema invisible, opinión algo superior en el conjunto del país (93,3%) Y para acabar con esta invisibilidad, el 87,9% de los encuestados andaluces, como el resto de los españoles (90,1%), consideran que la lucha contra la soledad no deseada debe ser una cuestión prioritaria de las administraciones públicas.