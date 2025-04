García-Pelayo: "No voy a permitir vaya ningún concepto que toquen a mis compañeros, que se dejan la piel"

El Grupo Municipal Socialista de Jerez pidió el jueves la dimisión de Agustín Muñoz, como responsable de la delegación de Centro Histórico, tras el derrumbe de una vivienda en la calle Zarza. Tras esta petición, la alcaldesa María José García-Pelayo ha destacado que "yo más que entrar en el debate de las dimisiones, me gustaría que el Partido Socialista entrara en el debate de las soluciones. Yo creo que, ahora mismo, es más importante hablar de soluciones que hablar de dimisiones".

Todo ello, además, cuando "somos un gobierno, y lo digo con toda la humildad del mundo, porque todo se puede hacer siempre mejor, que desde el primer momento estamos intentando dar solucionar soluciones a los problemas que tiene esta ciudad". Problemas que, según ha dicho, "en muchos casos son resultado del desinterés o del desgobierno que durante ocho años hemos tenido". Por lo tanto, "le pediría al Partido Socialista que esté a la altura".

Pelayo ha insistido en la necesidad de que el PSOE haga "lo que los ciudadanos esperan que haga un grupo político en la oposición: Hacer propuestas constructivas". "Hasta ahora no he respondido a nada de lo que el Partido Socialista ha planteado, lo hacen mis compañeros, pero llega un momento en que cuando te tocan la fibra sensible, que es tocar a mis compañeros, no lo voy a permitir bajo ningún concepto", ha recalcado, añadiendo que "todos y cada uno de ellos se están dejando la piel para solucionar, precisamente, los problemas que nos dejaron los socialistas".

"Precisamente por eso los socialistas están en la oposición. Si lo hubieran hecho bien estaría gobernando con mayoría absoluta, pero no, el Partido Socialista perdió las elecciones, perdió un concejal y los ciudadanos decidieron dar un cambio a la ciudad y, por lo tanto, a su gobierno", ha señalado. Igualmente, ha reclamado "una oposición constructiva".

La crítica del PP

"Sin duda alguna, el PSOE de Jerez y, en concreto su portavoz, es el menos indicado para dar lecciones de gestión urbanística", han señalado también en una nota desde el PP. El partido considera “ridículo” y “pataleta” la petición de dimisión que los socialistas han hecho al primer teniente de alcaldesa y delegado de Presidencia y Centro Histórico, Agustín Muñoz. “Al tiempo de una demostración más del machismo inaceptable del que día sí y día también hace gala el portavoz socialista al entender que una mujer vale menos o está por debajo de un hombre, cuando, en absoluto, es así en el Gobierno de García-Pelayo. El PSOE debería revisar el machismo que rezuma cada declaración de su portavoz y que, con su constante silencio, apoya y defiende todo el PSOE jerezano", han asegurado desde el PP.

En primer lugar, señala el secretario general del PP de Jerez, Jaime Espinar, la gestión que tanto Agustín Muñoz en el centro histórico como Belén de la Cuadra en el área de Urbanismo están realizando “ya la hubieran querido los jerezanos durante los ocho años de gobierno socialista y, especialmente, en los cuatro años que estuvo al frente el señor Díaz”. Una gestión "marcada por el cumplimiento estricto de la legalidad, el respeto a los procedimientos administrativos y al trabajo de los técnicos municipales, el interés general de la ciudad y la protección, recuperación y revitalización del casco histórico. Justo lo contrario de lo que venía haciendo el PSOE de Jerez”, afirma Espinar.

"No sólo en el caso concreto de la finca de calle Zarza derrumbada, sino en el conjunto de la gestión, los populares defienden el trabajo riguroso tanto de la delegada de Urbanismo, Belén de la Cuadra, como del teniente de alcaldesa de Centro Histórico, Agustín Muñoz, un trabajo que está dando como resultado un evidente avance en cuestiones urbanísticas, una mejora en los índices de vivienda residencial nueva en el centro histórico, una mejora progresiva de las fincas y solares del centro", añade el responsable del PP.

Asimismo, desde el PP se preguntan "¿cómo puede tener el arrojo el señor Díaz de dar lecciones de gestión urbanística? Nada más lejos de la zona, el PSOE no fue capaz en 8 años de solucionar el problema de la calle Campana, donde una finca derruida obstaculizaba el tránsito por esta céntrica calle. Una cuestión que no ha sido solucionada hasta que no ha llegado el PP al Gobierno. ¿O se refiere a la agilidad de las atracciones que montó en el centro sin la licencia? ¿A los meses que tardó en dar licencia a las esperadas obras del centro de salud Esperanza de la Yedra Coronada?". “Las únicas licencias que agilizó el PSOE fueron las de las viviendas turísticas en el centro”, aseguran desde el PP.

"Igual sí debería responder el portavoz socialista por qué antes en el gobierno y ahora en la oposición siempre antepone y defiende más los intereses de ciertas empresas que el trabajo de los técnicos de la plantilla municipal", concluye el comunicado del PP.