El Gobierno andaluz ha presentado este viernes en el Parlamento el proyecto de Presupuestos de 2020, son las segundas cuentas que aprueba el nuevo Ejecutivo y suponen una vuelta a la normalidad presupuestaria después de una prórroga. La principal novedad es que la Junta recupera el equilibrio entre los ingresos y los gastos, el déficit será cero. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha descartado la bajada "masiva" de impuestos, ya que la prioridad es el equilibrio.

La mayor promesa electoral del presidente Juanma Moreno en campaña comienza a mermar, después de la supresión del impuesto de sucesiones de las cuentas anteriores. "Estamos siendo comedidos, a veces se puede bajar más, a veces menos, pero nuestra política es bajar", ha dicho Juan Bravo. Para aprobar estos Presupuestos, PP y Ciudadanos necesitan el apoyo de Vox, que de momento sigue negociando un mayor compromiso en la reducción del sector instrumental de la Junta.

El total del Presupuesto es de 38.549 millones de euros, el 5,6%. Se tratan de unas cuentas expansivas, justo cuando la economía internacional se enfrenta a una nueva crisis que queda por dimensionar. La previsión es que la economía andaluza crecerá un 1,9%, cuatro décimas menos que en 2019, pero aún creará 60.000 empleos. No obstante, es una previsión conservadora, porque 2019 cerrará con un crecimiento del 2,3%, dos puntos más de los previsto. El mayor aumento de las cuentas se las lleva personal, 492 millones de euros más debido a acuerdos salariales y a las nuevas contrataciones de personal en el SAS y en Educación.

La Junta contará con 1.046 millones de euros más para los gastos no financieros, un incremento que se puede permitir porque la liquidación con el Estado del año 2018 es positiva. Andalucía recibirá 1.466,15 millones de euros de más, debido a que la previsión de 2018 fue muy conservadora.

No habrá recesión

"En Andalucía no esperamos recesión, pero no podemos ser ingenuos", ha declarado el consejero de Economía, Rogelio Velasco, quien ha puesto el acento en las consecuencias del Brexit en el crecimiento económico andaluz. Ha señalado, por ejemplo, que aún no se sabe qué ocurrirá en las fronteras si la salida se produce de modo abrupto el próximo 1 de noviembre.

"Estos Presupuestos, no obstante, están preparados para lo que pueda ocurrir, pero soy optimista porque, en España, hay margen de consumo en las familias y se sigue creando empleo", ha indicado. El consejero confía que Bruselas y Alemania, el gran motor europeo, aumenten el gasto en inversión para evitar el estancamiento que ya se está padeciendo.

"Pasar de crecer el 2,3% a un 1,9% no es un mal dato. Ya lo quisiera cualquier país de Europa, la mayoría están estancados o en negativo. Plantear un crecimiento mayor si tus mercados principales no crecen es técnicamente imposible", ha indicado Rogelio Delgado.

Habrá una reducción, pero menor, de impuestos en el tramo autonómico del IRPF y en el de transmisiones para vivienda habitual que no sobrepase los 130.000 euros. El coste previsto en la merma de ingresos es de 25 millones de euros, una cifra asumible según el consejero. De los 33.015 millones de ingresos no financieros, 21.259,3, un 64,4%, vienen del Estado por sistema de financiación. Las transferencias por ayudas de la UE alcanzan en total 3.440,9 millones.

El capítulo de gastos personal es el más gravoso. Sube un 4% por un aumento de las plantillas en sanidad y en educación, y son 11.747,7 millones de euros. Se contratarán 1.509 nuevos profesionales en el SAS y 450 más en Educación. La inversión sanitaria andaluza ha pasado del 6,1% al 6,4% del PIB.

Los gastos financieros bajan un 0,2%, debido a una mejora de los pagos de las facturas del SAS que evita pagar intereses. El capítulo de gasto corriente crece un 6,4%. En 2019 hubo ya un avance muy destacado de esta partida, ya que se hizo un esfuerzo por adecuarla al gasto real estimado por las compras de Servicio Andaluz de Salud en medicamentos y otras provisiones esenciales para el funcionamiento del sistema sanitario público. En esta ocasión el crecimiento vendrá de la mano de los fondos destinados al fomento del empleo, especialmente gracias al nuevo modelo de gestión de las Políticas Activas de Empleo

Escasa obra pública

La inversión pública, contenida en los capítulos 6 y 7, asciende a 3.750 millones de euros, un 14% más. La obra pública, sin embargo, sigue siendo muy baja, apenas 500 millones de euros en la Consejería de Fomento. La mayor parte se destinará, además, a la redacción de proyectos, porque el plan de infraestructuras es de 2021 a 2027.

Las cuentas prevén la sustitución de 240 módulos prefabricados en los colegios andaluces, las conocidas como caracolas que el PP prometió erradicar.

Las políticas de sanidad, educación y dependencia se llevan el 58,7% del total. Por consejerías, Salud tendrá 11.056,2 millones, un 4,3% más; Educación, 6.868 millones, un 3,6% más, e Igualdad, 2.174 millones, casi el 3%. La Consejería de Presidencia es la que más sube, un 7,5%, aunque es la que menor gasto tiene, 370,88 millones de euros.

La Consejería de Empleo sí aumenta esta vez su cuantía, en un 1,9%, y llega a los 1.151,8 millones de euros. Turismo, Justicia y Administración Local alcanza los 825,73 millones de euros, un 1,5% más. La Consejería de Fomento recibe 1.022,64 millones de euros, y Agricultura y Medio Ambiente, 2.069,8 millones de euros, un incremento del 5,8%.

Aumenta el gasto que se destina al sector instrumental, la llamada administración paralela. Son 87,6 millones de euros más, aunque 77,7 millones se destinan a sociedades de hospitales.