"El cáncer ya es una enfermedad crónica para algunos pacientes"

El Hospital Universitario de Jerez cuenta ya con una consulta específica dirigida a pacientes supervivientes de cáncer de larga duración. Esta consulta se realiza en el marco de la Unidad de Oncología Médica y está dirigida por el oncólogo Jesús Corral Jaime, profesional que ha ejercido anteriormente en el Hospital Virgen del Rocío y en la Clínica Universidad de Navarra.

"Afortunadamente en oncología estamos viviendo momentos muy importantes, tanto en avances de diagnósticos como en tratamientos. Lo que antes eran enfermedades consideradas como mortales, ahora tenemos la posibilidad de que, con las nuevas terapias, los pacientes puedan vivir, cronificar la enfermedad, convivir con ella y además con fármacos que generan muchos beneficios y pocos efectos secundarios. Es el nuevo concepto de largo superviviente, que antes ni por asomo lo teníamos en oncología", declara Corral.

El oncólogo sevillano declara que en su especialidad ha habido importantes hitos, como son las campañas de cribado para la detección precoz y los nuevos fármacos: "Tenemos nuevos fármacos que llamamos terapias dirigidas. Ahora somos capaces de conocer molecularmente cómo se comporta un tumor y crear fármacos que sólo matan al tumor, por lo que son de máxima eficacia y mínima toxicidad".

La tercera "revolución" es la inmunoterapia", a la que "afortunadamente cada vez tenemos más tipos de tumores que se pueden acoger a ella". "El mensaje en la actualidad debe ser de esperanza, positividad. En España somos muy pioneros en investigación", remarca el oncólogo.

Superviviente de larga duración

¿Quién es un paciente superviviente de larga duración? Antiguamente el largo superviviente era el paciente que tenía una enfermedad oncológica, que recibía un tratamiento, que la enfermedad desaparecía y cuando transcurrían cinco años se le daba el alta. "Ese concepto ha cambiado radicalmente hoy día. Por ejemplo, el paciente con enfermedad metastásica, y por tanto considerado como 'incurable', ahora tiene acceso a las nuevas terapias y con enfermedad o sin enfermedad, pasados cinco años sigue vivo", explica Corral.

"Ahora un largo superviviente puede tener enfermedad y seguir con sus revisiones cada tres o seis meses, y algunos de ellos sin tratamiento, que es más novedoso todavía. ¿Cómo puedo tener enfermedad, no tratarme y que la enfermedad esté controlada? Pues es así. Pero además hay otro concepto más: yo me trato, no paro nunca mi tratamiento y cronifico mi enfermedad. Pasan más de cinco años con ese tratamiento crónico, persistiendo la enfermedad o no persistiendo, porque muchos de estos tratamientos hacen que desaparezca la enfermedad, pero la terapia dirigida hay que continuarla", describe el doctor.

Corral añade que lo que se consigue es "cronificar" el cáncer. "¿Cuántos de nosotros no tenemos otras enfermedades como son la hipertensión, la diabetes, una artrosis...? O tradicionalmente como ha sido la infección por el VIH, pacientes que contraían la infección hoy día tienen un tratamiento oral, el cual tiene que mantener el resto de sus días, pero no tiene ninguna complicación secundaria a él", añade.

El cáncer, ¿una enfermedad "dormida"?

Gracias a los avances médicos "hemos conseguido que una enfermedad que ha sido durante mucho tiempo un tabú, una enfermedad que durante mucho tiempo ha sido mortal para la mayoría de los pacientes en una situación avanzada, hoy día en algunos pacientes, pacientes seleccionados y que acceden a este tipo de tratamiento, podamos considerarlo una enfermedad crónica. Una enfermedad crónica con la novedad de que algunos requieren un tratamiento continuado y otros ni siquiera requieren tratamiento, pero siguen sus controles y esa enfermedad la dejamos como dormida", declara Corral.

"La oncología es la especialidad médica en la que más recursos se invierten, donde más investigaciones existen. Investigación que ha dado claramente sus frutos. Por ejemplo, yo que me dedico en la consulta al cáncer de pulmón, la probabilidad de que un paciente con cáncer de pulmón metastásico estuviera vivo a los 5 años era menos del 5%. Hoy día, pacientes que se tratan con terapias dirigidas, el 60% está vivo a los 5 años; y pacientes que se tratan con inmunoterapia, más del 30% está vivo".

Sobre la inversión en investigación, el doctor remarca que se ha avanzado mucho pero que el camino es muy largo. "Creo que se invierte mucho, pero falta más. Y creo además que falta mucho apoyo institucional. Es verdad que los médicos muchas veces, en determinados sectores, no reconocemos la inversión que hace la industria farmacéutica y ponemos algo peyorativo en ello. Pero si no fuera por la inversión de la industria farmacéutica la oncología no hubiera avanzado".

Unidad de Oncología Médica en Jerez

"Llevo siete meses en Jerez y me he venido por una apuesta por mi persona y por la institución para hacer investigación. Yo trabajaba en la Clínica Universidad de Navarra, muy conocida sobre todo en el campo de la oncología por la gran cantidad de recursos y por la gran base en investigación, y justo me llamaron del Hospital de Jerez para hacer una apuesta por una nueva unidad de investigación que haga cobertura de ensayos clínico a toda la provincia de Cádiz", resalta el doctor.

"Lo primero que me generó fue una gran sorpresa porque no había vivido yo esa actitud previamente en mi andadura del SAS en otros hospitales, incluso más grandes. Sin embargo aquí ha sido una apuesta clara, tenemos una unidad, una unidad que empieza a funcionar con múltiples ensayos clínicos en marcha con los que vamos a poder dar cobertura a pacientes que antes se tenían que ir a Sevilla o a Málaga para acceder a esa investigación, porque aquí en la provincia no existía", describe Corral.

El principal objetivo de la unidad jerezana es hacer investigación clínica: "Investigación clínica es fundamentalmente en oncología ensayos clínicos, pero no es solo eso. Contamos con un laboratorio donde los médicos y otras especialidades, como enfermería, informática. microbiología, etcétera, puedan hacer investigación desde una fase más precoz, en animales, en sangre, etcétera".

"Adelantarnos al futuro"

"Los ensayos clínicos son la posibilidad de adelantarnos al futuro, de empezar a probar fármacos que la evidencia científica nos dice que tenemos que compararlos con lo estándar, para que nos podamos adelantar a ese futuro. Los pacientes desde una fase más precoz ya pueden beneficiarse de esa eficacia y de ese menor perfil de toxicidad que tú buscas con este investigación. Es adelantarse a un futuro con la creación de fármacos nuevos que van a cambiar la historia natural de los pacientes", subraya.

Estas consultas de largo superviviente vienen, según Corral, "por una necesidad no cubierta". "Hasta ahora no habíamos tenido pacientes con enfermedad que sobreviven sin tratamiento, o pacientes con enfermedad que sobreviven con tratamiento. Ahora esos pacientes tienen una necesidad y unos requerimientos a los que el sistema actual de salud no les puede dar cobertura", declara el doctor.

Corral pone ejemplos, como posibles problemas del tipo psicoemocional: "Cómo esta gente que tenía el mensaje calado en su cabeza de que se iban a morir siguen vivos. ¿Cómo te recuperas tú de eso? ¿Cómo te reincorporas a tu trabajo? Y luego no nos olvidemos de las secuelas de los tratamientos. Son tratamientos nuevos, tratamientos mucho de ellos que se continúan en el tiempo y se paran, pero otros que se continúan. Por tanto tenemos que cuidar toxicidades no conocidas a largo plazo".

Corral subraya que para atender a estas nuevas necesidades hace falta apostar por una consulta multidisciplinar. "Muchos de nuestros pacientes tienen secuelas a largo plazo, con la quimioterapia incluso ya las había, cardiovasculares, mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, mayor riesgo de infarto de miocardio, muchas toxicidades del tipo de densidad ósea... Por tanto necesitamos la ayuda de los cardiólogos y de los reumatólogos", declara.

"Muchos de nuestros pacientes con la quimioterapia tienen alteraciones psicoemocionales, se despistan más, tienen procesos de ansiedad, por tanto necesitaremos de los psicooncólogos y de los neurólogos. Muchos problemas son de rehabilitación pura y dura, de ejercicio físico porque perdemos masa muscular, así que la rehabilitación es muy necesaria. Esta consulta es una apuesta de la sociedad científica", continúa explicando el médico sevillano.

Colaboración público-privada

El doctor pone en valor la colaboración pública-privada para avanzar en la medicina. "Tenemos que trabajar mucho de manera público- privada, y cada vez nos estamos dando más cuenta. Me formé en el Hospital Virgen del Rocío y luego estuve en la Clínica Universidad de Navarra, una institución puramente privada. Ahí aprendí sobre todo la importancia de que ambas instituciones tienen que confluir en el tiempo".

"Todo lo que es institucional requiere de una serie de pasos que generan tiempo, los recursos son limitados y hay que repartirlos. Desde un punto de vista privado la oncología tiene un papel privilegiado por todo el acceso a esta investigación que, nos guste o no, lleva ligado un movimiento económico muy importante", incide el oncólogo.

Este movimiento económico privado "nos puede ayudar a que todas estas iniciativas públicas avancen más rápido. No significa que queramos privatizar la sanidad pública, esto es una manera de que la sanidad pública mejore más y más rápido".

Precisamente, gracias a la alianza de la Fundación Grupo Azvi con el SAS, facilitada a través de un convenio de colaboración con la Asociación Xerezana de Investigación Oncológica (AXIO), se ha abierto la consulta de pacientes supervivientes de cáncer de larga duración en Jerez.

Además, Corral defiende las colaboraciones con los laboratorios farmacéuticos: "A través de diferentes laboratorios farmacéuticos hemos tenido colaboraciones tan importantes como la financiación de una enfermera que nos ayuda a gestionar los casos de pacientes en los comités multidisciplinares. De otra manera a lo mejor no lo hubiéramos conseguido y es una ayuda para nosotros como oncólogos, para el servicio, para los pacientes y para las familias".

"No es privatizar, es convivir. Es pedir una colaboración a través de un proyecto que de otra forma sólo podría ejercerse o a través de recursos del propio hospital o bien a través de becas de investigación del Sistema Nacional de Salud, que son competitivas pero no siempre los recursos son para ti", añade.

Sobre la colaboración con las farmacéuticas, Corral declara que "antes se pensaba que las farmacéuticas compraban a la medicina, pero eso se ha regulado mucho por ley. Yo vuelvo a decir lo mismo, si no fuera por la inversión de la industria farmacéutica en oncología, no estaríamos en el punto en el que estamos hoy de poder hablar de largo supervivientes".

Detección precoz: importante en los jóvenes

Hay muchos programas de screenning instaurados en el sistema de salud para detectar tumores. Mamografías, citologías, la prueba de PSA para detectar el cáncer de próstata... Corral, experto en cáncer de pulmón lamenta que para estos tumores, con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, no se haya conseguido ese 'plus' que permita detectar de forma precoz un tumor en los pulmones.

"Estamos viendo que si la mortalidad por cáncer de pulmón está disminuyendo en global, cuando diferenciamos por sexo en la mujer está aumentando. Y además, hay que hacer especial hincapié en campañas de prevención para la gente joven", resalta Corral.

El oncólogo pone la lupa, no sólo en el tabaco convencional, sino en el cigarrillo electrónico entre los más jóvenes y en el consumo de cannabis. La Asociación para la Investigación del Cáncer de Pulmón en Mujeres y el doctor Corral están trabajando en la actualidad en una app para tratar de concienciar a los jóvenes sobre estos consumos.

"Queremos preguntarles a ellos directamente qué necesitan para no empezar a fumar; a los que fuman, qué necesitan para dejar de hacerlo, qué podemos decirles, enseñarles... Queremos abrir programas como de coaching para dejar de fumar. Es una iniciativa que está ahora mismo en la mesa y esperamos que salga en noviembre", explica Corral, quien añade que "les vamos a dar voz a ellos para decir qué necesidades tienen. Además está financiada a través de una sociedad científica con el soporte de un laboratorio farmacéutico, que nos da la cobertura para bien de todos".

"Toca abrir las puertas" en Jerez

Corral pone en valor el trabajo asistencial que se hace en el Hospital Universitario de Jerez, pero ahora "toca abrir mucho las puertas". "Es un hospital que tradicionalmente ha trabajado muy bien asistencialmente, pero se le echaba en falta ese pasito de más de poder hacer esta investigación y estar a la vanguardia de los nuevos servicios de oncología del país.

"Lo que pretendemos es ponerlo a la altura de hospitales que llevan muchísimos recorrido y nosotros con la humildad, la paciencia y pasito a pasito con un equipo de gente joven, muy bien formada y que trabaja muy bien asistencialmente, vamos a formarnos y hacer investigación clínica por el bien de los pacientes, centrados siempre en que los pacientes vivan más y mejor", subraya el oncólogo.