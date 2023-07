Susana Díaz ve sólo a Pedro Sánchez con opciones de formar Gobierno

La ex presidenta de la Junta de Andalucía y ex secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido este martes que, "en estos momentos", tras el resultado de las elecciones generales del pasado domingo, 23 de julio, "el único que tiene opciones de formar gobierno es Pedro Sánchez", el secretario general del PSOE y candidato a la reelección como presidente, por lo que espera que haya un nuevo Ejecutivo socialista "cuanto antes".

Son ideas que la también senadora socialista por designación autonómica ha trasladado este martes en declaraciones al programa Espejo público de Antena 3 TV, en la que ha comentado que, antes de las elecciones de este domingo, en el PSOE "todos estábamos sensibles a las encuestas".

"Nos enterraron en encuestas", pero, "al final", quien pudo salir "al balcón a celebrar que puede formar gobierno" la noche electoral del 23J fue Pedro Sánchez, según ha puesto de relieve Susana Díaz, que ha remarcado que el líder y candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, no podía festejar eso esa noche.

De cara al proceso de investidura de un nuevo presidente, Susana Díaz, que en el año 2016, tras la repetición de las elecciones generales que se produjo el 26 de junio, abogó por que el PSOE se abstuviera en el Congreso para posibilitar la investidura del líder del partido que había ganado esos comicios -el PP de Mariano Rajoy-, en contra del criterio de Pedro Sánchez, ha defendido este martes que "el Rey tiene que encargar, no elegir, a quien tenga más opciones de formar gobierno" para someterse al debate de investidura en las Cortes Generales.

"Y en estos momentos el único que tiene opciones de formar gobierno es el PSOE y es Pedro" Sánchez, ha sentenciado la ex presidenta andaluza, que ha agregado que "los españoles se merecen, primero, que les tengamos respeto", porque "han votado" y lo han hecho "en libertad", y "cuando la gente vota tiene que sentir que su voto sirve para algo", y en este caso "debe servir para formar gobierno y no para bloquear", según ha continuado opinando Susana Díaz.

"Altura de miras"

Ante el resultado que han deparado las urnas, con el PSOE como segunda fuerza más votada con 122 escaños -14 menos que el PP y a 54 de la mayoría absoluta en el Congreso, por lo que necesita los apoyos de otros grupos para formar gobierno-, la senadora socialista ha dicho que confía en que "haya altura de miras, y que cuanto antes haya un gobierno que nos permita crecer económicamente y generar oportunidades".

"Me parece que los españoles, con mucha claridad, dijeron que no quieren volver a etapas oscuras", ha añadido Susana Díaz, quien en esa línea ha opinado que "en muchos lugares de España" los votantes "han dicho que no queremos en nuestro país" un gobierno en el que el PP vaya "de la mano de Vox", con pactos como el alcanzado entre ambas formaciones para la Junta de Extremadura tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, según ha subrayado. Susana Díaz.