Huelga de médicos de Atención Primaria en Jerez y toda España los días 14 y 15 de enero

Manifestación de los médicos de la provincia en Cádiz, el pasado mes de diciembre, contra el borrador del Estatuto Marco.

El Sindicato de Médicas y Médicos de Atención Primaria (SMP), en el marco de las reivindicaciones médicas por un cambio legislativo que regule sus condiciones laborales, ha convocado huelga nacional de los médicos de Atención Primaria para los días miércoles 14 y jueves 15 de enero simultáneamente a las huelgas convocadas por otros sindicatos médicos de la agrupación APEMYF.

Las reivindicaciones siguen siendo las mismas que en las huelgas médicas realizadas en el pasado año 2025 y que aún no han sido atendidas ni por el Ministerio ni por las comunidades autónomas:

Una clasificación profesional equitativa que reconozca las exigencias formativas y de responsabilidad de la profesión médica y otras profesiones facultativas que vaya acompañada de un reconocimiento retributivo.

Limitación de la jornada similar al resto de categorías a los que sí se les respeta el derecho al descanso y conciliación a pesar de prestar servicio las 24 horas de los 365 días del año. Es inadmisible la falta de equidad actual: para los médicos se mantienen jornadas diarias de 24 o 17 horas seguidas y semanales aumentadas hasta 45 horas (última propuesta del Ministerio) cuando para otros el límite diario es menor, y el semanal es de 35 horas e incluso se les bonifica por el esfuerzo de trabajar cubriendo distintos horarios y en horario nocturno. La situación de a mayor responsabilidad y dificultad, peores jornadas y condiciones laborales tiene que finalizar cuanto antes.

El reconocimiento de la penosidad y los riesgos inherentes de la profesión médica para nuestra salud y nuestras vidas mediante la aplicación de índices correctores que permitan la jubilación anticipada sin merma económica. Establecer límites en la sobrecarga asistencial de los médicos de Atención Primaria es urgente. La degradación del ejercicio profesional actual por estar sometidos al estrés continuo de ejercer con un exceso de citas con una escandalosa falta de tiempo, y en numerosas CCAA también de medios diagnósticos, está generando un estrés laboral desmedido y el abandono de la Atención Primaria por parte de los médicos especialistas poniendo en riesgo la continuidad del sistema nacional de salud y su sostenibilidad. Urge tomar medidas correctoras universales de esta situación en todo el territorio nacional para lo que se propone establecer un límite asistencial de 25 pacientes por jornada laboral.

Para "conseguir estos objetivos y garantizar una negociación justa en el futuro que asegure nuestros derechos laborales", el SMP pide "mesas de negociación y una legislación específica, y ello es porque pensamos que hemos llegado a la situación actual de falta de equidad debido a la falta de representación suficiente de los médicos en las Mesas actuales debido al infradimensionamiento de nuestras plantillas, consecuencia a su vez del abuso en las jornadas y en la sobrecarga de trabajo".

En el SMP "estamos decididos a mantener la lucha por nuestros derechos junto al resto de sindicatos y organizaciones médicas que nos acompañan hasta que se reconozcan y se produzca el cambio legislativo que los garantice. Lamentamos las molestias que esta situación pueda generar en nuestros conciudadanos, las cuales trataremos de minimizar cumpliendo los servicios mínimos que se establezcan para garantizar que nadie que precise atención médica de forma urgente sufra daño por esta huelga".