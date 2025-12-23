Acuerdo para facilitar la jubilación parcial del profesorado de la educación concertada andaluza

El Gobierno andaluz, los sindicatos y la patronal de la escuela concertada han firmado un acuerdo por el que los docentes de los centros privados que tengan un concierto en Andalucía podrán jubilarse al 75% de la jornada completa en pago delegado dos años antes de la edad legal establecida.

El pacto, del que ha informado este martes la Consejería de Educación mediante una nota, ha sido rubricado por los representantes sindicales de FSIE, CCOO, USO y UGT y por las organizaciones patronales y de titulares Escuelas Católicas, CECE, ACES y SAFA y da "continuidad" a una medida existente antes del cambio de la normativa estatal, que provocó su interrupción. La medida, según la información de la administración educativa andaluza, "viene a superar los obstáculos generados por la entrada en vigor del Real Decreto 11/2024, de 23 de diciembre, impulsado por el Gobierno de España, para la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo".

La medida, que mejora las condiciones laborales del profesorado, señala la Consejería, se enmarca en el acuerdo marco firmado el 16 de julio y recoge el objetivo de mejorar el funcionamiento de los centros, las condiciones laborales del profesorado y potenciar la calidad de la oferta educativa en una red de centros que forma parte del sistema educativo andaluz público.

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, ha subrayado que la Junta de Andalucía asumirá el coste adicional en materia de Seguridad Social del jubilado parcial y la dotación horaria del "relevista". Para la tramitación de esta medida se han establecido tres momentos temporales: enero, abril y septiembre.

Serán los centros concertados los encargados de comunicar anualmente a la Consejería los docentes que se quieran acoger a la jubilación parcial.

Castillo ha destacado, según refiere la nota de Educación, que ya se han desarrollado algunos de los compromisos acordados, como la creación de un módulo autonómico para la partida de "otros gastos" por primera vez en Andalucía, cuyo importe logra la equiparación al promedio de las comunidades autónomas. También la incorporación de 158 docentes por la equiparación de las plantillas con el resto de centros concertados.

Esta actuación, continúa explicando la Consejería, "demuestra el compromiso firme del Gobierno andaluz con la enseñanza concertada" y se suma a la "mejora de las condiciones laborales del profesorado" emprendidas por la Junta dentro en el seno de la Mesa de la Enseñanza Concertada, con la que existe un constante diálogo. Destaca el acuerdo histórico de equiparación salarial, que se culmina este año 2025, con una inversión total de más de 47 millones de euros.