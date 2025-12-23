Nochebuena y Navidad en Jerez con temperaturas invernales

La Agencia Estatal de Meteorología prevé cielos poco nubosos y temperaturas invernales, con un descenso hasta los 3 grados centígrados, durante la celebración de la Nochebuena este miércoles 24 y Navidad el jueves 25 de diciembre en Jerez de la Frontera y su campiña.

Según vaticina en su predicción diaria publicada en su página web, los cielos permanecerán con intervalos nubosos con escasa opciones de lluvia para ambas fechas, pese a las precipitaciones que están cayendo este martes en nuestra ciudad y su zona rural.

Estas lluvias han motivado la activación de un aviso amarillo en la zona del Estrecho y el litoral de la provincia de Cádiz entre las 12:00 horas del mediodía y las 18:00 horas de la tarde. En ese periodo de tiempo podrían caer 15 litros de agua por metro cuadrado en una hora.

El tiempo en Jerez para este martes 23 de diciembre

La Aemet prevé este martes cielos muy nubosos con tormentas. Las probabilidade de agua serán del 100% hasta primeras horas de la tarde en el que caerán hasta el 80%. Los mayores acumulados de agua entre las 13:00 y las 17:00 horas con una posible tromba de agua a las 15:00 horas con siete litros en una hora.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 15º mientras que las mínimas se mantendrán en los 7º. Soplarán vientos moderados de componente suroeste durante la primera mitad de la jornasda y flojos de oeste a partir de mediodía.

El tiempo en Jerez para el miércoles 24 de diciembre y la Nochebuena

La Agencia Estatal predice un inicio de jornada brumoso con neblina hasta las primeras horas de la mañana. Las temperaturas mínimas bajarán hasta los 5º mientras que las máximas se mantienen en torno a los 14º. Los cielos, tras la niebla, estarán nubosos aunque con escasas opciones de lluvia que, en todo caso sería débil y dispersa. El resto de la tarde y la noche quedarán despejadas y sin agua.

Los vientos serán flojos de dirección norte durante la primera mitad del día, después amainarán hasta quedar en calma.

El tiempo en Jerez para el jueves 25 de diciembre, día de Navidad

Los cielos presentarán intervalos nubosos sin riesgo de lluvia el día de Navidad. La nota meteorológica más destacada de la jornada será el frío ya que los termómetros caerán hasta los 3º de mínima y 15º de máxima.

Los vientos permanecerán en calma hasta bien entrada la tarde donde soplarán flojos de componente suroeste con una velocidad máxima de 5 kilómetros por hora.

Aviso amarillo en Jaén por nieve

Meteorología mantiene los avisos de nivel 'amarillo' (peligro bajo) en las comunidades de Castilla y León y Andalucía ante la previsión de que se registren nevadas, aunque se localizarán en cotas altas.

En Andalucía las nevadas más copiosas se registrarán en las sierras de Cazorla y Segura, en la provincia de Jaén, donde las acumulaciones serán de 5 centímetros de espesor en 24 horas por encima de los 1.200 metros de altitud, y en la comunidad de Castilla y León en la cordillera cantábrica de León y en el entorno de la localidad zamorana de Sanabria, donde se acumularán también 5 centímetros en 24 horas.

El mapa de avisos meteorológicos para este martes 23 se completa con alertas de nivel 'amarillo' por el oleaje que azotará en el Ampurdán (Girona) y en la ciudad autónoma de Melilla, donde el viento soplará con fuerza y las olas alcanzarán los 3 metros.

A partir de hoy se espera un aumento de las temperaturas y una reducción de las nevadas que, aunque se pueden seguir produciendo en cotas bajas, serán cada vez menos probables y cuantiosas, y quedarán restringidas a zonas de montaña.

El ambiente seguirá siendo fresco, nuboso y con precipitaciones en general débiles, aunque en el Pirineo oriental se prevén acumulaciones de nieve de cierta importancia a lo largo del día.