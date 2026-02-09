Sin acuerdo entre el Miteco y la promotora del Algarrobico para la expropiación parcial de los terrenos

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) y la empresa promotora Azata del Sol no han logrado alcanzar un acuerdo para fijar el importe de la expropiación forzosa iniciada por el Gobierno para hacerse con parte de los terrenos en los que se asienta el hotel de la playa de El Algarrobico, en Carboneras (Almería) conforme al procedimiento anunciado hace un año por la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desde la propia playa.

El Gobierno mantiene su oferta de casi 16.500 euros realizada por los suelos de la parte del hotel que invaden la zona de servidumbre sobre la que el Miteco tiene competencias, de modo que si la compañía la rechaza será un jurado provincial de expropiación el que fije la cuantía, toda vez que el asunto podría judicializarse.

Según la información confirmada por Europa Press con fuentes oficiales, la promotora del hotel fijó a través de su hoja de apremio una cuantía de 44,5 millones de euros para hacer frente al terreno así como a los daños y bienes que se asientan en él para concretar el justiprecio.

En este sentido, desde Costas se trasladó a la empresa el rechazo de su propuesta el pasado 21 de enero al tiempo que se le trasladaba la contraoferta con un plazo de diez días para aceptarla a partir de que se hiciera efectiva la notificación, lo que tuvo lugar el 30 de enero.

Desde la mercantil han confirmado a Europa Press las cuantías ofertadas aunque no han especificado sus intenciones sobre sus próximos pasos en relación a este proceso. La compañía ya recurrió ante los tribunales el inicio del expediente.

Al hilo de dicho procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) denegó a finales de diciembre las medidas cautelares solicitadas por la promotora encaminadas a suspender la resolución del Gobierno, que declaró la necesidad de ocupar los terrenos, aunque sin entrar en el fondo del asunto.

El Gobierno inició la expropiación parcial de los suelos que ocupa el hotel en el paraje de El Algarrobico a través de una declaración de utilidad pública, realizada por acuerdo del Consejo de Ministros, el 11 de febrero de 2025 al amparo de la Ley de Costas.

Su objetivo es poder hacerse con la parte afectada por servidumbre de protección, que estima en unos 16.432 metros cuadrados, siendo la superficie total según catastro de 32.654 metros cuadrados.

La otra mitad del hotel se asienta en suelos protegidos, ya declarados como no urbanizables, del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, sobre los que la Junta de Andalucía tiene competencias y sobre los que, en su caso, no se ha iniciado ningún procedimiento de este tipo.