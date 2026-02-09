Jerez continúa en alerta a la espera del ritmo de los desembalses y nuevas lluvias

Jerez continúa vigilante a la situación del río Guadalete. Tras alcanzar su pico en la jornada del viernes con 6,82, el cauce lleva dos días bajando, aunque de manera muy lenta pues a mediodía de este lunes se encontraba a 6,31 tras bajar su caudal por debajo de los 1.000 metros cúbicos por segundo.

No será hasta la tarde de este lunes cuando se decida si se permite el regreso de más vecinos a sus casas, según lo indicado por la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, en una comparecencia celebrada esta mañana. En la tarde del domingo se autorizó el regreso de los vecinos que habían sido desalojados en Mesas del Corral, El Rabanito y San Isidro, que se habían visto afectados por el aumento exponencial de los cauces que la rodean, y Lomopardo, por la crecida del Guadalete. Ahora bien, aún es pronto si se permitirán nuevos regresos a lo largo de la jornada de este lunes por parte de las autoridades.

Sin embargo, no será hasta esta tarde cuando se vuelva a reunir el Cecop, el órgano donde están presentes todas las administraciones que están participando en este dispositivo de emergencia, para analizar la situación y adoptar "nuevas decisiones". Por el momento, el criterio seguido a nivel técnico es que se está autorizando el regreso a sus viviendas de aquellos vecinos que se vieron afectados por la crecida de arroyos, pero no así por la crecida propiamente del río.

Para empezar, hay núcleos de Jerez que continúan parcialmente inundados y, por ende, incomunicados como son El Portal (incluido El Portalillo), La Corta, La Ina y La Greduela —el Ayuntamiento habla a que hay "1.847" personas afectadas, entre desalojados e incomunicados, aunque esa es la cifra total de la población censada en esos núcleos—. Ahora bien, la principal preocupación sigue estando río arriba, según lo explicado por la regidora. Bornos continúa desembalsando agua para tener margen suficiente para recibir el agua procedente de la Sierra, que sigue siendo mucha. Bien es cierto que está modulando el ritmo de desagüe —ha habido picos de 700 metros cúbicos por segundo, aunque en otros momentos durante el fin de semana se ha reducido 300 o, incluso, a 100—, pero se está a expensas de más precipitaciones, por lo que el caudal de salida podría variar nuevamente.

Eso sí, la primera autoridad de la ciudad aseguró que ya se están "tomando decisiones" para facilitar la que llamó "desescalada", es decir, el momento en el que los vecinos puedan regresar a sus viviendas. En este sentido, aseguró que están tratando de "anticiparse" a ese momento y ya se está trabajando en realizar contrataciones extraordinarias para acometer las labores de limpieza necesarias que se harán en las zonas afectadas sin que afecte a los trabajos habituales que se realizan en la zona urbana y en la puesta en servicio lo antes posible de las carreteras que aún permanecen cortadas.

En cuanto a la situación del sistema de saneamiento y alcantarillado de la ciudad, tanto García-Pelayo como el delegado de Servicios Públicos, Jaime Espinar, indicaron que sigue sin producirse el tan temido colapso de la red barajado en la tarde del sábado. La bajada del nivel del Guadalete y la disminución del volumen de precipitaciones, al menos hasta el momento, ha permitido reducir el nivel de peligro, aunque no será hasta esta tarde cuando se decida si se mantienen o no las medidas de prevención aplicadas a finales de la pasada semana.

Ahora bien, la depuradora de El Portal continúa sin funcionar, ya que sigue anegada en parte, por lo que se está vertiendo agua no depurada al río. Hasta que el agua no esté completamente evacuada de las instalaciones no se podrá hacer una valoración de los daños producidos y una estimación de su puesta en marcha.

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa con los estudios necesarios para solicitar próximamente la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una figura que permitiría la solicitud de ayudas tanto a las entidades locales como empresas y particulares afectados por las inundaciones. En este sentido, el gobierno municipal señaló que se prevé crear un equipo independiente de trabajo que asesore a los afectados para acogerse a estas ayudas en el caso de que el Gobierno central autorice la declaración.