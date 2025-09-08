Lo que se sabe hasta ahora de la gripe aviar en Andalucía: afecta a aves silvestres y de granja

A lo largo del mes de septiembre se han detectado varios casos de gripe aviar en Andalucía, tanto en aves silvestres como en animales de granjas. Aunque la enfermedad, causada por un virus H5N1, que rara vez se ha transmitido a humanos, hace que no se aconseje acercarse a aves muertas o moribundas. Esto son los casos de gripe aviar de los que se tiene información hasta el momento:

El primer caso se detectó en el parque del Tamarguillo, en la ciudad de Sevilla, donde se encontraron varias aves muertas, fundamentalmente gansos, aunque también ánades reales y palomas. El parque está cerrado y ninguna de las personas en contacto con los animales ha contraido el virus, según los análisis de PCR que ha realizado la Consejería de Salud. También se ha cerrado el parque de Miraflores y la zona ajardinada del Alcázar. Aquí se han encontrado pavos reales muertos, tres de ellos junto a la guardería que hay pegada al edificio, pero aún no hay conformación de que la causa haya sido el virus.

En el parque Huelín de Málaga también han aparecido aves muertas, aunque se está a la espera de conocer el resultado de los análisis. Este parque también está cerrado.

El Ministerio de Agricultura sí ha confirmado la muerte por gripe aviar de un somormujo en Aznalcázar, en la provincia de Sevilla. A esta ave silvestre se le suman otras tres en dos brotes en Hinojos, en Huelva: una garza real y un pato colorado y, de otro, un ánade friso, según la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. La naturaleza de estas aves acuáticas hace pensar que puede haber más animales afectados en el entorno del espacio natural de Doñana.

Además de estas silvestres, el Ministerio de Agricultura ha comunicado el sacrificio de 8.500 pavos en una granja del Cerro del Andévalo por gripe. Es el único caso detectado en una explotación aviar por el momento.

Las autoridades recomiendan notificar a la Consejería de Medio Ambiente o a las policías locales la presencia de aves muertas y, en cualquier caso, no acercarse a animales moribundos o ya sin vidas. El laboratorio de referencia del Ministerio de Agricultura para la influenza es el de Algete, en Madrid.

La Junta activa el nivel 2 de prevención

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, ha activado el nivel 2 del protocolo de prevención ante el riesgo de gripe aviar en aves silvestres en el Espacio Natural de Doñana. Paralelamente, se realiza el seguimiento de 25 personas que han estado en contacto con aves muertas o con muestras afectadas por la enfermedad, recordando que la transmisión a humanos es “improbable”.

Este nivel de actuación, incluido en el Programa de Vigilancia Epidemiológica de Fauna Silvestre en Andalucía (PVE), se aplica a aves vivas o muertas procedentes de provincias con focos declarados de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP).

La titular de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, destacó que la medida permite reforzar la vigilancia y el control en Doñana, intensificando las acciones preventivas. Entre ellas, la retirada de aves muertas y el tratamiento de sus restos en puntos de almacenamiento temporal bajo estrictas condiciones de bioseguridad, hasta su recogida por empresas autorizadas.

Diferenciación de especies y medidas en el terreno

En el caso de ejemplares enfermos, se diferencia entre especies amenazadas y no amenazadas. Las primeras se trasladan a los centros de recuperación de especies amenazadas (CREA), mientras que en las segundas se aplican medidas de control sanitario conforme a los protocolos.

Además, se están tomando muestras de aves para confirmar la presencia del virus con la colaboración del Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de Andalucía (CAD). Los equipos de intervención cuentan con formación específica y equipos de protección individual (EPI), lo que garantiza la seguridad de las actuaciones.

La consejera subrayó la cooperación entre administraciones, programas de vigilancia, equipos veterinarios y CREA, lo que refuerza la capacidad de respuesta. Recordó que en un espacio como Doñana, con grandes concentraciones de aves en tránsito, pueden registrarse episodios de mortalidad natural, aunque insistió en que se actúa con prudencia para asegurar la sanidad ambiental.

En años anteriores también se notificaron casos: en 2022 se confirmaron tres episodios en aves silvestres y en 2023 se registró uno.

Seguimiento a 25 personas

Por su parte, la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, explicó que se vigila a 25 personas en contacto con aves muertas, realizando pruebas PCR y seguimiento de síntomas. De momento, “todas las muestras dan negativas”.

Hernández aseguró que existen tres focos localizados en Andalucía: en el Parque del Tamarguillo en Sevilla, en una granja de aves de corral en Huelva y en un ave hallada en Aznalcázar (Sevilla), además de un caso en investigación en Málaga.

La consejera lanzó un mensaje de tranquilidad: “es muy improbable que la gripe aviar se transmita a las personas”.