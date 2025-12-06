Andalucía consolida un modelo de emergencias digital y anticipativo

De izquierda a derecha: Joaquín Segovia, director Territorial Sur de Telefónica España; Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía; y David Fernández, director de Diario de Sevilla.

La modernización tecnológica de los sistemas de emergencias ha dejado de ser una aspiración futura para consolidarse ya como una realidad palpable en Andalucía, donde la digitalización, la inteligencia artificial y el análisis de datos se han incorporado a la gestión diaria de cualquier incidencia crítica. El territorio se sitúa en este ámbito como banco de pruebas, espacio de interoperabilidad y, sobre todo, como región decidida a dar al ciudadano un papel central en la prevención, activación de alertas y comportamientos seguros.

Este marco fue examinado en profundidad en el encuentro de Grupo Joly celebrado ayer bajo el título “La innovación tecnológica en los sistemas de emergencias de Andalucía”, con la participación de Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, y Joaquín Segovia, director Territorial Sur de Telefónica España, moderados por David Fernández, director de Diario de Sevilla.

Sanz estructuró el nuevo modelo en cuatro pilares: planificación, prevención, anticipación y coordinación, insistiendo en que el éxito no reside únicamente en la suma de recursos materiales, sino en la capacidad de activarlos correctamente y de contar con ciudadanía formada para identificar riesgos y atender de manera adecuada los mensajes oficiales. Ese planteamiento, afirmó, no es una invitación a trasladar responsabilidad, sino una conciencia activa que mejora la respuesta global. “Hay que hacer protagonistas a los ciudadanos”, insistió, apelando a la pedagogía permanente.

Para ejemplificarlo, recordó la gestión de las inundaciones en Málaga: los datos previos y la capacidad para sobreactuar sobre las predicciones de Aemet permitieron evacuaciones preventivas antes del pico máximo, algo que, defendió, “permitió salvar vidas”. No fue solo una decisión técnica, sino la evidencia de que la anticipación -alimentada por históricos, mapas digitales y lectura detallada de patrones climáticos- permite adelantarse al daño.

Contar con tecnología es importante, pero lo decisivo es qué hacemos con ella” — Antonio Sanz - consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía

En paralelo, la conectividad se sitúa como la infraestructura determinante. Sin red no hay aviso, sin aviso no hay reacción, y sin reacción no hay mitigación. Desde esa perspectiva intervino Segovia: “La conectividad debe ser resiliente; es nuestra obsesión”. Subrayó que el operador cuenta con seis centrales móviles capaces de desplazarse a cualquier punto de Andalucía para restablecer de forma urgente redes dañadas o saturadas.

“A través de nuestra red 5G, con tecnología network slicing, podemos reservar capacidad de red para servicios críticos como las emergencias”, añadió, explicando que esa reserva de red garantiza las comunicaciones en escenarios de máxima saturación.

La compañía asume también, dijo, un compromiso inequívoco: "Nos ponemos en primera fila a la hora de ayudar en momentos críticos”. La frase no fue retórica, sino la afirmación de su rol como operador crítico del país, consciente de que en episodios de gran impacto, la comunicación no es un soporte, sino un salvavidas estructural para los servicios de rescate, los centros de mando y el propio ciudadano.

Uno de los momentos del encuentro “La innovación tecnológica en los sistemas de emergencias de Andalucía”. / Juan Carlos Vázquez

Soluciones implantadas

La Junta, por su parte, ha incorporado a su arsenal operativo un conjunto de herramientas ya en funcionamiento. Entre ellas, ES Alert, sistema de avisos masivos en español e inglés que orienta en tiempo real sobre qué hacer y dónde acudir; Pemea, la versión adaptada para personas con discapacidad, con accesibilidad informativa reforzada; la Reja, plataforma corporativa para tramitación electrónica entre organismos; y Pigea, el sistema que permite visualizar en un único cuadro de mando toda la cadena.

Este último recurso -Pigea- fue especialmente subrayado porque unifica información que antes estaba fragmentada entre unidades sanitarias, logística territorial, 112, Protección Civil y servicios provinciales. Ahora, los equipos comparten simultáneamente tiempos de intervención, recursos presentes en el terreno, incidencias activas, protocolos desplegados y necesidades emergentes.

La gestión inteligente no se reduce a la coordinación: incluye también la lectura avanzada del espacio y del riesgo. En esa línea, Sanz detalló la incorporación de cartografía digital con datos históricos de inundación, paneles de control de incidentes, y el triaje de edificios, sistema pionero en España que evalúa la seguridad estructural de inmuebles tras catástrofes, explosiones o seísmos. Esta digitalización del daño permite priorizar rescates, anticipar derrumbes y proteger a los equipos enviados al lugar.

Andalucía es el lugar ideal para implantar soluciones avanzadas por su despliegue de fibra y 5G, y la apuesta decidida de la Administración” — Joaquín Segovia - director Territorial Sur de Telefónica España

A ello se suman los controles de aforo y movilidad, que mediante el uso de sensores de telefonía detectan concentraciones humanas y anticipan planes de evacuación más seguros. Todas estas capas tecnológicas no sustituyen el criterio de mando, sino que lo alimentan con precisión.

Segovia incorporó un ejemplo operativo directo: la romería del Rocío, donde Telefónica, en cooperación con la Agencia de Emergencias de Andalucía, desplegó drones conectados con 5G para reforzar la protección. La visión aérea permitió delimitar caminos saturados, estimar tiempos de paso, localizar desvíos críticos y proporcionar vistas de seguimiento simultáneo a todos los equipos. El siguiente paso -expuso- será la automatización de vuelos rutinarios, que permitirá supervisión regular de áreas forestales, fluviales o urbanas.

En esa misma línea se insertan las denominadas Burbujas 5G, que crean perímetros móviles de cobertura con radios de hasta cinco kilómetros, imprescindibles para grandes incendios, romerías y concentraciones multitudinarias. Allí donde el fuego, el humo o la orografía impiden el acceso humano, la conectividad actúa como extensión técnica del operativo facilitando el trabajo de los involucrados.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. / Juan Carlos Vázquez

Hay que hacer protagonistas a los ciudadanos: saber cómo actuar salva vidas y genera una cultura de autoprotección muy necesaria” — Antonio Sanz - consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía

Andalucía ha querido también fundamentar su estrategia en inversión real, algo que Sanz remarcó: la Agencia Andaluza de Emergencias aumentará su presupuesto en 2026 un 4,79% hasta alcanzar los 271,6 millones de euros, apoyada en una flota de 40 medios aéreos y 4.500 bomberos forestales. Ese capital humano y técnico permitió que el 85% de los conatos de incendios quedaran controlados sin evolucionar hacia escenarios de riesgo.

Segovia amplió el enfoque más allá de los dispositivos. “Estamos en un momento de transformación cultural”. No basta, dijo, con disponer de IA, drones, cartografía o conectividad: es imprescindible formarse, interiorizar los protocolos, coordinarse con rigor y sostener una cultura pública que reconozca el valor de la prevención. La tecnología no sustituye el criterio humano, lo potencia.

Compromiso conjunto

Más allá del despliegue tecnológico citado, el encuentro dejó claro que el reto no reside únicamente en sumar herramientas, sino en mantener un ecosistema operativo que funcione de forma homogénea, sin interrupciones y con capacidad de adaptación continua. La digitalización, tal y como se expuso, no es un punto de llegada, sino un proceso permanente, sujeto a actualización, mejora y revisión constante de protocolos.

Joaquín Segovia, director Territorial Sur de Telefónica España. / Juan Carlos Vázquez

En Telefónica nos ponemos en primera fila a la hora de ayudar en momentos críticos” — Joaquín Segovia - director Territorial Sur de Telefónica España

En ese sentido, Sanz insistió en la necesidad de reforzar la cultura de la autoprotección, no solo a través de mensajes puntuales, sino mediante formación sostenida, campañas informativas y ejercicios de simulación. La ciudadanía -sostuvo- debe conocer por qué se emite un aviso, cuándo actuar y cómo interpretar la información en tiempo real. Esta pedagogía no pretende alarmar, sino normalizar el uso de canales institucionales frente a la proliferación de contenidos no verificados que, en momentos de crisis, se multiplican y entorpecen la gestión.

Segovia coincidió en esta perspectiva e hizo hincapié en la responsabilidad compartida entre operadores, administraciones y usuarios, recordando que la resiliencia de un sistema no se mide solo por la potencia técnica, sino por la capacidad de sostener el servicio en condiciones límite y de comunicar de forma clara cuando cada segundo define un desenlace. “La conexión no puede ser un lujo ni una promesa futura, sino un requisito básico del modelo de emergencias”.