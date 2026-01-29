El río Guadalete, en nivel naranja: desalojos y clases suspendidas en la zona rural de Jerez

La alcaldesa, con agentes de la Guardia Civil desplegados en la ribera del río Guadalete.

La alcaldesa, María Jose-García Pelayo, visitó anoche la zona rural acompañada de los delegados José Ignacio Martínez, Susana Sánchez Toro y Jaime Espinar. "Estamos muy pendientes de los vecinos de la zona rural tras la subida del río Guadalete", afirmó la regidora, tras visitas La Ina, La Greduela y La Cartuja.

El aumento del caudal del río provocó ayer a última hora, además, el corte de la carretera de La Ina. Por lo que la Junta informó a las familias del colegio de la suspensión de las clases este jueves en el centro escolar de esta barriada rural.

Durante la noche, tal como ha informado el gobierno local este jueves a primera hora, el río se ha mantenido en torno a 5,5 metros (nivel naranja), "favorecido por la bajamar y la apertura de compuertas". No obstante, Se prevé una posible subida en las próximas horas, que podría alcanzar nivel rojo.

Ante esta subida del río, una familia (5 adultos) ha sido alojada en el albergue por anegación de vivienda en Cañada del Carrillo. Asimismo, vecinos de siete viviendas en Cejos del Inglés y de diez en Las Pachecas se han desplazado a casas de familiares o a Cáritas de El Portal. Igualmente, se han producido avisos preventivos en la zona próxima a la antigua Venta El Cartujano.

Desde el Ayuntamiento, se han habilitado distintos recursos para la puesta en marcha de los desalojos: el centro de Cáritas en El Portal y Albergue municipal permanecen activos desde anoche. en estos momentos, hay 14 personas que están siendo atendidas por Cáritas.

La alcaldesa, María José García-Pelayo, se encuentra en Las Pachecas junto al delegado de Seguridad, José Ignacio Martínez, y a las 8 de la mañana ha convocado reunión del CECOP.