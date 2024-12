Andalucía estima que se necesitarán 104.000 donantes, una población similar a Cádiz, para "garantizar" reservas de sangre en los próximos 25 años

La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Rocío Hernández, ha animado a los andaluces a convertirse en donantes de sangre, "el único medicamento que no se puede fabricar", durante la colecta de sangre organizada en la sede de la Consejería de Salud y Consumo en Sevilla con la que arranca la campaña de Navidad de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (RAMTTC). La campaña, que se desarrollará fundamentalmente en redes sociales, juega con el lema '¡Eres su tipo!', "una idea muy sugerente con la que buscamos el 'match' perfecto de miles de personas que necesitan tu tipo de sangre" y, en particular, "jóvenes, menores de 30 años, que se conviertan en nuevos donantes habituales", en tanto que "necesitamos al menos 104.000 nuevos donantes -una población similar a Cádiz con 112.000 habitantes- en los próximos 25 años que garanticen el relevo generacional y las reservas de sangre y plasma para atender las necesidades en la comunidad", ha explicado la consejera.

La consejera ha explicado que, aunque a lo largo de este año se ha producido un ligero descenso en el número de donaciones, "seguimos en cifras similares a 2023". Así, desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre, los andaluces han efectuado 240.591 donaciones de sangre total (un 1,43% menos que el año pasado en el mismo periodo), de los que 15.312 corresponde a donaciones selectivas de plasma (un 3,62% menos que el año pasado). En este tiempo se han incorporado 27.740 donantes nuevos (un 7,92% menos que en el mismo periodo de 2023).

Hernández, que ha estado acompañada por María Luisa del Moral, viceconsejera de Salud y Consumo; Salvador Oyonarte, director de la RAMTTC, y María José Aguado, directora del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Sevilla, ha señalado que esta cifra se corresponde con el 57% de los donantes actuales que dejarán de donar por alcanzar la edad máxima (65 años) en los próximos años, pero, ha subrayado, "las necesidades siguen siendo las mismas: necesitamos que unas 5.500 personas donen sangre semanalmente en Andalucía", tal como ha recogido la Junta.

La titular de Salud y Consumo ha abundado en que "el objetivo no es sólo que los jóvenes se hagan donantes si no que, además, se conviertan en activistas digitales, para que ellos mismos promuevan y recomienden la donación de sangre en sus redes, que creen cultura y conciencia social sobre la importancia de donar cuatro veces al año, en el caso de los hombres, y tres veces, en el caso de las mujeres". Asimismo, ha detallado que la campaña se lanza en vísperas de Navidad porque en los días de celebración suelen descender el número de donaciones, pero "las necesidades de sangre se mantienen porque la actividad asistencial no descansa". Más del 75% de las donaciones de sangre se destinan al tratamiento de enfermedades que "siguen diagnosticándose y tratándose también en Navidad", ha añadido.

Concretamente, un 30% de las reservas se utilizan para el tratamiento de cáncer o enfermedades hematológicas; un 20% al abordaje de anemias; casi otro 20% a intervenciones quirúrgicas, quemaduras o trasplantes de órganos y tejidos; más de un 10% a la asistencia de enfermedades cardiacas, gástricas o renales; alrededor de un 8% a la atención de accidentes y traumas; un 8% a pacientes de ortopedia, fracturas y reemplazos articulares y el 4% restante, a partos y cesáreas.

"El tipo de sangre que tienes no define el tipo de persona que eres: la generosidad y la solidaridad sí lo hacen. Cada vez que donas sangre, salvas varias vidas. Eres el match perfecto para miles de personas que necesitan tu ayuda. Así que no lo dudes. ¡Eres su tipo! Dona sangre, dona plasma, dona vida", dice una de las piezas audiovisuales de la campaña, que los centros de la Ramttc han empezado a difundir a través de sus perfiles en redes sociales. La campaña se lanza en las fechas próximas a la Navidad porque es el momento perfecto para recordar, como hacen las piezas de la campaña, que "en cada donación love is in the air", y "seas del tipo que seas, hay una persona que es tu tipo y está esperando tu match".

"¿Seré su tipo? En la donación de sangre esa no es la cuestión", recuerda otro de los videos, que insiste a los jóvenes en que hay pacientes con necesidades sanguíneas de todos los tipos y que sólo pueden salvar su vida o recuperar su salud gracias a donantes solidarios dispuestos a hacer match con ellos, en uno de los actos de amor más hermosos y desinteresados que existen. Junto a los vídeos, la campaña también incorpora unos folletos en forma de móvil que simulan tener encendida una aplicación de citas donde dos personas hacen match. Estos folletos serán repartidos por los ocho centros de transfusión que integran la Ramttc en las próximas colectas, y muy especialmente entre los jóvenes, a los que se invitará a grabar su propio vídeo animando a otros jóvenes a unirse a esta gran causa social.