Andalucía recibirá 4.850 millones de euros más con el nuevo sistema de financiación autonómica, es más que la cantidad que irá a Cataluña y supera la cifra que solicitaba el Parlamento andaluz. El nuevo modelo, no obstante, incluye tantas novedades que habrá que ver cómo funciona a medio plazo, en el caso de que se apruebe en el Congreso, para hacer una evaluación real.

Más dinero para las comunidades autónomas - 20.900 millones de euros más en 2027-, menos diferencias entre lo que reciben por habitante, pero con ciertos matices que beneficiarán a Cataluña, como la posibilidad de cobrar por el IVA que facturen sus pequeñas empresas y no por el consumo de sus habitantes. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha presentado este viernes su propuesta de nuevo Sistema de Financiación Atonómica (SFA), que también contiene interesantes matices para Andalucía, como una nueva formulación del Fondo de Compensación Interterritorial.

Con el nuevo modelo, que necesitará el apoyo del Congreso para salir adelante, la diferencia de financiación entre las comunidades pasará de los 1.500 euros por habitante a los 477 euros por habitante, aunque hay un factor que lo aumenta. Con la reforma ninguna comunidad recibirá menos dinero que en la actualidad, incluida Cantabria, que es la más beneficiada. Para que ni Cantabria ni Extremadura, las mejor situadas ahora, no pierdan posiciones, el Gobierno les aportará 400 millones de euros más. Con este añadido, las diferencias entre la mejor y la más baja no superará los 700 euros.

El nuevo SFA rompe con el modelo anterior de los fondos. Básicamente, se calcula la capacidad tributaria por habitante de cada comunidad autónoma y a cada una de éstas se le aporta más fondos de una bolsa común hasta reducir la diferencia entre un 75%. Con ello se consigue una nivelación que se mejora un poco más con la aportación del Estado de 19.000 millones de euros. Es decir, hay una primera nivelación entre comunidades, denominada horizontal, y otra vertical desde el Estado.

Para la bolsa de tributos que recibirá cada comunidad, el Estado le entregará a las comunidades el 55% de su recaudación en IRPF (ahora es el 50%) y el 56,5% del IVA (ahora es el 50%). Ahora bien, el Gobierno permitirá a cada comunidad que cobre por el IVA que se abona en cada territorio o por el que facturan las pymes residenciadas en su región. Si optan por el segundo factor, aumentará el porcentaje que recibe de IVA. Esta ha sido una petición que se ha demadado desde Cataluña, donde hay muchas empresas domiciliadas que venden en el resto del territorio.

El modelo no incluye la ordinalidad para todos, pero se la garantiza a Cataluña. Es decir, Cataluña, que es la tercera en aportación por habitante, será la tercera en recibir por habitante. Sin embargo, Madrid, que es la que realiza esa aportación, no tiene garantizada la primera posición.