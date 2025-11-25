Andalucía registra el 20% de las denuncias por violencia de género en España

Los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial sitúan a Andalucía a la cabeza de una estadística desgarradora. La comunidad autónoma concentra el 20,2% del total de denuncias por violencia de género en España, un porcentaje elevado que si se traduce a números absolutos es todavía más desolador: Cada día se interponen 110 denuncias de media en la comunidad autónoma. En toda España esta cifra es de 544 denuncias diarias, según los datos oficiales de 2024. Hay que tener en cuenta además que las estadísticas oficiales hablan sólo de denuncias; la violencia de género se extiende mucho más allá, como ya está demostrado.

El Informe de la Fundación Adecco sobre Violencia de Género y Empleo, que este año cumple 13 años de vida, desvela una realidad que permanece oculta a pesar de las políticas de igualdad, las asociaciones que trabajan con las víctimas y de los esfuerzos por una educación en igualdad que están en los programas oficiales de los centros andaluces.

Porque el 67,7% de las mujeres víctimas de violencia de género encuestadas por este organismo no tenía empleo cuando empezó a sufrir las agresiones. La directora de Inclusión de la Fundación Adecco, Begoña Bravo, explica que resulta complejo establecer una relación causal directa entre el empleo y la protección frente a la violencia de género, pero los datos evidencian que el desempleo actúa como un factor de vulnerabilidad añadida.

La dependencia económica

De hecho, el 68% de las mujeres víctimas de violencia de género en desempleo, afirma haber sufrido amenazas o presiones económicas relacionadas con la falta de ingresos. Entre las más frecuentes se incluyen la retención o el racionamiento del dinero destinado a los gastos esenciales, las amenazas de no asumir los gastos de los hijos e hijas, o el boicot directo a la búsqueda de trabajo.

Casi la mitad de las mujeres víctimas de violencia de género en desempleo lleva más de un año buscando trabajo sin éxito y hay un factor a destacar. Porque el 64,2% entiende que la baja autoestima es uno de los principales frenos que obstaculizan su búsqueda de empleo. Y eso por no destacar que el 51,7% cuida a sus hijos en solitario y que hay un 46,4% que teme encontrar un trabajo porque eso le garantizaría un lugar habitual de estancia y rutinas que podrían facilitar la localización por sus agresores.

A pesar de que hay ayudas públicas para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género, el 75% de ellas prefiere no mencionarlo en las entrevistas de trabajo; temen que eso pueda condicionar negativamente su candidatura debido a prejuicios que siguen asociando a las mujeres víctimas con personalidades inseguras, dependientes o conflictivas.

Claro que la realidad es contradictoria. Según el estudio de la Fundación Adecco, la inmensa mayoría de las víctimas (el 72%) que ha encontrado un empleo considera que trabajar reduce la probabilidad de recaer en una situación de violencia de género, al proporcionarles una mayor autoestima (un 87,5%), una mayor estabilidad e independencia económica (84,2%) y una red de contactos (un 69,1%) que le proporciona más seguridad.