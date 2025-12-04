Programación
Zambombas para el puente de diciembre

Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez durante el puente del 5, 6, y 8 de diciembre

Consulta el listado completo de zambombas para estos días del puente de la Inmaculada

Qué hacer en Jerez este fin de semana: Puente de diciembre con muchos actos navideños

Una de las zambombas celebradas el pasado fin de semana.
Una de las zambombas celebradas el pasado fin de semana. / Manuel Aranda

Jerez será un hervidero de público este puente de la Inmaculada, donde proliferan por todas partes de la ciudad sus tradicionales zambombas.

5 de diciembre

PEÑA LUIS DE LA PICA

  • 14.00 horas (Calle Carpinteros)

HERMANDAD DEL CONSUELO Y EL RESUCITADO

  • Amenizan: Cantares del Abuelo, Entónate, El Reencuentro y Borboreo
  • 14.00 horas (Plaza Belén)

HERMANDAD DE LA VERACRUZ

  • Amenizan: Entónate, Mi tierra en Navidad y Tembleke
  • 14.00 horas (Plaza del Arenal)

HDAD. DE LA CANDELARÍA

  • 14.00 horas (Plaza Belén)

HERMANDAD DE LA VIGA

  • 14.30 horas (Reducto de la Catedral)

HDAD. DE LA REDENCIÓN

  • 17.00 horas (Alameda Cristina)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Familia Jiménez
  • 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

LA MARUJONA

  • Actuación: La Recogía
  • 17.30 horas (Calle Caballeros)

DAMAJUANA

  • Actuación: La Plazuela en Navidad
  • 17.30 horas (C/ Francos)

KAPOTE JEREZ

  • Actuación: Rafael del Zambo, Zambullo, Fernando del Morao, Isa Fernández y Nati Palomo.
  • 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

PEÑA FERNANDO TERREMOTO

  • 18.30 horas (Calle Terremoto)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
  • 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

BEREBER

  • Actuación: Cambio de Tercio
  • 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ

  • 20.00 horas (Plaza del Arenal)

DAMAJUANA

  • Actuación: Familia Jiménez
  • 20.30 horas (C/ Francos)

MALECÓN

  • Actuación: La Recogía
  • 21.00 horas (Calle Francos, 14)

BEREBER

  • Actuación: Chanely y Montoya
  • 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Mawi
  • 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

ODONOGUE'S

  • Actuación: Filigrana
  • 23.00 horas (C/ Doña Blanca, 3)

6 de diciembre

HERMANDAD DEL NAZARENO

  • 14.00 horas (Alameda Cristina, patio frente a la iglesia)

HERMANDAD DE LA BUENA MUERTE

  • 14.00 horas (Casa Hermandad Calle Nueva, 5)

HERMANDAD SANTO CRUFICIJO

  • 14.00 horas (Plaza San Miguel)

LA ANTIGUA

  • Actuación: Son del Sur y Jaime Candié
  • 14.00 horas (Av. Medina Sidonia 11)

HDAD. SACRAMENTAL Y PEÑA ROCIERA LOS APURAOS

  • 14.00 horas (Calle Ancha)

HDAD. DE LA CANDELARÍA

  • 14.00 horas (Plaza Belén)

ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO SAN MIGUEL

  • 14.00 horas (Cruz Vieja)

HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS

  • 14.00 horas (Plaza San Lucas)

HERMANDAD DE LA BORRIQUITA

  • Ameniza: Coro Hermandad de La Misión
  • 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)

HERMANDAD DE LA YEDRA

  • 14.00 horas (Calle Empedrada, junto a la iglesia)

HERMANDAD DEL CRISTO

  • Ameniza: Coro de la Hermandad
  • 14.00 horas (Plaza Cristo de la Expiración)

PEÑA FLAMENCA BUENA GENTE

  • 14.00 horas (Plaza Basurto)

HERMANDAD DEL AMOR

  • 14.00 horas (Calle Salas, 6)

HERMANDAD DE LA SOLEDAD

  • 14.00 horas (Calle Porvera, frente a la iglesia de la Victoria)

HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS

  • 14.00 horas (Plaza de las Angustias)

HERMANDAD DE LA VIGA

  • 14.00 horas (Reducto de la Catedral)

HERMANDAD DE LA VERA CRUZ

  • 14.00 horas (Plaza del Arenal)

HERMANDAD DEL ROCÍO

  • 14.00 horas (Bodega La Plazuela)

HERMANDAD DEL CONSUELO Y EL RESUCITADO

  • Amenizan: Cantares del Abuelo, Entónate, Coro San Rafael, Borboreo y Dame Tono
  • 14.00 horas (Plaza Belén)

PEÑA LA BULERÍA

  • Ameniza: Gloria Bendita, Sabor Plazuela, Ángel Torres y Ana Fdez.
  • 14:00 horas (C/ Francos)

BAR NEKO

  • Actuación: Con Duende
  • 17.00 horas (Plaza Javier de Navascues, Guadalcacín)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Concaché
  • 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

RESTAURANTE LA PIEDRA

  • Actuación: Solera y compás
  • 17.30 horas (Av. Lebrija)

DAMAJUANA

  • Actuación: Bastián y su gente
  • 17.30 horas (C/ Francos)

ODONOGUE'S

  • Actuación: Álvaro Valle
  • 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)

BEREBER

  • Actuación: Plazuela en Navidad
  • 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Raquel y Manuela
  • 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

DAMAJUANA

  • Actuación: Luisa Ruiz y Coraima Flores
  • 20.30 horas (C/ Francos)

BEREBER

  • Actuación: Sobretablas
  • 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Rey Morao
  • 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

7 de diciembre

HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS

  • 14.00 horas (Plaza San Lucas)

HERMANDAD DE LA CLEMENCIA

  • Ameniza: Los Apuraos, La Conviá, Coro de la La Clemencia y Palo Cortao
  • 14.00 horas (Plaza Belén)

HERMANDAD DE AMOR Y SACRIFICIO

  • Ameniza: Entónate, La conviá, Coro de la Entrega y Coro de San Benito
  • 14.00 horas (Calle Doña Blanca, puerta Plaza de Abastos)

PEÑA LUIS DE LA PICA

  • 14.00 horas (Calle Carpinteros)

HERMANDAD DE LA BORRIQUITA

  • Ameniza: Coro Hermandad de La Misión
  • 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)

HERMANDAD DE LA SOLEDAD

  • 14.00 horas (Calle Porvera, frente a la iglesia de la Victoria)

HERMANDAD SANTO CRUFICIJO

  • 14.00 horas (Plaza San Miguel)

ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO SAN MIGUEL

  • 14.00 horas (Cruz Vieja)

HDADES. DEFENSIÓN-SAGRADA MORTAJA

  • Amenizan: Coro Joven de Capuchinos, Gloria Bendita y 'De la Albarizuela al Rocío'
  • 14.00 horas (Cruz Vieja)

HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA

  • Amenizan: Coro Romeros de la Isla, Coro de la Hermandad de la Misión y Coro La Recogía
  • 14.00 horas (Plaza del Arenal)

HERMANDAD DEL CARMEN

  • Ameniza: Son de Oriente, La Recogía y Coro Hdad San Rafael
  • 14.00 horas (Plaza del Carmen)

HERMANDAD DE LAS VIÑAS

  • 14.00 horas (Alameda del Banco)

HERMANDAD DEL CONSUELO Y EL RESUCITADO

  • Amenizan: Oriente, Cantares del abuelo, Entónate, Coro San Rafael, Borboreo y Dame Tono
  • 14.00 horas (Plaza Belén)

HERMANDAD DE LA VIGA

  • 14.00 horas (Reducto de la Catedral)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Torrán y Familia
  • 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

RESTAURANTE LA PIEDRA

  • Actuación: Dame Tono
  • 17.30 horas (Av. Lebrija)

DAMAJUANA

  • Actuación: Cantarería
  • 18.00 horas (C/ Francos)

KAPOTE JEREZ

  • Actuación: Samara Amaya, Maloko, Rocío Parrilla y Ané Carrasco.
  • 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

ODONOGUE'S

  • Actuación: Manuel Pantoja
  • 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)

BEREBER

  • Actuación: Coro de la Abuela María
  • 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Tres con Son
  • 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

LA MACETA

  • Actuación: La Recogía
  • 20.30 horas (Calle Lancería)

DAMAJUANA

  • Actuación: Coro de la Abuela María
  • 21.00 horas (C/ Francos)

BEREBER

  • Actuación: Al Pairo
  • 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

PEÑA FLAMENCA FEMINISTA Y LGTBI LA LOLA

  • 22.30 horas (C/ Francos)

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Daily Fuguet y su grupo
  • 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)

8 de diciembre

PLAZA CANTERBURY

  • Actuación: Marta Peña
  • 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)

KAPOTE JEREZ

  • Actuación: Miguel Guerrero
  • 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)

BEREBER

  • Actuación: Duende
  • 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)

BEREBER

  • Actuación: Agustele
  • 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)

También te puede interesar

Lo último

stats