Estas son las zambombas y sucedáneos en Jerez durante el puente del 5, 6, y 8 de diciembre

Jerez será un hervidero de público este puente de la Inmaculada, donde proliferan por todas partes de la ciudad sus tradicionales zambombas.
5 de diciembre
PEÑA LUIS DE LA PICA
- 14.00 horas (Calle Carpinteros)
HERMANDAD DEL CONSUELO Y EL RESUCITADO
- Amenizan: Cantares del Abuelo, Entónate, El Reencuentro y Borboreo
- 14.00 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DE LA VERACRUZ
- Amenizan: Entónate, Mi tierra en Navidad y Tembleke
- 14.00 horas (Plaza del Arenal)
HDAD. DE LA CANDELARÍA
- 14.00 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DE LA VIGA
- 14.30 horas (Reducto de la Catedral)
HDAD. DE LA REDENCIÓN
- 17.00 horas (Alameda Cristina)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Familia Jiménez
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
LA MARUJONA
- Actuación: La Recogía
- 17.30 horas (Calle Caballeros)
DAMAJUANA
- Actuación: La Plazuela en Navidad
- 17.30 horas (C/ Francos)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Rafael del Zambo, Zambullo, Fernando del Morao, Isa Fernández y Nati Palomo.
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
PEÑA FERNANDO TERREMOTO
- 18.30 horas (Calle Terremoto)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Ana Fernández y Ángel Torres
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
BEREBER
- Actuación: Cambio de Tercio
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ
- 20.00 horas (Plaza del Arenal)
DAMAJUANA
- Actuación: Familia Jiménez
- 20.30 horas (C/ Francos)
MALECÓN
- Actuación: La Recogía
- 21.00 horas (Calle Francos, 14)
BEREBER
- Actuación: Chanely y Montoya
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Mawi
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
ODONOGUE'S
- Actuación: Filigrana
- 23.00 horas (C/ Doña Blanca, 3)
6 de diciembre
HERMANDAD DEL NAZARENO
- 14.00 horas (Alameda Cristina, patio frente a la iglesia)
HERMANDAD DE LA BUENA MUERTE
- 14.00 horas (Casa Hermandad Calle Nueva, 5)
HERMANDAD SANTO CRUFICIJO
- 14.00 horas (Plaza San Miguel)
LA ANTIGUA
- Actuación: Son del Sur y Jaime Candié
- 14.00 horas (Av. Medina Sidonia 11)
HDAD. SACRAMENTAL Y PEÑA ROCIERA LOS APURAOS
- 14.00 horas (Calle Ancha)
HDAD. DE LA CANDELARÍA
- 14.00 horas (Plaza Belén)
ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO SAN MIGUEL
- 14.00 horas (Cruz Vieja)
HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS
- 14.00 horas (Plaza San Lucas)
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
- Ameniza: Coro Hermandad de La Misión
- 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)
HERMANDAD DE LA YEDRA
- 14.00 horas (Calle Empedrada, junto a la iglesia)
HERMANDAD DEL CRISTO
- Ameniza: Coro de la Hermandad
- 14.00 horas (Plaza Cristo de la Expiración)
PEÑA FLAMENCA BUENA GENTE
- 14.00 horas (Plaza Basurto)
HERMANDAD DEL AMOR
- 14.00 horas (Calle Salas, 6)
HERMANDAD DE LA SOLEDAD
- 14.00 horas (Calle Porvera, frente a la iglesia de la Victoria)
HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS
- 14.00 horas (Plaza de las Angustias)
HERMANDAD DE LA VIGA
- 14.00 horas (Reducto de la Catedral)
HERMANDAD DE LA VERA CRUZ
- 14.00 horas (Plaza del Arenal)
HERMANDAD DEL ROCÍO
- 14.00 horas (Bodega La Plazuela)
HERMANDAD DEL CONSUELO Y EL RESUCITADO
- Amenizan: Cantares del Abuelo, Entónate, Coro San Rafael, Borboreo y Dame Tono
- 14.00 horas (Plaza Belén)
PEÑA LA BULERÍA
- Ameniza: Gloria Bendita, Sabor Plazuela, Ángel Torres y Ana Fdez.
- 14:00 horas (C/ Francos)
BAR NEKO
- Actuación: Con Duende
- 17.00 horas (Plaza Javier de Navascues, Guadalcacín)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Concaché
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Solera y compás
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
DAMAJUANA
- Actuación: Bastián y su gente
- 17.30 horas (C/ Francos)
ODONOGUE'S
- Actuación: Álvaro Valle
- 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)
BEREBER
- Actuación: Plazuela en Navidad
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Raquel y Manuela
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
DAMAJUANA
- Actuación: Luisa Ruiz y Coraima Flores
- 20.30 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Sobretablas
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Rey Morao
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
7 de diciembre
HERMANDAD DE LAS TRES CAÍDAS
- 14.00 horas (Plaza San Lucas)
HERMANDAD DE LA CLEMENCIA
- Ameniza: Los Apuraos, La Conviá, Coro de la La Clemencia y Palo Cortao
- 14.00 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DE AMOR Y SACRIFICIO
- Ameniza: Entónate, La conviá, Coro de la Entrega y Coro de San Benito
- 14.00 horas (Calle Doña Blanca, puerta Plaza de Abastos)
PEÑA LUIS DE LA PICA
- 14.00 horas (Calle Carpinteros)
HERMANDAD DE LA BORRIQUITA
- Ameniza: Coro Hermandad de La Misión
- 14.00 horas (Colegio San José, calle Porvera)
HERMANDAD DE LA SOLEDAD
- 14.00 horas (Calle Porvera, frente a la iglesia de la Victoria)
HERMANDAD SANTO CRUFICIJO
- 14.00 horas (Plaza San Miguel)
ASOCIACIÓN VECINOS BARRIO SAN MIGUEL
- 14.00 horas (Cruz Vieja)
HDADES. DEFENSIÓN-SAGRADA MORTAJA
- Amenizan: Coro Joven de Capuchinos, Gloria Bendita y 'De la Albarizuela al Rocío'
- 14.00 horas (Cruz Vieja)
HERMANDAD DE LA SAGRADA CENA
- Amenizan: Coro Romeros de la Isla, Coro de la Hermandad de la Misión y Coro La Recogía
- 14.00 horas (Plaza del Arenal)
HERMANDAD DEL CARMEN
- Ameniza: Son de Oriente, La Recogía y Coro Hdad San Rafael
- 14.00 horas (Plaza del Carmen)
HERMANDAD DE LAS VIÑAS
- 14.00 horas (Alameda del Banco)
HERMANDAD DEL CONSUELO Y EL RESUCITADO
- Amenizan: Oriente, Cantares del abuelo, Entónate, Coro San Rafael, Borboreo y Dame Tono
- 14.00 horas (Plaza Belén)
HERMANDAD DE LA VIGA
- 14.00 horas (Reducto de la Catedral)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Torrán y Familia
- 17.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
RESTAURANTE LA PIEDRA
- Actuación: Dame Tono
- 17.30 horas (Av. Lebrija)
DAMAJUANA
- Actuación: Cantarería
- 18.00 horas (C/ Francos)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Samara Amaya, Maloko, Rocío Parrilla y Ané Carrasco.
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
ODONOGUE'S
- Actuación: Manuel Pantoja
- 18.30 horas (C/ Doña Blanca, 3)
BEREBER
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Tres con Son
- 19.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
LA MACETA
- Actuación: La Recogía
- 20.30 horas (Calle Lancería)
DAMAJUANA
- Actuación: Coro de la Abuela María
- 21.00 horas (C/ Francos)
BEREBER
- Actuación: Al Pairo
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
PEÑA FLAMENCA FEMINISTA Y LGTBI LA LOLA
- 22.30 horas (C/ Francos)
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Daily Fuguet y su grupo
- 23.00 horas (C/ Nuño de Cañas)
8 de diciembre
PLAZA CANTERBURY
- Actuación: Marta Peña
- 17.30 horas (C/ Nuño de Cañas)
KAPOTE JEREZ
- Actuación: Miguel Guerrero
- 18.00 horas (Av. Álvaro Domecq, 13)
BEREBER
- Actuación: Duende
- 19.00 horas (Calle Cabezas, 2)
BEREBER
- Actuación: Agustele
- 21.00 horas (Calle Cabezas, 2)
