Antonio Sanz ofrece ampliar la plantilla y renovación tecnológica en el SAS a una oposición que lo acusa de mentir

El consejero de Sanidad ha llevado los deberes hechos a pesar de que lleva sólo una semana en el cargo. En el debate general monográfico celebrado en el Parlamento de Andalucía, Antonio Sanz ha presentado a los grupos de la oposición hasta 16 propuestas para mejorar el Sistema Público de Salud, empezando por la ampliación y estabilización de la plantilla y terminando por numerosas obras sanitarias en todas las provincias de Andalucía. Eso además de detallar una amplia renovación tecnológica para que el SAS dé el salto cualitativo y pueda atender las necesidades actuales de los andaluces. Pero no ha dado más detalles ni explicaciones sobre la crisis del cribado del cáncer de mama. No ha añadido ni un dato más a los que ya se habían ido conociendo en esta semana. Y eso que los portavoces se lo han demandado en reiteradas ocasiones.

Un discurso que la oposición en bloque, desde el PSOE a Adelante Andalucía pasando por Vox y Por Andalucía, le han afeado acusándolo recurrentemente de mentir. Y eso en un ambiente no demasiado crispado, aunque el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha asegurado que desde la bancada del PP lo han insultado; de la misma forma que la portavoz popular Beatriz Jurado se quejaba de similares faltas de respeto provenientes del ala socialista. Claro que el principal argumento contra las propuestas del Gobierno era el tiempo; "¿Ahora nos vamos a creer sus propuestas? Que llevan siete años gobernando", le decía la portavoz socialista María Márquez en una de sus intervenciones.

Antonio Sanz ha ofrecido una amplia batería de cambios en el SAS. Un nuevo plan de infraestructuras sanitarias en todas las provincias; un programa de estabilización de la plantilla con la creación de 4.371 plazas (incluyendo a los 478 MIR actuales) y con una oferta para que el 96% de los sanitarios andaluces sean fijos; un tratamiento especial para los puestos de difícil cobertura con más salarios y contratos garantizados de dos años; un nuevo pacto en la Bolsa de Empleo; un plan de fortalecimiento de la Atención Primaria; un nuevo modelo de atención sociosanitaria, y una amplia revolución digital con la digitalización integral de todas las pruebas diagnósticas y la historia clínica, además de la Atención Primaria.

Tras su intervención, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se marchaba dejando el escaño vacío, un gesto que la oposición ha censurado insistentemente y que Sanz ha escudado en la ausencia de Susana Díaz en un debate similar en 2017, "pues siga, siga usted el camino de Susana Díaz" le decía con sorna José Ignacio García. Hay que recordar que menos de un año después de aquel debate, la socialista era desalojada de la Presidencia de la Junta. Una referencia que también utilizaba el portavoz de Vox, Manuel Gavira. "Nosotros les decimos que hacen lo mismo que el PSOE y ya ven como nos dan la razón. Siempre nos dan la razón".

La portavoz socialista María Márquez ha mantenido un discurso centrado en las mujeres, "no han entendido nada, mujeres con cáncer y usted se sube aquí para hablar de Susana Díaz y Pedro Sánchez. Usted no es el protagonista del debate, son las mujeres andaluzas afectadas por las negligencias de su Gobierno. Deje de señalar a las mujeres que están denunciando el drama. Deben pedir perdón. ¿No tienen límite?", le afeaba. Por cierto que el PP elegía para este debate a su portavoz en la comisión de Salud que es también una mujer, Beatriz Jurado, en lugar del portavoz parlamentario Toni Martín. "Las mujeres no hemos venido a la política para usar a las mujeres, eso no es sororidad", le decía a la portavoz socialista. "Venimos a blindar una sanidad que tiene problemas dándoles unas respuesta y ustedes las usan; el feminismo no es de pancarta, las mujeres no somos un objeto electoral".

Para la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, el centro de los problemas en el SAS está en la gestión sanitaria del Gobierno andaluz. "Quitaron el complemento de exclusividad a los médicos que sólo trabajaban en la pública y el resultado es que 3.514 médicos que antes sólo trabajaban en la pública, ahora lo hacen también en la privada. Y muchos han pedido reducción de jornada porque las clínicas en las que trabaja no dan abasto. Eso y que más de tres mil médicos se han ido a trabajar a otras comunidades".

Garantía en el Diraya

Una de las cosas que Antonio Sanz ha dejado rotundamente clara ha sido la garantía del sistema público que utilizan los profesionales del SAS, el programa Diraya, donde se guardan todas las historias clínicas, incluyendo las mamografías que la Asociación Amama asegura que se han borrado de sus historias, manipulándose además los juicios clínicos. "La información clínica en Diraya no se elimina salvo mandato legal, y se guarda en una copia de seguridad auditada regularmente. La Agencia Española de Protección de Datos certifica que el Diraya conserva registros de acceso a las historias clínicas durante al menos dos años y medios incluyendo fechas, datos y motivos de la consulta . El plazo legal de conservación de las pruebas es entre 5 y 15 años; cómo se puede decir que están desapareciendo pruebas. Es imposible".