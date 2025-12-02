Archivada la denuncia de Amama por la supuesta eliminación de mamografías del SAS

La Fiscalía Provincial de Sevilla ha archivado la denuncia que presentó la asociación Amama por un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), zanjando la polémica entorno a esta circunstancia. El Ministerio Público confirma que no se ha producido ninguna manipulación ni destrucción de historias clínicas y concluye que éstas permanecen íntegras y no se han detectado accesos irregulares o acciones contrarias a los protocolos del SAS.

Fuentes fiscales han detallado que el fallo en el acceso a ciertos archivos clínicos estuvo motivado exclusivamente por una saturación del sistema informático derivada de la "avalancha de consultas" que se produjo tras conocerse las incidencias en el programa de cribado de cáncer de mama del SAS. Así, afirman que las plataformas analizadas, incluyendo Diraya, RIS/PACS y el visor ciudadano, no muestran rastro alguno de eliminación ni alteraciones dolosas en las imágenes radiológicas.

El informe fiscal descarta así los delitos de revelación de secretos, daños informáticos o infidelidad en la custodia de documentos que apuntaban las denuncias presentadas por varias pacientes y asociaciones.

La investigación confirma que los historiales médicos de las afectadas se mantienen "íntegros" y que la caída del sistema "tuvo un impacto exclusivamente operativo". También se señala que la saturación se produjo tras la "avalancha" de consultas generada por el fallo en el programa de cribado de cáncer de mama, sin afectar al trabajo de los profesionales ni a la incorporación de nuevas pruebas radiológicas.