La Cámara de Cuentas de Andalucía urge a la Junta a acelerar las infraestructuras del agua

La Cámara de Cuentas de Andalucía insta a la Junta a "impulsar" las inversiones, en especial las relativas a las infraestructuras hidráulicas de abastecimiento, saneamiento y depuración y "a continuar con el incremento del ritmo de ejecución de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los fondos europeos, de forma que se garantice su ejecución dentro del periodo 2021-2026". Sobre esto último, a diciembre de 2024, la Administración había ejecutado, según la Cámara de Cuentas, el 37% de los 4.420 millones asignados a la comunidad andaluza.

Son algunas de las recomendaciones realizadas por la Cámara de Cuentas en su informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía de 2024. El órgano urge además a "depurar los saldos de los derechos pendientes de cobro de ejercicios anteriores", cuyo importe, a 31 de diciembre de 2024, era de 1.512 millones, de los que 850 proceden de ejercicios anteriores a 2020, de manera que se registren los que supongan "realmente" derechos a favor de la hacienda pública andaluza.

Sobre la extinción de consorcios y fundaciones de carácter público, la Cámara de Cuentas incide en que se "continúe impulsando" la desaparición de aquellos que "se encuentran sin actividad" y que se modifiquen los estatutos de aquellos otros en los que la Junta tenga participación. El órgano fiscalizador recuerda también que el periodo medio de pago del conjunto de Andalucía, agencias y consorcios es de 32,87 días, "superando el plazo de 30 días naturales". Dicho periodo también es excedido por cuatro sociales mercantiles y una fundación, según recoge el órgano en una nota resumen del informe que ha recogido Europa Press.

El informe apunta a que "los compromisos futuros derivados de los proyectos de colaboración público-privada reflejados en la liquidación del presupuesto de gastos se encuentran infravalorados en 35,05 millones de euros". En cuanto a los libramientos pendientes de justificar y que estaban fuera de plazo, a cierre del ejercicio 2024 ascendían a 1.450 millones en la Junta; 40,11 en agencias; y 120.000 en consorcios.

"Este saldo -subraya el informe- se presenta infravalorado en 133,72 millones para la Junta y 3,16 millones en agencias al no incorporar aquellos con vencimiento el 31 de diciembre de 2024. Los libramientos pendientes de justificar con alto riesgo de prescripción ascienden a 96 millones en la Junta y 9 millones en sus agencias". Durante 2024, la Cámara recoge que han sido 81 los informes fiscales emitidos por omisión del régimen de fiscalización previa por 26 millones de euros, de los que catorce, por importe de 11 millones, fueron objeto de juicio de disconformidad por la Intervención General de la Junta de Andalucía".