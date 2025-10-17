La Cámara de Cuentas avisa del "déficit" de coordinadores de trasplantes en Andalucía

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha fiscalizado el proceso de donación y trasplante de órganos en la región, un informe en el que avisa de la existencia de "un déficit de coordinadores" en comparación al resto del país. Si en Andalucía hay 8,2 coordinadores por cada millón de habitantes, esa misma tasa en la media nacional se sitúa en 12.

Además, el órgano fiscalizador dependiente del Parlamento de Andalucía destaca que, a esa menor proporción de recursos humanos, se añade también las características del equipamiento médico por cuanto apunta que "la carencia de estas máquinas (equipos de perfusión regional normotérmica) en algunas provincias impide el aprovechamiento de algunos órganos para trasplante".

Son algunas de las conclusiones que aporta en su informe de fiscalización operativa y de cumplimiento de la actividad médica de trasplantes correspondientes a 2022 que ha recogido Europa Press.

En su abordaje de aspectos como la equidad en el acceso a los trasplantes y a los tratamientos señala la Cámara de Cuentas que la fiscalización externa "es difícilmente mensurable", aunque indica que "se ha comprobado que la distribución de órganos y la gestión de la lista de espera se realiza conforme al principio de equidad".

Pese a lo anterior, la Cámara de Cuentas señala que en "los trabajos de campo se tuvo conocimiento de una gran variabilidad entre los centros en las indicaciones de trasplante de pulmón" y precisa sobre este particular que "pacientes con una misma afección podían ser incluidos o no en lista de espera para trasplante pulmonar, según el centro o facultativo de adscripción".

El informe de fiscalización del ejercicio 2022 argumenta también que "los datos de trasplante pulmonar y la lista de espera ponen de manifiesto una menor actividad en Andalucía respecto al resto de España" y explica que, aunque "se generan muchos pulmones (extracciones), el número de trasplantes es bajo en relación con la media nacional".

Esta conclusión la apoya en la comparativa del dato nacional y el andaluz, ya que la cifra nacional presenta una tasa de un 64% de trasplantes de los pacientes en lista de espera, mientras que el dato andaluz es de un 43%.

Reconoce la Cámara de Cuentas que "en 2023 hubo un importante incremento en los trasplantes pulmonares", por cuanto indica que en ese ejercicio, el posterior al objeto de su análisis, "se organizaron jornadas y cursos de formación para los neumólogos de referencia de distintos centros de Andalucía" con el propósito de "incentivar las indicaciones de trasplante y agilizar las pruebas necesarias para que la decisión del comité de trasplantes sobre la inclusión o no de un paciente en lista de espera no se demore".

Otro aspecto que subraya el informe del organismo de fiscalización es que la autonomía de los centros hospitalarios en su abordaje de los trasplantes induce a "una heterogeneidad que puede influir en factores importantes en la actividad trasplantadora", tesis que sustenta en el caso de "los tiempos de isquemia fría en los trasplantes renales", actividad donde asegura que "pueden estar parcialmente determinados por la forma de organización de los hospitales".

La Cámara de Cuentas advierte también que la retribución del personal está relacionada con esa autonomía de los hospitales, que puede derivar en "inequidad en las retribuciones de los profesionales", ya que da cuenta del hecho de que la misma actividad del personal sanitario según el centro en que lo haga se traduce en que "perciben importes diferentes en concepto de gratificación por la participación en los programas de donación y trasplante".

"Apenas donantes de centros privados"

Sigue el trabajo de la Cámara de Cuentas analizando otros aspectos, como el contraste entre la sanidad pública y la privada. En este apartado, el texto señala que "apenas hay donantes procedentes de centros privados". Según el informe, "hay ocho hospitales privados autorizados para la extracción de órganos" y "solo uno de los donantes de órganos generados en 2022 procede de un centro privado".

Interpreta el informe del organismo fiscalizador que el hecho de que haya un menor número de donantes en los centros privados puede responder a "la falta de incentivos". "No hay compensación económica para los hospitales privados detectores" y que "en caso de que haya un coordinador de trasplantes en el hospital privado, este no recibe ninguna gratificación por la labor que realiza".

"Los donantes suponen un coste para el centro privado (cesión de quirófano y, a veces, de anestesistas) y no obtienen ningún beneficio económico a cambio, más que, en todo caso, el reconocimiento publicitario", prosigue apuntando el trabajo de la Cámara de Cuentas.

El informe de la Cámara de Cuentas se ha centrado en la Red de Coordinación de Donación y Trasplante de Órganos, así como de los cinco centros trasplantadores: hospitales universitarios Puerta del Mar de Cádiz, Reina Sofía de Córdoba, Virgen de las Nieves de Granada, Regional de Málaga y Virgen del Rocío de Sevilla.

Explica la Cámara de Cuentas que "el primer trasplante de órganos en Andalucía se realizó en 1978 (trasplante renal realizado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla), pero no es hasta 1991 cuando se crea la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Andalucía".

Dice asimismo que Andalucía registró un incremento en 2023 del 24% en la actividad de donación de órganos con respecto al ejercicio anterior, con 416 donantes, lo que elevó la tasa de donación a 48,9 donantes por millón de población, superando a la media nacional (46,3). La crisis de la pandemia provocó una bajada muy significativa de las donaciones.

El número de trasplantes también se incrementó con 908 trasplantes de órganos, un 17% más que en 2021. En 2022 se realizaron 564 trasplantes de riñón, 228 de hígado, 43 de corazón, 54 de pulmón y 19 de páncreas.