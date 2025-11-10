Cincuenta y cinco millones para 3.481 colegios para mejorar la climatización

La Consejería de Educación a va transferir 55 millones de euros a 3.481 colegios andaluces, de titularidad de la Junta y los ayuntamientos, para mejorar el confort térmico de los centros en inversiones que van a decidir los equipos directivos de cada uno de ellos. Un plan que ha aprobado el Consejo de Gobierno de este lunes y que va a llegar a 683 municipios con una media de 15.500 euros por centro, aunque los más grandes podrán gastar hasta 60.000 euros.

Estos fondos propios de la Junta se van a destinar a la modernización y mejora de las condiciones climáticas de cada colegio y deberán gastarse antes de septiembre de 2026, si bien la consejera Carmen Castillo ha explicado que el objetivo es que todas las obras estén finalizadas antes del próximo verano, cuando vuelvan a subir las temperaturas. Los colegios decidirán qué necesitan para hacer frente al calor, dependiendo del número de alumnos, la localidad en la que se ubican y los años de construcción de las instalaciones.

Las obras

El plan diseñado por la consejería permite a cada equipo directivo adaptar las actuaciones a sus necesidades reales, garantizando soluciones personalizadas, sostenibles y de rápida aplicación ante la diversidad climática andaluza. Los fondos podrán destinarse a instalación de toldos o porches, a la creación de zonas de sombra y áreas verdes; mejora del aislamiento térmico o a la incorporación de sistemas de ventilación y climatización. También se podrán destinar a la adecuación de instalaciones eléctricas u otras necesarias derivadas de las intervenciones. De esta manera se asegura que las soluciones sean las más adecuadas para cada realidad climática, dinamizando a su vez la economía local y favoreciendo un desarrollo sostenible y equilibrado en todo el territorio andaluz.

Esta iniciativa se suma al Plan de Bioclimatización que sigue ejecutando la Consejería, con el objetivo de reducir las temperaturas en las aulas con la implantación de un sistema de refrigeración adiabática junto con paneles solares fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica renovable, y que cuenta ya con 532 actuaciones, con una segunda fase, ya en marcha, que beneficia a 80 centros más. En total, la inversión de este Plan alcanza los 182 millones.

Los centros beneficiarios de este programa son los colegios de segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria; Centros específicos de Educación Especial; Conservatorios de música y danza; Centros de Educación Permanente (CEPER); Centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional; Residencias escolares; Centros de enseñanzas de Régimen Especial y Escuelas infantiles de primer ciclo dependientes de la consejería.