La borrasca Emilia seguirá dejando lluvias este lunes 15 en Jerez

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes 15 de diciembre en Jerez de la Frontera y su campiña cielos muy nubosos con tormentas, especialmente durante el último tramo de la jornada donde se esperan lluvias más persistenes.

Y es que, según publica la Aemet en su página web, la borrasca Emilia seguirá dejando precipitaciones en Jerez y su zona rural hoy y mañana martes día 16 antes de su retirada definitiva de la península ibérica, prevista para el próximo miércoles.

No obstante, una nueva vaguada atlántica generará incertidumbre e inestabilidad a partir del viernes con cielos cubiertos y probables chubascos que se podrían extender durante todo el fin de semana.

Como decíamos, la borrasca Emilia mantendrá este lunes en nuestra ciudad una situación de inestabilidad durante la mayor parte de la jornada con un 100% de probabilidad de agua a partir del mediodía con lluvia escasa.

Sin embargo, las precipitaciones podrían ser más intensas a partir de las 20:00 horas, donde se esperan importantes acumulados, en concreto 10 litros de agua entre las 23:00 horas de la noche y la una de la madrugada.

Las temperaturas sufrirán un descenso generalizado hasta los 16º de máxima y los 9º de mínima.

Los vientos soplarán de componente sur fuertes durante la primera mitad del día y moderados durante el cierre de la jornada.

Avisos amarillos en Cádiz, Granada y Málaga y naranja en Almería

Meteorología ha emitido para este lunes avisos de nivel naranja por lluvia en Almería, y de nivel amarillo en Cádiz, Granada y Málaga.

En lo que resprecta a la provincia almeriense, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas.

El aviso naranja se mantendrá activo en la comarca almeriense del Valle del Almanzora, donde se prevé que las lluvias y tormentas continúen hasta las 6,00 horas de este lunes. Durante este periodo, se esperan acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas.

Asimismo, permanecerá vigente el aviso amarillo en diversas zonas de Almería, incluyendo Valle del Almanzora y Los Vélez, Nacimiento y Campo de Tabernas y el levante almeriense, también hasta las 6,00 horas. En estas áreas, las precipitaciones estarán acompañadas de tormentas, con acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Además, en la comarca granadina de Guadix y Baza se activará la alerta amarilla por lluvias durante el mismo tramo horario, con previsión de acumulados de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 40 litros por metro cuadrado en las primeras doce horas.

En Málaga, en la zona de Sol y Guadalhorce, la alerta por este mismo fenómeno permanecerá activa hasta las 9,00 horas, con previsión de acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

En la provincia de Cádiz, la lluvia volverá a hacer acto de presencia por cuarta jornada consecutiva.

Esta vez, activará el aviso amarillo en el área del Estrecho, donde se espera que las precipitaciones alcancen los 15 litros por metro cuadrado en la primera hora, con la alerta vigente hasta la medianoche de este lunes.