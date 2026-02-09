El colegio se suspende este martes en 32 colegios, la mayoría de ellos en Cádiz

Andalucía mantiene para mañana martes, 10 de febrero de 2026, la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos salvo en determinados municipios y colegios determinados de algunas localidades por riesgos en la zona, desalojos, imposibilidad de acceso por los cortes de carreteras o daños en sus instalaciones por efectos del temporal de los últimos días. En total son 32 los centros afectados, de los que 15 pertenecen a la provincia de Cádiz. En todos ellos se activa o se mantiene la docencia telemática conforme al proyecto educativo de centro.

En Almería, Córdoba y Huelva se recupera la actividad en todos los colegios una vez que se han levantado todas las alertas. Además, hay 85 rutas escolares afectadas por problemas en los accesos y cortes de carretera.

En Cádiz se suspenden las clases en todos los centros educativos de Grazalema y Torre Alháquime. Además, se suspende la actividad lectiva presencial en los centros de las siguientes localidades: El Portal- Jerez de la Frontera: CEIP Virgen del Mar; Jerez de la Frontera: EI Rocinante; La Ina- Jerez de la Frontera: CEIP La Ina; El Torno- Jerez de la Frontera: CEIP Guadalete; Olvera: IES Sierra de Líjar: Prado del Rey: E.I. El Azahar y E.I. La Rayuela; San Martín del Tesorillo: IES Azahar; Ubrique: CEIP Benafélix, EI La Esperanza y CDP Sagrado Corazón de Jesús; Zahara de la Sierra:CEIP Maestro Juan María Marín y EI La Rayuela.

En Granada se suspenden las clases en dos colegios Venta Nueva (Huétor Tájar) y CPR Taxara (sede de La Fábrica).

En Jaén no hay colegio presencial en Linares: IES Cástulo: ESO clases telemáticas, el resto reubicados en otros centros de la localidad) y EOI Carlota Remfry: alumnado reubicado en el IES Reyes de España; Coto Ríos: La sede de Coto Ríos (la de Arroyo Frío está accesible)

En Málaga en la localidad de Cartájima: CPR Alto Genal y SEP Los Castañares

Y en Sevilla se suspenden las clases presenciales en Algámitas, CEIP Andalucía ‘Francisco Soria’; Benacazón: IES Virgen del Rosario; Dos Hermanas: EI La Milagrosa y EI Nuestra Señora de Valme; Écija: CEIP El Valle; El Castillo de las Guardas: CEIP Peña Luenga y en Villaverde del Río: CEIP Alpesa.