La Consejería de Hacienda reduce la rebaja fiscal a algunos retoques

La Consejería de Hacienda ha matizado que las rebajas fiscales que pueden incluirse en el proyecto de Presupuestos de 2025 no serán de gran calado, sino que se tratarán de retoques para beneficiar a algunos sectores, como los jóvenes que adquieren la primera vivienda. Los técnicos están estudiando estos encajes que podrían retrasarse, además, a 2026. Las cuentas del próximo año, que deben ser enviadas al Parlamento a finales de octubre, contendrán de hecho un pequeño aumento del gasto, ya que las previsiones económicas apuntan a un crecimiento del PIB.

La intervención de la titular de Hacienda, Carolina España, en la comisión del Parlamento del pasado jueves ha provocado un choque con la oposición socialista, que critica que el presidente Juanma Moreno advierta que la capacidad de gasto de la Junta ha llegado a su límite a la vez que se anuncian rebajas fiscales. Incluso el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha criticado que el Gobierno andaluz quiera "soplar y sorber a la vez".

"Nos no tome por tontos, señor Moreno Bonilla. Si ayer no tenía capacidad financiera, ¿cómo hoy le sobra para seguir bajando impuestos a las rentas más altas?" El secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha contestó de este modo al anuncio de la consejera de Hacienda, sobre nuevas bajadas de impuestos "selectivas". El miércoles pasado, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, había advertido en una reunión de asociaciones de personas discapacidad que el esfuerzo financiero del Gobierno andaluz "había llegado al límite" y que, difícilmente, podría seguir aumentando el gasto público.

Carlos Cuerpo, de visita en Sevilla, también ha pedido ha pedido "coherencia fiscal" a ña Junta, ya que no se pueden separar los gastos de los ingresos y por un lado bajar los impuestos y por otro decir que no puede pagar los servicios esenciales por la infrafinanciación del Estado, por lo que ha apostillado: "No se puede soplar y sorber a la vez". Según el ministro, las comunidades tienen que tener una visión de lo que gastan y lo que ingresan y, por tanto, no pueden "no cumplir sus gastos con los ingresos del Estado y, por otra parte, donde tienen las competencias e ingresos renunciar a ello".

El acuerdo catalán

El enfrentamiento entre Moreno y Espadas tiene por fondo el acuerdo fiscal de Cataluña, pero también el debate alternativo que ha propuesto el PSOE sobre los modelos de cada comunidad. Por eso Espadas le pregunta a Moreno cómo va a bajar nuevos impuestos a la vez que se queja ante el Gobierno de que Andalucía está infrafinanciada.

"El rigor y la coherencia -ha explicado Espadas este viernes en las redes sociales- son básicos para tener credibilidad. Espero que, al menos, su partido apoye la propuesta de mayor capacidad de gasto que ha hecho el Gobierno para los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Su confrontación permanente nos cuesta muchos millones de euros a las y los andaluces".

La tesis del Gobierno andaluz, y la del PP, es otra. Sostienen que la bajada de impuestos de Moreno, que ha tenido su cénit en la bonificación de la casi totalidad del impuesto de sucesiones y de patrimonio, le ha traído mayores ingresos porque ha aumentado el número de declarantes de la renta, atraídos por esos beneficios fiscales. La Junta ingresó en 2022 un 10,7% más, una diferencia de 622,2 millones de euros a su favor respecto al ejercicio anterior.

Sin embargo, estos incrementos tienen muchos matices. El principal es que el aumento de la recaudación se debe a la buena marcha de la economía andaluza y española. Para 2025, el Observatorio Económico de Andalucía prevé un crecimiento del PIB andaluz del 2,8%, con lo que volverá a suceder algo parecido.

Ésa es una ventaja para la consejera de Hacienda. 2025 no será un año de vacas flacas, se podrá permitir una expansión del gasto y algunas reducciones impositivas. "Selectivas", que fue lo que anunció el jueves en la comisión del Parlamento.

Desde que Juanma Moreno llegó a San Telmo con una promesa de una "bajada masiva de impuestos", sus gobiernos han reducido el tramo autonómico del IRPF, han bonificado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el de Patrimonio y han tocado el de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. ha defendido este viernes que hay que consolidar el "buen camino" de la bajada de impuestos en Andalucía que se inició con la llegada del PP-A al Gobierno autonómico y que ha tenido un "gran resultado".

En un acto en Córdoba, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, confirmó que el Gobierno andaluz está estudiando posibles medidas fiscales, aunque centradas en la atracción de empresas, la mejora de la tributación sobre el acceso a la vivienda y el apoyo la tributación de las familias. Ha indicado que lo anunciado por la consejera se "definirá en los próximos meses" con motivo de la elaboración de los Presupuestos de la comunidad para 2025 y ha destacado el hecho de que esa nueva bajada de impuestos tenga como objetivo el "fortalecimiento de la actividad económica y la atención a las familias de manera fundamental". Antonio Sanz ha defendido que se consolide el "buen camino iniciado con unas bajadas de impuestos que han tenido un gran resultado" .