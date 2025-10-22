Debate sobre la Sanidad en el Parlamento de Andalucía tras dos años y medio de demanda de la oposición

El Parlamento de Andalucía celebra este miércoles un debate general sobre Sanidad en medio de un ambiente más que caldeado no sólo por la crisis de los cribados del cáncer de mama con la salida de la consejera de Salud Rocío Hernández y las dimisiones de dos directivos del Hospital Virgen del Rocío a consecuencia de los errores detectados, sino también por las polémicas de las últimas horas con los fallos en la aplicación ClicSalud en el SAS. Un asunto que la asociación Amama ha llevado ante la Fiscalía y ante el que todos los grupos de la oposición han pedido explicaciones.

El caso es que durante cinco horas, los diputados de todos los grupos debatirán sobre los problemas y los errores en la gestión de la Sanidad. Y el encargado de dar las explicaciones va a ser el nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, cuando se cumple una semana de su nombramiento para hacer frente a la mayor crisis política a la que se ha enfrentado el presidente de la Junta, Juanma Moreno. La sesión terminará con la votación de las propuestas de resolución que serán de obligado cumplimiento para el Gobierno andaluz. Cada grupo político presenta 35 propuestas de resolución.

El debate general sobre Sanidad se celebra después de que los grupos de la oposición lleven más de dos años y medio reclamándolo en el Parlamento y después de que se hayan registrado la creación de dos comisiones de investigación para averiguar qué ha pasado con los errores en el cribado del cáncer de mama, comisiones que ahora decaen según han dictaminado los letrados de la Cámara. Y supone, además, la anulación de casi doscientas páginas de diferentes iniciativas de información que todos los grupos de la oposición habían registrado formalmente en la Cámara andaluza y que no se habían respondido.