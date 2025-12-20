Los diputados cobrarán un 2,5% más con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025

La Mesa del Parlamento andaluz ha acordado incrementar "las retribuciones básicas y periódicas de los diputados" en un 2,5% respecto a las vigentes al finalizar el año 2024, aplicando la subida salarial acordada para el personal al servicio del sector público, con efectos desde el pasado día 1 de enero de 2025. Así se recoge en un acuerdo del órgano de gobierno de la Cámara autonómica andaluza del pasado 17 de diciembre, firmado por el letrado mayor, Manuel Carrasco, tras su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento andaluz.

El acuerdo detalla que el Real Decreto Ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, "dispone en su artículo 1 que en el año 2025 las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 2,5% respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2024". Este incremento retributivo "tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2025", según continúa detallando el acuerdo de la Mesa del Parlamento, que explica además que "la citada disposición prevé que las administraciones públicas establecerán el calendario de abono de los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025, en el marco correspondiente de la negociación sindical de cada ámbito de administración".

Dicho abono "podrá distribuirse durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerse efectivo en el mes de diciembre de 2025", aclara el acuerdo de la Mesa, que considera "necesario aplicar también a los diputados el mismo incremento retributivo previsto en el Real Decreto Ley 14/2025, a fin de evitar la pérdida de poder adquisitivo de las retribuciones que perciben". De esta manera, y "en consonancia con lo establecido" en dicho Real Decreto Ley, la Mesa de la Cámara legislativa ha dispuesto que, "con efectos desde el día 1 de enero de 2025, las retribuciones del personal al servicio del Parlamento de Andalucía se incrementarán en el porcentaje máximo fijado a dicho ejercicio para el personal al servicio del sector público" por el citado decreto.

Además, "las retribuciones básicas y periódicas de los diputados se incrementarán, a partir del día 1 de enero de 2025, en los mismos porcentajes" del 2,5%, y "los importes y atrasos correspondientes al ejercicio 2025 se abonarán en la nómina del mes de diciembre" actual. No obstante, la resolución de la Mesa aclara que "los importes que el Parlamento de Andalucía asigna como indemnizaciones por el ejercicio de la actividad parlamentaria de los diputados no se verán afectados por lo que se establece en el presente acuerdo".