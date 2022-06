Juanma Moreno: "En 2018 había ganas de cambio con temor, ahora no hay miedo"

Juanma Moreno, candidato del PP a las elecciones autonómicas del 19 de junio, comienza esta campaña electoral -es la tercera- con la tranquilidad de un trabajo previo. Desde hace seis meses, quien también es presidente de la Junta ha recorrido la comunidad varias veces, y su principal objetivo en estos momentos es que ni su partido ni quienes piensan votarle se relajen.

-¿Qué es la Andalucía que chilla a la que usted se refiere en sus mítines?

-Es la Andalucía que no es tolerante con quien no es como él. Cuando no comparte la opinión de alguien, eleva el tono, la tensión y la confrontación, pero ésa es una Andalucía minoritaria.

-Creía que lo decía por algún partido en concreto.

-No, es en general.

-A la vista de lo bien que le van los sondeos, supongo que preferiría que las elecciones fueran hoy.

-No, estamos en el Rocío, no es una buena idea. La fecha es muy positiva, porque, si todo nos va bien, si hay una mayoría suficiente, nos permite constituir el Gobierno en la tercera semana de julio. Y eso significa que el el Gobierno hace el rodaje en agosto, que se hacen todos los nombramientos, para en septiembre funcionar a pleno rendimiento y enviar el proyecto de Presupuestos al Parlamento en octubre.

-En cuatro años, más allá del cambio político del Gobierno de la Junta, el PP ha sustituido al PSOE como partido de referencia, el más cercano, con el que una mayoría se identifica. ¿Qué explicación le da? Eso es lo que se ve en el sondeo del CIS.

-Había un cansancio hacia el PSOE después de que se le hubiera dado mucho cariño. La opinión general del ciudadano es que se necesitaba un cambio, había una pulsión de cambio, pero temor. En 2018 había ganas de cambio, pero con miedo, y esta legislatura ha servido para desmontar el mito en torno al PP. No hay miedo, no pasa nada porque haya alternancia, hemos mejorado los servicios públicos, se ha visto que somos razonables, gestores, que gobernamos para todos, no sólo para unos pocos. En definitiva, Andalucía se ha normalizado, no se había producido una alternancia y, cuando, se ha producido, cuando se ha visto cómo es, los ciudadanos han respirado tranquilos.

-Pero me refiero al PP, como partido.

-Es que el PP nunca había tenido la oportunidad de gobernar Andalucía, y este PP andaluz es un PP con mucha señas de identidad con Andalucía, es un partido de la tierra.

-¿Por qué alguien que votó a Vox en 2018 debe votarle ahora a usted?

-La fundamental es que el voto eficaz, el voto útil, es el que va a la única opción de Gobierno que hay en Andalucía. Sólo hay una opción de Gobierno, que es la del PP. Si dividimos el voto, sólo se beneficia a nuestros adversarios. Votantes de Vox, que vienen del PP, se han dado cuenta que nosotros gobernamos, que somos sensatos, y por eso estoy convencido de que se pueden hacer políticas en el ámbito económico liberal como las que hacemos, pero con tranquilidad, diálogo y cabeza.

-Y alguien que ha votado a Ciudadanos, ¿por qué tiene que votar al PP?

-Hemos tenido un acuerdo bueno con Ciudadanos, y le tengo el máximo respeto al partido y a sus votantes, pero nosotros somos más trasversales. Es un partido más grande, con más equipos, con más fortaleza, con más posibilidades de gobernar España.

-Juan Marín ha declarado que se va de la política si sólo saca dos o tres parlamentarios. ¿No le da cierta pena? Ha gobernado con él cuatro años.

-Hay una cosa cierta, estamos en campaña y él sigue siendo el vicepresidente del Gobierno de la Junta y yo, el presidente. Vamos a los debates, y él será el vicepresidente. Hemos conseguido un entendimiento basado en la lealtad.

"No me importaría reeditar la coalición con Ciudadanos"

-¿Qué cree que le pasará a Ciudadanos el 19 de junio?

-Los sondeos le dan unos tres escaños. A mí me gustaría tener una mayoría suficiente, pero si no fuese así, no me importaría reeditar la coalición.

-¿Contaría con Ciudadanos?

-Contaría con Ciudadanos.

-La más difícil. ¿Por qué un elector socialista puede votarle a usted?

-No es la más difícil, es la más natural. Muchas personas que han votado, durante bastante tiempo, al PSOE nos ven ahora como un PP centrado, muy comprometido con los problemas de Andalucía y que no margina a los demás. Esa pasarela es fácil, ocurre en muchos lugares de Europa, donde unas veces ganan socialdemócratas y otras, liberales, y eso ocurre porque hay trasvase de votos. En una democracia madura hay esos cambios, en los dos sentidos, y ocurre en nuestros ayuntamientos de manera constante. ¿Por qué hay alcaldes del PP en territorios que votan al PSOE? Porque se fían del alcalde. Saben que, mientras yo sea presidente, aquí hay un Gobierno sensato y moderado.

-Votar desde la socialdemocracia a un Gobierno que empeña toda su política económica en la bajada de impuestos es complicado, porque se puede temer un deterioro de los servicios públicos.

-No, por una razón, hemos demostrado que, bajando impuestos, recaudamos más.

-Pero eso tiene un límite, no se pueden bajar de modo masivo los impuestos de modo constante si perjudicar a los servicios públicos.

-Eso tiene un tope, claro. Se tienen que pagar impuestos, porque de ahí se sufragan los servicios públicos, pero lo que no pueden ser es un limitante al crecimiento económico. Nosotros competimos, nos guste o no, competimos con la región que tenemos al lado, con Portugal. ¿Qué ha pasado con la bajada de impuestos en Andalucía? Es que es muy revelador. Hemos quitado el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y hemos bajado el IRPF, y lo que ha sucedido es que tenemos 280.000 contribuyentes más. ¿Dónde estaban esos 280.000 contribuyentes? Lo hemos estudiado: unos, en la economía irregular, que no cotizaban y otros, en Madrid. Con domicilio fiscal en Madrid, siendo andaluces. Y eso nos ha permitido recaudar 925 millones de euros más. Y quiero que Andalucía ser la comunidad económica más importante de España, y para eso tenemos que competir. Por eso, lo primero es igualarnos en lo fiscal. Igualándonos, somos más competitivos que ellos.

-Usted busca una mayoría de muchos. ¿En su Gobierno habría candidatos que no son del PP?

-Por supuesto, es una opción muy viable.

-¿Piensa en algunos de los consejeros actuales que fueron nombrados por Ciudadanos?

-Donde haya talento, yo voy a ir por el talento, sea independiente o de otra formación política.

-¿Con algunos de sus consejeros se quedaría?

-Sí.

-¿Rocío Blanco, la titular de Empleo?

-Cuando lleguemos al río, cruzaremos el puente, primero vamos a ganar las elecciones.

-¿Y algún consejero de izquierdas?

-En eso soy muy prudente, no me pararé a pensar al Gobierno hasta que llegue el momento, pero como actitud, quiero un Gobierno abierto. Si tengo una mayoría suficiente, claro.

-Con esa mayoría, suficiente pero no absoluta, necesitará el apoyo o la abstención de otros parlamentarios. Antes de su discurso de investidura, ¿negociará con Vox?

-Hablaré con todas las fuerzas políticas.

-Es que Vox le ha puesto ya un precio, mantiene que si no entran en el Gobierno ni se abstienen.

-Por eso digo que negociaré con todas las fuerzas políticas, con todas.

-Vox está empeñado en entrar.

-Y yo, muy empeñado en obtener una mayoría suficiente. Yo quiero gobernar solo. Y para eso necesito una mayoría suficiente, y eso sólo es posible si votantes de otras formaciones deciden unirse en un voto útil.

-¿Hasta qué punto Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez se juegan su futuro en estas elecciones?

-Quienes se juegan su futuro en estas elecciones son los andaluces, y quien asume el reto personal soy yo. Y soy el que asumiré el coste si sale mal. ¿Indirectamente, un mal resultado para el PSOE tendrá un impacto nacional? Sí, pero las elecciones generales llegarán, y ése será el momento.

-Voy a citarle algunos proyectos que están en su programa electoral.

-A ver.

"Vamos a equiparar los sueldos de docentes y profesionales de la sanidad esta legislatura"

-Subir el sueldo a los médicos y sanitarios andaluces.

-Ya hemos llegado a acuerdos, había reivindicaciones históricas en el campo de la sanidad y de la educación. Y se va a producir a lo largo de la legislatura, vamos a equiparar los sueldos de los docentes y profesionales de la sanidad. Los acuerdos que hemos firmado son palabra, con asignación presupuestaria.

-La construcción del nuevo hospital de Cádiz.

-Ese es un objetivo del plan de infraestructuras. Nosotros hemos hecho la mayor inversión en obras en sanidad, y en el nuevo plan hay nuevas infraestructuras. Una es la de Cádiz.

-El Materno Infantil de Huelva.

-También, comenzarán en esta legislatura.

-La ampliación de la zona regable del Condado de Huelva.

-Tenemos claro que los problemas o se enconan o se resuelven. En el Condado hay un problema serio, una mala planificación, y lo que no pueden pagar son familias de agricultores a las que le dicen de la noche a la mañana que se tienen que ir. Hemos comprado tierras, y las hemos añadidos al parque, pero son cultivos que están a 30 kilómetros de Doñana.

-Pero el acuífero es el mismo, está por debajo.

-Por eso lo que queremos es acabar con la extracción de agua subterránea y regar con agua de superficie, pero para eso es necesario que el Gobierno central se comprometa de verdad con los trasvases del Tinto, Odiel y Piedras.

-Pero el agua será para quienes riegan ahora, no para nuevos regantes.

-Es que no hay nuevos regantes, es un concepto mal definido, ya están esos regantes. Es más, si el Estado no quiere hacer esas obras, que nos dé la responsabilidad y las construimos nosotros. Si estamos gestionando 1.500 millones de euros, ahora mismo, en políticas hídricas... Lo que no puede ocurrir es que las obras de interés general, que son del Estado, sigan paradas.

-¿Pondrá el mismo empeño en el Metro de Sevilla que en el de Málaga?

-El mismo. Estas obras tienen competencias repartidas, en las que el Gobierno central se ha comprometido a pagar el 50%. Hemos vuelto a redactar el proyecto técnico, pero hemos recibido falta de interés del Gobierno. Nosotros hemos tomado una decisión, y es que vamos a hacer la parte que nos corresponde, los 582 millones de euros están ahí. Que el Gobierno desea hacerlo a la vez, estupendo. Sevilla es la cuarta ciudad de España, y Sevilla se merece un Metro, me gustaría ser recordado como el presidente que lo hizo.