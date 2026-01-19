La excarcelación de los vagones del Alvia, centro de todas las miradas en Adamuz: actúa maquinaria pesada

En Adamuz este lunes todas las miradas se centran en los vagones en los que aún queda por excarcelar a las personas en su interior. Son una incógnita porque han quedado hechos “un amasijo de hierros”, según el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Es también total la incertidumbre, porque del interior de esos coches, que ayer esperaban llegar a Huelva antes de que un tren de Iryo descarrilado por la otra vía los alcanzase, dependerá en gran medida el número total de muertos que ha dejado el mayor accidente en la línea de alta velocidad española hasta la fecha. A media tarde de este lunes, se cuentan por 39 los fallecidos y más de 150 los heridos.

La dificultad de la actuación es mayúscula, los vagones no sólo han quedado muy comprimidos por el golpe, sino que están en un lugar de muy difícil acceso. Tras el alcance con los vagones 6, 7 y 8 del tren de Iryo, cayeron a una cuneta de cuatro metros de profundidad. La operación, por lo tanto, cuenta con dos grandes obstáculos a salvar.

El primero de ellos, radica en el propio lugar. Ese talud de cuatro metros de profundidad en el que es muy complicado que acceda la maquinaria de gran tonelaje, que ya está en la zona, pero que aún está estudiando cómo proceder. El segundo de los obstáculos es justamente este: la manera de alcanzar los vagones y poder trasladarlos a una zona accesible.

Los equipos de emergencias valoran, según ha indicado tanto Juanma Moreno como fuentes de Presidencia, la posibilidad de cortar los vagones para poder elevarlos y llevarlos a un punto más accesible donde poder dar con los posibles cuerpos que se encuentren en su interior. Esto tiene otra complicación, que al cortar los vagones se pudieran dañar los cuerpos que permanezcan en su interior.

En los primeros vagones del tren destino a Huelva los pasajeros habrían salido disparados por el impacto. Algunos a una distancia considerable, entre ellos el propio maquinista del Alvia, de sólo 27 años. Esta mañana, con la ayuda de los drones y ya con la luz del día, ha sido posible localizar a muchos de ellos, que anoche quedaban escondidos en la profundidad de la noche.

Las causas, toda una incógnita, sólo se descarta de momento el fallo humano

Los trenes accidentados en la localidad cordobesa de Adamuz / Antonio Pizarro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido entrar en las posibles causas del accidente. Sólo ha afirmado que se "conocerá la verdad" y la pondrán en conocimiento de los ciudadanos por los medios de comunicación. Quien en otras ocasiones se ha explayado en datos técnicos, el ministro de Transportes, Óscar Puente, tampoco ha desvelado ningún avance acerca de las indagaciones, que ha dejado a la Comisión de Incidentes y Accidentes Ferroviarios (CIAF). El domingo noche sólo tachó de "muy extraño" el incidente. Ha coincidido en las mismas palabras el CEO de Iryo, Carlos Bartomeu.

Sí ha desvelado algo más este lunes Álvaro Fernández Heredia, presidente de Renfe, en la zona cero desde la misma noche del accidente. Ha puesto en duda, eso sí, que el tren de Iryo arrollase al Alvia, la hipótesis más extendida hasta el momento. Ha afirmado que el mecanismo de frenado de emergencia del tren de su compañía no funcionó por el poco tiempo de reacción posible: sólo 20 segundos. También ha descartado el fallo humano, los trenes iban a menos velocidad del límite para esa zona que está en 250 km/h, uno de ellos circulaba en torno a los 200, el otro a algo más de 210 km/h.

Con esto ha dejado dos posibilidades sobre la mesa: bien se debe a un fallo de la infraestructura, bien a un fallo del propio tren descarrilado. Ambas con una probabilidad muy baja a priori. Sobre la vía, es cierto que el accidente se produjo pasada una aguja, elemento de la infraestructura que sirve para cambiar de vía, aunque el Iryo no hizo uso de ella. El descarrilamiento se produjo en una recta, no en una curva y el tren era muy nuevo, "hace tres años que lo compramos", ha dicho Bertomeu. La última revisión la pasó el 15 de enero.

Sobre la vía, Adif había actuado sobre ella el pasado mes de mayo. Aunque había venido registrando más de media decena de incidencias en los últimos meses. En cualquier caso, Bertomeu se ha mostrado completamente "a disposición de la Comisión de Incidentes y Accidentes Ferroviarios" para escalrecer lo sucedido y "asegurarnos de que no vuelva a suceder".

A esto se suma que el descarrilamiento se produjo en los vagones traseros, que tampoco es natural en este tipo de sucesos. Los expertos apuntan que, a esa velocidad, un tren tarda entre 3 y 5 kilómetros en frenar. Los supervivientes coinciden todos en la misma descripción: una fuerte vibración similar a un terremoto en el interior del ferrocarril italiano antes de que volcasen sus tres últimos coches.

Sobre el terreno hay 16 médicos forenses para la identificación de cadáveres, la Unidad Militar de Emergencias (UME) con 37 militares y 15 vehículos. Además, la Guardia Civil tiene desplegados a 220 efectivos que en estos momentos investigan tanto la frenada de los trenes como los cables. Y un grupo de asistencia psicológica de distintas de organizaciones. También miembros de Protección Civil o Cruz Roja y sanitarios.

La circulación ferroviaria en la línea de alta velocidad sur, la que conecta Madrid con Andalucía está cortada, sin fecha para volver a restablecerse. Juanma Moreno ha asegurado que la catenaria está muy dañada en la zona cero y no se aventura a dar una fecha para su restablecimiento, aunque las primeras previsiones hablan de que podría estar restablecida el próximo viernes 23.