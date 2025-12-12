La fiscal superior de Andalucía ve innegable la gravedad de los fallos de las pulseras telemáticas

La fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, ha explicado que el trabajo para corregir las "dificultades" de las pulseras de geolocalización para proteger a las víctimas de maltrato continúa y ha insistido en que la gravedad de los fallos es "innegable", como alertaron las comisiones especializadas.

Tárrago ha hecho estas consideraciones para responder a las preguntas de los periodistas durante un encuentro con los medios que ha tenido lugar este viernes en Granada en el que ha recordado que la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía de 2024 ya puso de manifiesto el aviso sobre estos fallos de algunas fiscalías provinciales.

Tárrago ha incidido en que esos fallos en el sistema de protección a las víctimas de maltrato se recogieron en la Comisión Provincial de Violencia de Género y se trasladaron al Observatorio de Violencia de Género.

"Es necesario que se sigan resolviendo las dificultades y los problemas que se produjeron con el cambio de la empresa. Hay que seguir trabajando en que funcione bien la geolocalización para la seguridad y la protección de las mujeres", ha incidido Tárrago.

Pese a que el Gobierno central rebajó la gravedad de los fallos registrados en las pulseras telemáticas, Tárrago ha afirmado que es "innegable" el riesgo vinculado al mal funcionamiento de algunos dispositivos y ha incidido en que no es una calificación personal sino que está marcada por las comisiones provinciales de Violencia de Género.

"Se está trabajando para disminuir las dificultades que ha habido, pero dificultades ha habido", ha resumido la responsable del ministerio público andaluz, quien apuesta por potenciar la defensa y la seguridad de las mujeres.

"Es imposible que niegue la existencia de esa problemática que se está intentando resolver. Sí que ha disminuido la problemática, sí", ha añadido Tárrago en unas declaraciones recogidas por Efe.

Ha detallado Tárrago que Andalucía no ha remitido el número de pulseras con errores porque la sección especializada en Violencia de Género de Andalucía no cuenta con un soporte informático para poder extraer esos datos, lo que ha trasladado a la Fiscalía General del Estado.

Reformas judiciales

En su repaso al año judicial, Tárrago ha destacado además la reforma judicial por la que los juzgados de Violencia de Género asumen nuevas competencias, una modificación que implica "mayor atasco, mayor acumulación de asuntos" pese al refuerzo de las plantillas en la Fiscalía.

"Para mí lo más grave de esta materia ha sido las 14 mujeres", ha resumido la fiscal superior, quien ha interpretado que cada uno de esos crímenes es "un fracaso social" en la lucha contra la violencia de género.

También ha analizado la entrada en vigor la ley sobre eficiencia de la administración de Justicia, que ha supuesto reformas procesales, organizativas y tecnológicas y la necesidad de un expediente digital y cambios en las comunicaciones.

Sobre este cambio, Tárrago ha pedido dejar pasar un "periodo razonable" para poder valorar cómo se está desarrollando.

Tárrago ha vuelto a denunciar que el problema del narcotráfico se extiende en Andalucía con enfrentamientos "mucho más violentos" entre bandas y contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.