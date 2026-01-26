Los funcionarios de Andalucía cobrarán productividad según su desempeño desde este año

La administración general de la Junta de Andalucía ha alcanzado un acuerdo histórico con los sindicatos para establecer un nuevo modelo retributivo que vincula la productividad al desempeño laboral de sus empleados públicos. El pacto, que entrará en vigor en 2026, afectará inicialmente a unos 20.000 funcionarios y se extenderá progresivamente hasta alcanzar a aproximadamente 45.000 trabajadores, incluyendo al personal laboral que se incorporará mediante negociación colectiva.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha firmado el documento junto a los representantes de CSIF, UGT, SAF, CCOO e ISA en el Palacio de San Telmo. Este nuevo sistema retributivo se fundamenta en los principios de objetividad y transparencia y supondrá una inversión total de unos 160 millones de euros entre 2026 y 2030. Los empleados públicos percibirán por primera vez un complemento anual de desempeño laboral tras someterse a evaluación, además de otro complemento por carrera profesional vinculado a la formación continua.

Moreno destacó que con esta firma el Gobierno andaluz retoma la agenda institucional que canceló el pasado domingo tras la tragedia ferroviaria ocurrida en Almuñécar, Córdoba. El mandatario autonómico subrayó que reinician la actividad con un acuerdo relevante para modernizar la administración general de la Junta y puso en valor el diálogo y el consenso alcanzado de forma unánime con todas las organizaciones sindicales.

El nuevo modelo retributivo establece que los empleados públicos que reciban una evaluación positiva cobrarán el complemento al desempeño profesional de forma anual. Para ello, se diseñarán unas tablas de objetivos específicas y un calendario de implantación progresivo que se desarrollará hasta el año 2030. Este sistema permitirá reconocer el compromiso y la contribución a la calidad de los servicios públicos mediante un sistema de promoción más justo, motivador y transparente, según palabras del presidente andaluz.

El acuerdo sellado este lunes se enmarca en la continuidad del pacto suscrito el pasado 9 de diciembre de 2024 por la mejora del empleo público. Moreno agradeció a los sindicatos su "altura de miras y su voluntad para hacer posible este avance histórico" y explicó que el sistema se fundamenta en los principios de igualdad y méritos para el cobro del complemento salarial ligado al desempeño.

El presidente andaluz recordó que los acuerdos alcanzados en los dos últimos meses en materia de función pública supondrán un esfuerzo presupuestario de 250 millones de euros para la Junta, calificándolo como la "mayor inversión en la historia reciente". Según sus declaraciones, con esta mejora retributiva Andalucía se sitúa en la media salarial de los empleados públicos españoles, corrigiendo así el déficit histórico que arrastraba la comunidad autónoma en este ámbito.

Respaldo sindical

Moisés García, presidente del Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF), agradeció la relevancia institucional otorgada a la firma de este acuerdo que afecta inicialmente a unos 20.000 funcionarios. García subrayó que "no es solo de cifras sino que reconoce, motiva y valora al personal" y tiene un impacto directo en la calidad de los servicios prestados a la ciudadanía andaluza.

Isabel Pacheco, en representación de CSIF Andalucía, resaltó que este acuerdo supone un "avance real en las condiciones laborales y un modelo que reconoce el esfuerzo y el trabajo de los funcionarios con un sistema más justo, motivador y transparente". La representante sindical destacó que se avanza en garantizar la calidad de los servicios públicos que reciben los ciudadanos mediante la motivación y el reconocimiento profesional de los empleados.

Juan José Pérez, de UGT-A, puso en valor la recuperación del diálogo social para alcanzar acuerdos significativos para el sector público autonómico. El sindicalista resaltó el reconocimiento que supone para la labor del colectivo de funcionarios con complementos retributivos vinculados a su desempeño y a la carrera profesional, lo que redundará en una mayor motivación y compromiso con el servicio público.

Pablo López, representante de CCOO-A, aplaudió también que se reconozca el trabajo de los funcionarios y que se vea "recompensado el esfuerzo y la dedicación al servicio público". Por su parte, Francisco Rodríguez, de Iniciativa Sindical Andaluza (ISA), confió en que la aplicación del acuerdo sea coherente y que se resuelvan los flecos pendientes durante el proceso de implantación progresiva hasta 2030.

¿Cuándo entrarán en vigor los nuevos complementos?

El nuevo modelo retributivo comenzará a aplicarse a partir de este mismo año. La implantación será progresiva y se extenderá hasta 2030, fecha en la que el sistema deberá estar completamente operativo para los 45.000 empleados públicos afectados. Durante este período de transición se diseñarán las tablas de objetivos específicas para cada categoría profesional y los procedimientos de evaluación correspondientes.

El acuerdo requiere una inversión específica de unos 160 millones de euros entre 2026 y 2030 para financiar los nuevos complementos de desempeño laboral y carrera profesional. Esta cantidad se suma a otros compromisos adquiridos recientemente en materia de función pública, elevando el esfuerzo presupuestario total a 250 millones de euros. Según el presidente andaluz, esta cifra representa la mayor inversión realizada en la historia reciente de la comunidad autónoma en mejoras retributivas para empleados públicos.

Adamuz presente

El acto supone el reinicio de la agenda institucional del presidente de la Junta, tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz. "Retomamos la agenda institucional porque la vida ha de seguir, pero en nuestro pensamiento y en nuestros corazones, seguimos y seguiremos, además, sobrecogidos tras la tremenda tragedia ferroviaria sucedida el pasado 18 de enero en el municipio de Adamuz", ha indicado el presidente durante el acto, que se ha desarrollado en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

"Seguimos consternados y abatidos y acompañamos a tantas familias quebradas en su angustia y su dolor a lo largo de estos últimos días y a lo largo de las muchas semanas y días que también van a tener que pasar", ha indicado Juanma. Pero, según ha agregado, la "vida sigue y, aunque cueste, reiniciamos la actividad institucional de la Junta de Andalucía con un acto que, desde nuestro punto de vista, es muy relevante", como es la firma de un acuerdo con los sindicatos para terminar de "encarrilar la profunda transformación que estamos impulsando, entre todos, para modernizar y mejorar la administración general de la Junta de Andalucía".

Juanma Moreno volverá este jueves a la ciudad de Huelva -cuya provincia es la que ha tenido más fallecidos en el accidente ferroviario- para asistir a la misa funeral por las víctimas que se celebrará, a las 18:00, en la catedral, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, y que contará con la presencia también del presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Valladolid, Luis Javier Argüello García.