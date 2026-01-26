Jerez, en aviso amarillo por la borrasca Joseph: se esperan lluvias intensas y fuerte viento

Jerez notará este martes la llegada de la borrasca Joseph. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado ya el aviso amarillo por lluvias en la ciudad para mañana martes. Una alerta que se suma al aviso por viento que ya estaba anunciado también para este 27 de enero.

En concreto, podrían producirse precipitaciones intensas entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, pudiéndose acumular hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora. En cuanto al viento, la Aemet prevé rachas máximas de hasta 80 kilómetros por hora, con vientos de componente oeste. Este aviso permanecerá vigente también de 6 a 18 horas.

Previsión de la Aemet en Jerez, según datos disponible a mediodía de este lunes.

El miércoles 28 de enero la Aemet alerta también, con aviso amarillo, de la posibilidad de rachas de 70 kilómetros por hora. En este caso, el periodo más complicado se producirá de 3 de la mañana a 15 horas.

Con estas previsiones, el Ayuntamiento anunciará probablemente el cierre preventivo de las instalaciones municipales y parques al aire libre mientras estén activos los avisos amarillos.

Casi 58 litros en cinco días

La ciudad se enfrenta a una nueva borrasca tras el paso de la denominada Ingrid, que afectó a Jerez a final de semana. De hecho, en apenas cinco días, la estación meteorológica del aeropuerto registró un total de 57,6 litros por metro cuadrado entre el miércoles 21 y el domingo 25.

De momento, Jerez ha tenido de manera ininterrumpida lluvias desde mediados de la pasada semana y, según las previsiones actuales de la Aemet, el mal tiempo y las precipitaciones continuarán hasta el domingo.

Sin embargo, las temperaturas se mantendrán estos días más suaves tras bajar el termómetro por debajo de los dos grados el martes pasado cuando se registró 1,3 grados. Esta semana no se esperan mínimas inferiores a 9 grados y las máximas rondarán los 17 y 18 grados.

Pendientes del Guadalete

A la espera de ver cómo afecta Joseph a la ciudad, la zona rural permanece atenta al Guadalete. En los últimos días, debido a las lluvias continuas, el nivel del río ha sobrepasado la cota de los 4 metros (nivel amarillo) en varias ocasiones y en La Barca ha llegado a cubrir, como ocurrió el viernes, el puente chico. Todo ello sin peligro para los residentes más cercanos al río.

El río Guadalete, este domingo, a su paso por el puente chico de La Barca

Hay que recordar que, habitualmente, si llega a los 5 metros (nivel naranja) es cuando se producen los desalojos preventivos, tal como ocurrió el año pasado.

Desde Andalmet, Consultoría de Previsiones Meteorológicas de la Comunidad Autónoma de Andalucía con 138.000 seguidores en Facebook, ya han informado de que esta semana "va a llover bastante en las cabeceras de algunos sistemas fluviales importantes de nuestra tierra y que, a buen seguro, van a dar lugar a importantes crecidas en sus cauces hasta su salida al mar". Por ello, han adelantado que habrá que tener "especial vigilancia a la Cuenca del Guadalquivir, a la del Guadalete y a la del Genil dado que, en las provincias de Cádiz, Granada y Jaén es donde esperamos mayor cantidad de lluvias".

Aun así, dejan claro desde esta consultoría que la crecida será "gradual y no espontánea, es decir, esperamos mucha lluvia a lo largo de una semana, no en unas horas, por lo tanto, la crecida es más controlable por presas y sistemas de autocontención".