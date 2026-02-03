El Gobierno ofrece a Andalucía la UME y todos sus medios ante los avisos por lluvias intensas de este miércoles

El Ejecutivo central ha ofrecido a la Junta de Andalucía la totalidad de sus recursos disponibles, incluyendo la Unidad Militar de Emergencias (UME) y los dispositivos de Protección Civil, ante las alertas meteorológicas por precipitaciones intensas y vientos fuertes que afectarán a la comunidad autónoma durante los próximos días, con especial incidencia prevista para este miércoles.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha comparecido ante los medios de comunicación en Granada para realizar un llamamiento a la máxima precaución ciudadana. Las autoridades han activado avisos de nivel naranja especialmente en las provincias de Cádiz, Almería y Huelva debido a la acumulación prevista de precipitaciones. Según ha advertido Fernández, la situación puede resultar particularmente complicada en zonas como la Sierra de Grazalema y el municipio de Jimena de la Frontera, en Cádiz, donde existe la posibilidad de que se active el nivel de alerta rojo.

El representante gubernamental ha subrayado que el Gobierno está participando de lleno en todas las labores preventivas relacionadas con el temporal. Esta colaboración se materializa en el Comité asesor del Plan de Emergencias de la Junta de Andalucía, órgano en el que también participan el presidente autonómico, Juanma Moreno, y el consejero de Emergencias, Antonio Sanz.

Coordinación institucional ante el temporal

La cooperación entre administraciones incluye además la participación de la unidad de valoración de los daños del Gobierno central, que estará operativa para evaluar las posibles consecuencias del episodio meteorológico. Fernández ha reiterado que todos los efectivos estatales, desde la UME hasta Protección Civil, quedan a disposición de las autoridades andaluzas para actuar si fuera necesario.

El delegado ha instado a la ciudadanía a seguir todas las indicaciones e información sobre la situación a través de los canales oficiales. En concreto, ha mencionado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Dirección General de Tráfico (DGT) como fuentes fundamentales de información, especialmente para quienes tengan previsto realizar cualquier tipo de desplazamiento durante estos días.