La Junta suspende las clases en Jerez el miércoles 4

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha anunciado que este miércoles 4 se suspende la actividad lectiva presencial en los colegios de Jerez y de toda Andalucía salvo Almería: habrá clases telemáticas en todo caso. Este anuncio lo acaba de hacer el presidente tras la reunión el Comité Asesor del Plan de Emergencias celebrado con carácter de urgencia este martes en Sevilla.

El presidente de la Junta explicó la situación que se espera en Andalucía con la borrasca Leonardo, subrayando que “la situación es compleja y el riesgo de inundaciones es muy alto en diversos puntos de la geografía andaluza", citando a Jerez como una de las zonas con más riesgo de inundación: "Hay familias en Jerez desalojadas y la situación en vez de ir a mejor parece que puede ir a peor".

Advirtió Moreno de que "los expertos nos advierten de que cualquier zona inundada en los últimos 50 años puede volver a inundarse", haciendo un llamamiento a la prudencia porque "una situación excepcional requiere medidas excepcionales".

Estas medidas pasan por elevar la situación operativa a nivel 2, lo que permite incorporar medios extraordinarios al dispositivo de la Junta y preposicionar a la UME (Unidad Militar de Emergencias) para que que no haya que esperar para movilizarla.

Además de pedir a los ciudadanos que restrinjan la movilidad el miércoles, Juanma Moreno anunció la suspensión de la actividad presencial lectiva el miércoles 4 en los colegios de toda Andalucía salvo Almería, con lo que solo habrá clases telemáticas en los centros que puedan impartir así las clases pero el alumnado no asistirá al colegio.

La UCA, también

La Universidad de Cádiz (UCA) ha informado de que suspende la actividad en todos sus Campus para este miércoles debido a la previsión de temporal en la provincia, donde se activará la alerta naranja por vientos y lluvias en las ciudades donde la Universidad tiene sus instalaciones, como Cádiz, Jerez, Puerto Real y Algeciras.

Según ha señalado la Universidad en un comunicado, en el caso del Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios de la Universidad (PTGAS) se suspende la actividad presencial. Asimismo, ha señalado que desde la Gerencia se enviarán las instrucciones correspondientes en el caso en el que sea necesario garantizar los servicios mínimos y para la organización del trabajo no presencial.

La UCA ha explicado que la decisión se adopta para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, después de que la Aemet haya elevado a nivel naranja el aviso meteorológico en la provincia de Cádiz.