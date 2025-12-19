Juan Antonio Carrillo renuncia como miembro electivo del Consejo Consultivo a un mes de finalizar su mandato

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla Juan Antonio Carrillo Donaire ha presentado la renuncia como miembro electivo del Consejo Consultivo de Andalucía apenas un mes antes de que concluyera el mandato de cinco años para el que fue elegido por el Consejo de Gobierno de la Junta, presidido por Juanma Moreno, en diciembre de 2020.

Carrillo fue nombrado miembro electivo del Consejo Consultivo de Andalucía después de la muerte de José Calvo González, a quien sustituyó en dicha responsabilidad, y tomó posesión de ese cargo en enero de 2021, por lo que su mandato finalizaba el próximo mes, según ha confirmado Europa Press.

Carrillo ha estado vinculado hasta agosto al despacho sevillanode abogados SdP Estudio Legal, relación profesional por la que él y otra abogada de la misma empresa están siendo investigados en la causa de la Audiencia Nacional que investiga el supuesto cobro de comisiones con empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), declarada secreta y por la que la semana pasada fueron detenidos, entre otros, la ex militante del PSOE Leire Díez y el ex presidente de la SEPI Vicente Fernández.

La Ley del Consejo Consultivo de Andalucía, consultada por Europa Press, detalla en el artículo 8 que los consejeros electivos, en número de seis, "serán nombrados por Decreto del Consejo de Gobierno entre juristas de reconocido prestigio con una experiencia superior a 15 años", con dedicación de "carácter exclusivo y a tiempo completo".

No obstante, "con independencia de estos, y cumpliendo los mismos requisitos, el Consejo de Gobierno podrá designar hasta cuatro consejeras o consejeros más, que desempeñarán sus funciones sin exclusividad", precisa el mismo artículo de la Ley del Consejo Consultivo, que aclara que, "en ambos casos, el nombramiento se efectuará por un período de cinco años, pudiendo ser reelegidos por una sola vez".

Carrillo Donaire es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, experto en Derecho Comunitario Europeo y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla. Fue decano de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía, vocal del Tribunal de recursos especiales en materia de contratación del Parlamento de Andalucía, y de la Oficina Nacional de Evaluación de la Contratación Pública.

Según se recoge en la web del Consejo Consultivo, Carrillo ha realizado estancias postdoctorales de investigación en las Facultades de Derecho de Assas-Panthéon de Paris II, en la Universidad de Florencia y en el European University Institute de la Unión Europea.

Ha impartido docencia reglada de licenciatura, grado, máster oficial y doctorado en las Facultades de Derecho, de Ciencias de la Comunicación y de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla, en la Facultad de Derecho de las Universidades de Girona, Barcelona, Valencia, Murcia, Granada, Málaga, Huelva, Santiago de Compostela, Pablo de Olavide, Oberta de Cataluña, Paris-Nanterre, Internacional Menéndez y Pelayo, Loyola Andalucía y de la Universidad de Centroamérica (UCA El Salvador).

Ha publicado seis monografías jurídicas y ha coordinado cuatro libros colectivos. Es autor de más de un centenar de trabajos de investigación entre capítulos de libro y artículos de revistas científicas indexadas. Tiene cuatro sexenios de investigación reconocidos por la CNAI-Aneca.

La reseña biográfica de Carrillo Donaire recoge igualmente su condición de investigador y miembro de la Comisión Científica del Instituto Universitario Clavero Arévalo de la Universidad de Sevilla, así como de miembro del Consejo de redacción de varias revistas científicas de su especialidad, como la 'Revista Española de Derecho Administrativo' y la 'Revista Andaluza de Administración Pública'.