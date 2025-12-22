Juanma Moreno confía en mantener una "mayoría suficiente" a pesar de Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este lunes, con los presidentes gallego y castellanoleonés, Alfonso Rueda y Alfonso Fernández Mañueco.

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que le "preocupa" la "tendencia de crecimiento" electoral de Vox, como ocurrió ayer en los comicios extremeños, aunque espera obtener una "mayoría suficiente" cuando los andaluces voten en las elecciones que deben producirse en primavera, una convocatoria para la que ha vaticinado un "nuevo batacazo" del PSOE.

En unas declaraciones realizadas a los medios de comunicación en Madrid, adonde ha acudido con motivo de la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, Moreno ha reiterado la felicitación a la candidata del PP a la Presidencia de Extremadura, María Guardiola, por haber ganado "claramente" las elecciones, unos comicios en los que el PSOE se ha dado un "batacazo monumental".

Los resultados de las urnas en Extremadura han puesto de manifiesto, según Moreno, "la tendencia al crecimiento" de Vox, que va a ser "generalizada", algo que le "preocupa".

Moreno ha afirmado que, mientras Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno, Vox va a "seguir subiendo" porque se "retroalimenta del sanchismo". "Vox solo empezará a bajar cuando entre en los gobiernos y asuma responsabilidades y empiece a desgastarse y a demostrar que sus políticas no son viables en muchas ocasiones", ha dicho antes de añadir: "... Y cuando Sánchez deje de ser presidente".

Moreno ha declarado que cree "en la centralidad" y en las fuerzas políticas que no estén ni "en blancos ni en negros", sino que sean "interclasistas y amplias", como el PP.

Ante el crecimiento de Vox, ha añadido el presidente de la Junta de Andalucía, el PSOE debería hacer una "reflexión crítica", en tanto esa formación ya "no extrae votos solamente del PP sino que ha encontrado un nuevo caladero en el Partido Socialista", ha dicho en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Se ha visto, ha añadido Moreno refiriéndose a los resultados en Extremadura, que Vox ha "superado" ya al PSOE en capitales de provincia de Andalucía y Extremadura y que "amenaza" con ser la "segunda fuerza" a nivel provincial o incluso a nivel de la comunidad autónoma.

Moreno opina que el PSOE ha "engordado a Vox durante muchos años y ahora son víctimas de Vox", que ya "no solamente capta votos del PP, sino que capta votos del Partido Socialista".

Sobre si confía en que el PP vuelva a obtener mayoría absoluta en las elecciones andaluzas de 2026, Moreno ha señalado que cuando Vox está "por encima del 17% o 18%" es "muy difícil tener mayoría absoluta en cualquier territorio". En las elecciones andaluzas, el partido de Santiago Abascal ha alcanzado el 17%.

Moreno ha dejado claro que en el PP andaluz trabajarán por lograr esa "mayoría suficiente" en 2026, apuntando que queda "mucho tiempo por delante" todavía. "Confío en que vamos a lograr esa mayoría suficiente y de estabilidad que necesita Andalucía", ha señalado el presidente de la Junta, quien ha augurado que "el batacazo sonoro" del PSOE en Extremadura "se va a repetir en todos y cada uno de los territorios" de España.