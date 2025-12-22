Vendidos en Jerez 10 décimos del 90.693, tercer premio del sorteo de Navidad

José Vicente López, de la administración de Loterías El Paraíso atendiendo a los medios tras dar en Jerez el tercer premio del Sorteo de la Lotería de Navidad

El tercer premio del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad que se celebra este lunes ha ido a parar al número 90.693, dotado con 500.000 euros por serie y 50.000 euros por cada décimo, se ha vendido en Jerez de la Frontera.

En concreto se han despachado diez décimos en a administración de Loterías número 16 conocida como 'El Paraíso' y ubicada en la calle Enrique Dominguez Rodiño, Edif Huelva.

Estos diez décimos suponen un total de 500.000 euros, a razón de 50.000 euros por décimo.

Uno de sus propietarios, José Vicente López, ya decía días atrás en una entrevista con Diario de Jerez, que sea cual sea el premio que caiga, "los jerezanos se lo merecen".

El número 90.693, agraciado con el tercer premio del Sorteo de Navidad

Una administración con suerte y constancia

No es la primera vez que ‘El Paraíso’ reparte grandes alegrías. De hecho, este es el quinto año consecutivo en el que la administración jerezana entrega algún premio relevante, una racha poco habitual que refuerza su fama entre los jugadores de la Lotería Nacional.

Uno de los hitos más recordados llegó en 2022 y 2023, cuando este mismo despacho vendió el Gordo de la Lotería de Navidad, un logro que situó a Jerez en el centro del mapa de la suerte a nivel nacional durante dos años seguidos.

Premios más allá de la Navidad

La buena suerte de la administración de ‘El Paraíso’ no se limita solo al Sorteo de Navidad. A lo largo de los últimos años, la administración también ha repartido premios importantes de la Lotería del Niño, consolidando una trayectoria marcada por la regularidad y la fortuna.

El tercer premio cea también en Ciclana, Algeciras y Zahara

Además, el número ha sido vendido en multitud de administraciones, sobre todo en Santafé (Granada), con 50 series, e Igorre (Vizcaya), con 48, además de Alicante, A Coruña y Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

También se ha vendido en Chiclana de la Frontera, Algeciras y Zahara (Provinia de Cádiz), Chantada (Lugo), Talavera La Real (Toledo) y Huelva, entre muchas otras.

El premio, cantado por los niños Aurora y Armín Rodríguez Osorio de la Residencia San Ildefonso, ha salido a las 11:13 horas.

a Lotería de Navidad de este 2025 reparte este lunes un total de 2.772 millones de euros en premios, el 70% de la emisión, que alcanza los 3.960 millones de euros. Cada serie distribuye en premios 14 millones y, en total, se reparten 30.301.920 premios.