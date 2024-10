¿Por qué está Juanma Moreno preocupado por la sanidad de Andalucía?

¿Cuál es el problema que más le afecta desde un punto de vista personal? No hablamos de lo general, sino el suyo, el más cercano. El Centro de Estudios Andaluces (Centra) viene haciendo esta pregunta en el listado de cuestiones que plantea en sus barómetros electorales. El último se publicó hace unos días, era el correspondiente a septiembre, y la respuesta es que el 18,8% de los encuestados señaló al paro y el 15% a la sanidad.

El desempleo es el gran clásico de las preocupaciones andaluzas y lo es, al menos, desde los años sesenta, cuando se realizó la primera gran encuesta en la región, pero la sanidad se ha vuelto a colar como uno de los dos problemas que más afecta a los andaluces. Ha sucedido en varias ocasiones, y una de ellas fue en la antensala de las elecciones autonómicas de 2018, cuando el PSOE perdió el Gobierno de la Junta.

Todos los andaluces son usuarios de la sanidad pública, de tal modo que la valoración personal que hacen de ella es bastante real. Cambiar esa percepción no es posible si, realmente, no mejora la gestión. Cualquiera puede consultar la aplicación del SAS en su teléfono móvil y comprobar cuántos días tarda su médico de cabecera en darle una consulta más allá de las estadísticas que miden el tiempo medio de espera. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, conoce todo ello y sabe que es mejor aceptar el problema que negarlo, de ahí que este lunes haya admitido que "hay cosas que no terminan de funcionar".

El mismo barómetro, pero de junio pasado, situaba también a la sanidad como el segundo problema, pero era señalado así por un porcentaje menor, del 12,7%. De tal modo, que mientras la preocupación por el paro baja, como consecuencia de la mejora del mercado laboral, el de la salud sube. Hace ya mucho tiempo que las luces rojas se encendieron en San Telmo. Durante el mandato de Jesús Aguirre como consejero de Salud, el departamento estuvo "montorizado" por Presidencia; su relevo, Catalina García, más cuidadosa que el actual presidente del Parlamento, se enemistó con todos los sindicatos del sector, y su sucesora, Rocío Hernández, sólo lleva desde julio.

El presupuesto de la Consejería de Salud se incrementará en 1.000 millones de euros en 2025, en total, la sanidad publica andaluza gastará 15.247 millones de euros. Como sostiene Juanma Moreno, es mucho dinero, más de lo que la Xunta de Galicia gasta por todos sus conceptos, el SAS es el principal empleador de Andalucía, pero no todo es una cuestión de fondos, también de modelo y de gestión. Es más, la Junta, como el resto de gobiernos autonómicos, vive una ciclo de vacas gordas, de tremendos aumentos de la recaudación y, por tanto, de sus ingresos, de tal modo que vendrán tiempos peores en los que, si la sanidad pública no mejora, el desgaste político será insumible.

El barómetro del Centra deja otra advertencia. Cuando a quienes han señalado algún problema de índole personal se les interroga por el partido más preparado para solventarlo, las diferencias entre PP y PSOE se acortan. Hay más gente que opina que el PP es más solvente, un 19,7% respecto al 14,2% que señala al PSOE, pero en junio el porcentaje de los populares era mayor, del 22,1% frente al 12,7% socialista, de lo que se deduce que la preocupación para Moreno aún será más grave.

Un día después de que se publicara el sondeo del Centra, Moreno reunió a todos sus consejeros del Gobierno en la sede del PP para analizar el Barómetro. La sanidad es la preocupación.