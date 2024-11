La Junta abrirá en plazo los centros frente a violencia sexual que exige el ministerio pero no cambiará su modelo

Andalucía tendrá abiertos antes de fin de año los ocho centros de atención integral contra la violencia sexual que le exige el Ministerio de Igualdad y para los que ha enviado financiación a la comunidad autónoma andaluza. Y lo hará a pesar de que la consejera del ramo en Andalucía, Loles López, no está de acuerdo con ese modelo de gestión y seguirá manteniendo que el que su departamento está aplicando. Según ha explicado este martes, el ministerio ha enviado dinero a la Junta para la apertura de estos "edificios" pero no para poner en marcha el servicio que, según defiende Loles López, ya funciona en Andalucía. "Ya tenemos un servicio de atención 24 horas en toda Andalucía. Si se produce una agresión en un sitio, como mi pueblo, Valverde del Camino, inmediatamente va una psicóloga a atender a la víctima a donde esté, en su casa o en un hospital. El modelo que quiere el ministerio pasa porque la víctima tenga que desplazarse 80 kilómetros hasta la capital; los edificios no salvan vidas, las vidas las salvan los servicios", ha dicho.

Los centros de atención integral de violencia sexual no están todavía activos puesto que el ministerio amplió el plazo para su instalación hasta el 31 de diciembre de este año, fecha en la que estarán abiertos. Loles López ha explicado que en la Conferencia Sectorial de Igualdad, las comunidades explicaron al ministerio que era imposible cumplir los plazos que se habían dado inicialmente por lo que se ampliaron para facilitar todos los trámites que exigen los procedimientos de contratación de las administraciones.

A este modelo se suma la integración entre el servicio de emergencias 112 y el teléfono de atención a las mujeres 900200999, lo que permite hacer un seguimiento más cercano de los casos y activar los servicios pertinentes en cada circunstancia. A través de este sistema se han recibido 33.000 alertas de violencia de género desde que se puso en marcha en junio de 2023.

Pacto de Estado

La consejera de Igualdad ha pedido una revisión del Pacto de Estado contra la violencia de género ya que entiende que es necesario modificar muchas de las cosas que han cambiado, como la violencia digital. En este sentido, Loles López ha mostrado su preocupación por el impacto de la violencia en edades tempranas y ha llamado a la unidad para tratar de poner freno a una lacra tan grave. "Lo llevo reclamando hace más de un año, y creo que hay que llevarlo a cabo y que hay que hacerlo desde la lealtad y desde el diálogo, y conseguir la unidad y el entendimiento", ha abundado la titular andaluza de Igualdad, que ha agregado que "una cuestión que evidencia la necesidad de modificar" de dicho pacto es el surgimiento de una "nueva violencia" como es la "digital", para que se tenga en cuenta en ese acuerdo.

Loles López ha explicado que el compromiso del Gobierno andaluz en la lucha contra la violencia de génerose refleja en los presupuestos del Instituto Andaluz de la Mujer para 2025, que ascenderán a 49,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% con respecto al año anterior. Un aumento de financiación del que también se benefician los programas de atención psicológica dirigidos a víctimas de violencia de género, que suman 2,1 millones de euros, un 18,7% más, y que implica mayor número de horas de intervención, tanto con las víctimas como sus familias, así como la extensión a grupos de población más vulnerables como las mujeres reclusas. Actualmente, se ha creado un grupo de atención psicológica en el centro penitenciario de Sevilla I. Precisamente, las víctimas que están en situación de especial vulnerabilidad y exclusión social han centrado algunas de las principales iniciativas de este año. Así, se ha destinado a las entidades del tercer sector cuatro millones de euros para desarrollar 85 proyectos dirigidos a atender a mujeres en riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género. Ello va a permitir ayudar a 4.000 mujeres y contar con medio millar de plazas de acogida a través de estas entidades. Se trata de reclusas o exreclusas, de víctimas de trata con fines de explotación sexual, de mujeres migrantes, con problemas de salud mental o con discapacidad.

Teléfono de violencia intrafamiliar

Loles López ha advertido que va a seguir manteniendo activo el teléfono de violencia intrafamiliar que la Junta puso en marcha en cumplimiento del acuerdo de investidura que firmó con Vox en la pasada legislatura. Según ha detallado, este teléfono ha recibido 346 llamadas durante 2023. "El PSOE y Vox mantiene una guerra con esto; los socialistas quieren que elimine este teléfono y los de Vox que quite el Instituto Andaluz de la Mujer. Pues no voy a hacer ni una cosa ni la otra; la violencia de género existe, desgraciadamente es una realidad, y los profesionales del Instituto Andaluz de la Mujer hacen una magnífica labor en la lucha contra esta lacra. Pero también existen otros tipos de violencia y mi responsabilidad es atender a todos".

El informe del IAM

En un Consejo de Gobierno marcado por las políticas contra la violencia de género, se ha conocido el informe sobre las actuaciones del Instituto Andaluz de la Mujer en materia de violencia de género en 2024, donde se destaca que el teléfono gratuito ha gestionado más de 37.200 llamadas, lo que supone un incremento del 12% con respecto al pasado año. Esto supone una media de 124 interacciones diarias, frente a las 82 de 2018 y las 111 de 2023. También se señala que ya se han abonado un total de 27 ayudas a menores huérfanos de la violencia de género, cuya prestación económica de 5.000 euros anuales se aprobó por primera vez en 2023.

Otro de los principales puntos del informe son las actuaciones en materia de prevención y detección, especialmente de la formación. El Instituto Andaluz de la Mujer ha formado en lo que va de año a más de 5.000 profesionales de distintos ámbitos, como agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, trabajadores de los servicios sociales, profesionales sanitarios y educativos, entre muchos otros. Además, se pone en valor la creación de alianzas con otros sectores de la sociedad, como administradores de fincas, sector del ocio nocturno, profesionales de la abogacía o voluntariado de Protección Civil.