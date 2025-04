El Deportivo presenta seriamente sus credenciales al play-off (0-2)

El Xerez CD cumplió con el guión. Un Deportivo serio, con personalidad y efectivo se ha impuesto a la Balona en el Ciudad de La Línea por 0-2 y presenta seriamente sus credenciales a disputar el play-off de ascenso. Josete y Diego Domínguez le pusieron su firma a los goles de una victoria tan trabajada como justa ante un adversario que tiene tremendamente complicado obrar el milagro de la permanencia. Los azulinos se colocan sextos con los mismos 48 puntos que el Almería B, tienen uno menos que el Antoniano, que es quinto con 49 y dos menos que el UCAM, tercero con 50... El calendario además será su aliado en las dos próximas jornadas, con citas ante Don Benito y Villanovense.

Armengol fue una de las dos novedades en el once que presentó el Xerez CD. / Erasmo Fenoy

Dos cambios en el once

Checa hizo dos cambios respecto al once que se impuso la pasada jornada en Chapín a la Deportiva Minera en un partido con un final de locura (3-2). Isma Gil recuperó la titularidad en lugar de Santos y al ataque regresó Armengol en lugar de Diego Domínguez. Por lo demás, los de siempre en los puestos de siempre, con Reina en el centro de la zaga en lugar de un Geovanni que lleva ya tres semanas 'fuera de combate'. Por su parte, Romerito también agitó el árbol obligado por los malos resultados, con dos derrotas en sus dos citas al frente del plantel. Volvieron Fran Tena y Fran Carbià en lugar de Luis Martínez y Carlos Cano.

El Deportivo, después del triunfo del Antoniano en Estepona (1-3) del empate del Almería B contra el UCAM (0-0), no podía fallar. Estaba obligado a ganar, igual que un rival ahogado en la parte baja de la tabla, y a aprovechar la situación anímica de los albinegros. Los xerecistas entraron fuertes, intentando tener presencia en el área y generando cierto peligro a balón parado -un par de saques de banda de Paco Torres y un córner- y con un disparo de Nané, que no estuvo acertado, tras un magistral pase de Iago (8').

Isma Gil se retira del campo sujetándose su mano derecha para no mover el hombro. / Erasmo Fenoy

Lesión de Isma Gil

Y a los nueve minutos, primer contratiempo para el Deportivo. Isma Gil fue arrollado por Fran Calvià y el meta azulino se vio obligado a abandonar el terreno de juego con su hombro derecho lesionado. Un contratiempo que le va a obligar a pasar por el quirófano casi con total seguridad. Santos tuvo que entrar en acción casi sin calentar. La Balona intentaba apretar, taponando a los jugadores creativos del Deportivo, pero no le daba para mucho más frente a un conjunto azulino bien plantado, que no sufría demasiado atrás, pero al que le faltaba mordiente para abrir la lata.

El crono volaba y no había demasiada actividad ni en un área ni en la otra. No faltaba tensión e intensidad, pero el juego en la medular era inexistente y primaban las acciones directas arriba. De todos modos, a la media hora, Josete estuvo muy atento para taponar a Dani Villa y evitar su disparo cuando se quedaba solo delante de Santos.

Los jugadores del Xerez CD celebran el 0-1 en el Ciudad de La Línea. / Erasmo Fenoy

Armengol, cara y cruz y gol de Josete (0-1)

Justo después, Armengol se convirtió en protagonista. Primero, el delantero, pasado de revoluciones, se jugó la expulsión en una acción con Fran Calvià. El colegiado le perdonó la segunda amarilla (32') y en el 36' provocó una falta justo en la misma línea lateral del área, que muchos reclamaron como penalti, de Sergio Chica. El punta quedó tocado, aunque siguió en el partido. La infracción la ejecutó Taufek, tocó en la barrera, la cabeceó Josete y acabó dentro del portal de Álex Lázaro después de pegar en Fran Moreno. El Deportivo obtenía el botín que buscaba y justo después, Armengol se tiraba al suelo. No podía seguir tras la entrada de Chica. Misffut ocupaba su plaza.

Con tantas interrupciones, el colegiado dio seis minutos de prolongación. A los balonos les pesaba la presión, se mostraba impreciso, pero aún así generó una buena oportunidad (49') que Josete, en todos lados, salvó con un buen corte mandando el balón a la esquina. Con 0-1 llegó a su fin un primer tiempo bueno del Deportivo, en el que fue capaz de jugar sus armas y abrir la lata, que era lo importante.

Reina se lleva el balón ante Fran Calvià. / Erasmo Fenoy

Inicio movido del 2º acto

La segunda parte de un choque que prometía comenzó con movimientos en las dos áreas. Un cabezazo de Dani Villa tras una falta acarició el larguero (46') y el Xerez CD replicó con un lanzamiento de Misffut que también rozó el palo (53') y con un trallazo de Charaf que obligó a Álex Lázaro a tirar de reflejos para evitar el 0-1 (54'). Los locales lo intentaron justo a la hora de partido con un duro lanzamiento desde la frontal del área de Connor que se marchó por encima del larguero.

Triple cambio de Checa

Checa le dio una vuelta al once. No quería que el encuentro se le escapase y retiró a tres jugadores de ataque para dar buscar oxígeno arriba y en atrás. Se retiraron Taufek, Iago Díaz y Nané y entraron Adolfo, Diego Domínguez y Santisteban (63'). Adri, con un trallazo de más de veinte metros, no sorprendió de milagro a Álex Lázaro, que tocó el balón para mandarlo a saque de esquina (65) y en el 72', roja directa al local Sergio Chica por una dura entrada sobre Santisteban en la medular. El cuadro de Romerito se quedaba en inferioridad.Y Diego Domínguez perdonó la sentencia en el 79. Le faltó acierto a la hora de resolver tras un buen recorte con Álex Lázaro ya batido.

Diego Domínguez le puso su firma al 0-2 tras un pase raso de Santisteban. / Antonio Labrador

Diego Domínguez firma la sentencia (0-2)

Pero en la segunda que tuvo Diego Domínguez no perdonó y, de paso aprovechó el regalo de Jou, que se despistó. Mandó dentro a placer desde la línea del área pequeña un centro raso de Santisteban. 0-2. Minuto 82. La alegría se desataba en el Fondo Norte para celebrar que un Deportivo serio y con personalidad presentaba sus credenciales de cara a disputar el play-off de ascenso. En el otro lado, la otra cara de la moneda. La afición local explotó y comenzó marcharse del campo tras proferir todo tipo de 'piropos' hacia el palco.

Restaban ocho minutos para el final y ya no sucedió casi nada. Intercambio de golpes en una y otra área, pero poco más. El colegiado, con todo visto para sentencia, descontó cuatro minutos que fueron una pesadilla para los locales. La afición xerecista gritaba 'que bote Chapín' y cantaba a los de Romerito, 'a Tercera, a Tercera'...

Once del Xerez CD en el Ciudad de La Línea con la afición azulina al fondo. / Erasmo Fenoy