La Junta casi duplicará en 2028 sus pagos por intereses de la deuda

Las comunidades autónomas habrán triplicado en 2028 los intereses que pagaban por su deuda en 2022. El volumen de deuda adquirido durante la Gran Recesión y la epidemia de Covid, unido al aumento de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE), hará que las autonomías tengan que pagar medio punto de su PIB a este concepto. En el caso de la Junta de Andalucía, el dinero anual destinado a los intereses alcanzará en 2028 los 1.357 millones de euros, cuando en 2025 abonará 876 millones de euros.

El fundación Fedea ha publicado un documento firmado por Manuel Díaz y Carmen Marín con el que hacen una proyección del pago de intereses de las comunidades. Fedea es una de las instituciones españolas que mejor analiza la financiación de las comunidades. El resultado es que el pago de los intereses se convertirá en un asunto de importancia dentro de los presupuestos anuales, por lo que se aconseja a los gobiernos que no "se embarquen en reducciones significativas de impuestos o en proyectos de gasto de dudosa rentabilidad social, porque dañaría claramente la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales".

La deuda de la Junta de Andalucía era de 37.870 millones de euros hace tres años, y llegará a los 43.773 millones de euros en 2028 según esta proyección. La deuda se suele medir en términos de PIB y, en este sentido, no es tan preocupante como muestran los valores absolutos, debido al crecimiento económico de los últimos años. De hecho, el peso de la deuda disminuirá un 4,2% en Andalucía por este factor, pero los intereses sí seguirán subiendo.

Entre 2022 y 2028 los intereses se habrán incrementado un 257%. Y el caso andaluz no es el peor, Cataluña pagará 2.822 millones de euros, seguida de Valencia (1.926 millones de euros) y Madrid.

El incremento de la deuda de las autonomías ha sido cubierto en España por el Estado, en especial, en los momentos más críticos de la Gran Recesión y del covid. Eso es lo que ha provocado que el Estado sea el gran tenedor de deuda autonómica, por medio del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El Ministerio de Hacienda ha propuesto condonar buena parte del volumen, pero las comunidades gobernadas por el PP, incluida Andalucía, se oponen a ello, porque entienden que es una moneda de cambio para blanquear la financiación singular de Cataluña.

Sin embargo, las cifras de quita son enormes. Hacienda ha ofrecido a Andalucía una condonación de 18.791 millones de euros, la mayor de todas, lo que supondría un ahorro tremendo en pago de intereses. Pero el Gobierno andaluz lo rechaza con varios argumentos. Uno es el del sello catalán -la quita formaba parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez con ERC-; además, la Consejería de Hacienda sostiene que ese dinero que se liberaría sólo se podría invertir en pagos de la deuda.

No está del todo claro, porque la restricción que tienen los gobiernos autonómicos para emplear más fondos en sus presupuestos depende de la regla de gasto, por lo que habría que esperar a esos años para saberlo con seguridad. En cualquier caso, el ahorro conseguido no admite discusión, el alivio en el pago de intereses es un hecho real, con independencia de cómo se ajusta después el gasto.