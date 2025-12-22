El mayor experto en financiación sitúa a Andalucía como la más perjudicada con el actual modelo

Los estudios de la Fundación Fedea, Fundación de Estudios de Economía Aplicada, llevan años analizando el impacto real del actual modelo de financiación autonómica al margen de las polémicas políticas. Y su director, Ángel de la Fuente, ha publicado este lunes un estudio comparativo y actualizado que llega a una conclusión clara: Andalucía es la comunidad más perjudicada en veinte años del modelo de financiación con una pérdida de 4,8 puntos por habitante sobre la media autonómica de cien.

El estudio concluye que la aplicación del actual modelo de reparto del dinero entre las autonomías ha beneficiado a comunidades insulares y de menor tamaño, mientras ha penalizado a las de fuerte crecimiento demográfico, como Andalucía, Murcia o Valencia.

Según los números que aporta Fedea, Andalucía sí estuvo por encima de la media de 100 en la financiación por habitante ajustado en el quinquenio entre 2003 y 2007, cuando estuvo entre un 100,8% y 101,9%.

En las mismas circunstancias que Andalucía se encontrarían otros territorios como La Rioja (-4,1) y Aragón (-4), con caídas significativas; Murcia (-3,2) y Castilla-La Mancha (-1,7); y Comunidad Valenciana (-1,3), que mantiene una posición estructuralmente desfavorable.

El análisis es exhaustivo y aporta más datos. Así, Andalucía es la tercera comunidad más beneficiada en términos absolutos en los préstamos concedidos por el Estado a través de los mecanismos adicionales de financiación con un total de 53.658 millones de euros concedidos entre 2012 y 2024 y se situaría tras Cataluña, con 140.813 millones, y los 99.794 millones a la Generalitat Valenciana. Fedea recoge un saldo neto para Andalucía de 28.933 millones tras la devolución del principal, donde vuelve a aparecer tras Cataluña y Valencia.

Las comunidades que más han mejorado su posición relativa en la financiación por habitante ajustado son Baleares (+20,9), así como Canarias (+5,4) y Extremadura (+5,1), que refuerzan su financiación en relación con sus necesidades poblacionales. Por su parte, Cantabria (+3,3) y Cataluña (+2,4) consolidan avances moderados.