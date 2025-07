Montero garantiza la igualdad territorial frente a las críticas: "Mientras esté al frente de Hacienda, siempre defenderé los intereses de Andalucía"

Málaga/En plena polémica por una supuesta financiación singular para Cataluña, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves la cohesión territorial y ha lanzado un mensaje claro desde Málaga: “Mientras haya un socialista al frente de Moncloa, nunca jamás se van a permitir privilegios de un territorio contra otro. Y mientras que una andaluza, yo ni más ni menos, sea ministra de Hacienda, es evidente que voy a defender siempre los intereses de Andalucía”.

Montero ha hecho estas declaraciones antes de impartir la conferencia ‘Políticas económicas que transforman. Hechos frente a dogmas’, dentro de los cursos de verano de la Universidad de Málaga. El acto, celebrado en el Rectorado de la UMA, ha reunido también al subdelegado del Gobierno, Javier Salas; el rector Teodomiro López; y el director de la Fundación General de la Universidad de Málaga, Eugenio Luque, entre otras autoridades.

Foto institucional en el Rectorado de la UMA en Málaga / Javier Albiñana

Financiación autonómica y Cataluña: "No se dejen engañar"

La ministra ha cargado con dureza contra el discurso del Partido Popular sobre la financiación autonómica, que considera basado en la “mentira” y la “confrontación entre territorios”. Según Montero, el PP utiliza la polémica para sembrar división y generar alarma sin fundamento. “En este debate estamos asistiendo a muchas mentiras, a bulos y a declaraciones interesadas”, ha dicho.

En su intervención ha reivindicado el camino del diálogo y ha señalado que la situación en Cataluña ha mejorado desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. “Estamos propiciando una mayor convivencia dentro de una comunidad autónoma en la que se había producido una fractura”, ha argumentado. También ha elogiado el papel de Salvador Illa como nuevo presidente de la Generalitat, a quien ha descrito como un líder que impulsa “políticas útiles para los catalanes”.

Montero ha pedido que se escuchen los acuerdos reales y no las “invenciones”: “Espero y deseo que cada uno lea lo que dice, no piense ni se invente lo que no se dice”.

Respuesta al presidente de la Junta: "Es falso, es mentira"

Las palabras más contundentes de la ministra han ido dirigidas al presidente andaluz, Juanma Moreno, que en los últimos días ha denunciado que el acuerdo con Cataluña traiciona los principios de igualdad y solidaridad. Montero ha negado rotundamente esas acusaciones y ha afirmado: “Eso es falso, es mentira. El PP utiliza permanentemente la mentira porque no tiene ni una sola política que permita que Andalucía avance”.

La vicepresidenta ha recordado que cuando se propuso condonar parte de la deuda a las comunidades, la Junta primero protestó y luego calificó la propuesta como una “migaja”, pese a que la cantidad superaba sus expectativas. “Yo lo que quiero decirle a los ciudadanos es que no se dejen engañar”, ha insistido.

Críticas a la gestión de Moreno Bonilla

Más allá del conflicto territorial, Montero ha criticado la gestión del Gobierno andaluz, al que acusa de falta de ambición y de vivir de las rentas del Ejecutivo central. “Un solo proyecto que no haya sido apadrinado por el Gobierno de España no lo van a encontrar, no lo hay”, ha afirmado.

La ministra ha acusado a Moreno Bonilla de no ejecutar políticas públicas propias y de reducir su labor institucional al enfrentamiento con el Gobierno de España. “Está todo el día reprochando, confrontando, exigiendo lo que él no se aplica. Porque sigue las instrucciones de Madrid, no sabe hacer otra cosa”, ha dicho. Y ha ironizado sobre los sondeos que auguran una mayoría absoluta del PP: “Aquí parece que no hace falta que los ciudadanos voten, como si los cargos fueran vitalicios”.

En esa línea, ha restado credibilidad al último Barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra), que otorga al PP-A una amplia ventaja de casi 20 puntos sobre el PSOE-A. Montero ha denunciado que se trata de un instrumento “puesto al servicio del Gobierno andaluz” y ha reclamado al presidente de la Junta “más humildad” y que “se ponga manos a la obra”. A su juicio, el Ejecutivo autonómico utiliza estos estudios como herramienta política y se limita a una gestión de imagen: “Para Moreno Bonilla, Andalucía es un álbum de fotos”, ha insistido.

María Jesús Montero junto al alcalde de Málaga Francisco de la Torre / Javier Albiñana

Caso Montoro y corrupción en el PP

En otro momento de su intervención, Montero ha sido preguntada por la reciente imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y su equipo. “Es un ministro más de los que hemos conocido de los gobiernos de Aznar que tienen que rendir cuentas ante los tribunales”, ha dicho, subrayando la gravedad de los hechos que se investigan y la necesidad de que el PP dé explicaciones.

“Creo que corresponde al señor Feijóo y al señor Moreno Bonilla rendir cuentas de lo que ha ocurrido y está ocurriendo con tantos y tantísimos altos cargos que han utilizado su influencia para favorecer determinados intereses”, ha señalado, contraponiendo esa actitud a la del PSOE, que “siempre ha dado explicaciones” cuando alguno de sus miembros ha estado inmerso en procedimientos judiciales.

Inspectores de Hacienda piden su dimisión: “Está basado en falsedades”

Montero también ha respondido a la petición de dimisión planteada por la Asociación de Inspectores de Hacienda, que acusan al Ministerio de diseñar una estrategia para debilitar la Agencia Tributaria. “Eso está absolutamente alejado de la realidad”, ha respondido con firmeza.

Ha defendido su gestión al frente del Ministerio como una etapa en la que se ha fortalecido la lucha contra el fraude, se ha incrementado la plantilla y se han mejorado las condiciones laborales de los inspectores. “Su trabajo es fundamental y prioritario. Entiendo que si leen las barbaridades que algunos publican se puedan preocupar, pero saben que el equipo del Ministerio es sólido y solvente. No va a ser nada de eso que se está diciendo”, ha afirmado.

Sobre el aviso de la AIReF de que el proceso presupuestario va con retraso, la ministra ha querido transmitir tranquilidad y ha asegurado que todo seguirá su curso. “Vamos con tiempo, y estaremos en ello a lo largo de los próximos meses”, ha dicho, en referencia a las cuentas públicas de 2026.

Montero ha puesto en valor el reconocimiento internacional a la marcha de la economía española. “Los informes hablan de la sorpresiva evolución positiva de la economía, con máximos de afiliación, mejora de salarios y el mayor número de mujeres trabajando en la historia de España”, ha destacado.